https://sarabic.ae/20241126/روسيا-تفرض-عقوبات-على-عدد-من-السياسيين-والعسكريين-والصحفيين-البريطانيين-1095218528.html

روسيا تفرض عقوبات على عدد من السياسيين والعسكريين والصحفيين البريطانيين

روسيا تفرض عقوبات على عدد من السياسيين والعسكريين والصحفيين البريطانيين

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا فرضت حظرا على دخول السياسيين والعسكريين والصحفيين البريطانيين الذين أظهروا أنفسهم في "المجال المناهض... 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T16:17+0000

2024-11-26T16:17+0000

2024-11-26T16:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

بريطانيا

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "رداً على الأعمال العدائية للجانب البريطاني، تم اتخاذ قرار بإدراج عدد من ممثلي المؤسسة السياسية والكتلة العسكرية وشركات التكنولوجيا الفائقة، فضلاً عن الصحفيين البريطانيين، في "قائمة الإيقاف" الروسية، الذين أثبتوا أنفسهم في المجال المناهض لروسيا".وأضاف: "السياسة المعادية للروس، والجمع بين محاولات تشويه تصرفات روسيا وعزلتها على الساحة الدولية، وانتشار المعلومات المضللة حول بلدنا، بما في ذلك في سياق العملية العسكرية الخاصة، إلى جانب الدعم العسكري للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي يقترب من التورط المباشر لبريطانيا في الصراع مع كل مخاطر التصعيد المصاحبة، يشير إلى مزاج لندن لمزيد من المواجهة النظامية فيما يتعلق بروسيا".وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "اكتشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في سياق أعمال مكافحة التجسس، وجودًا استخباريًا غير معلن لبريطانيا تحت غطاء السفارة الوطنية في موسكو".

https://sarabic.ae/20241126/-موسكو-تلغي-اعتماد-السكرتير-الثاني-في-السفارة-البريطانية-وتأمره-بمغادرة-البلاد-1095202132.html

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