روسيا تفرض عقوبات على عدد من السياسيين والعسكريين والصحفيين البريطانيين

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:20 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
12:31 GMT
24 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
13:31 GMT
29 د
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البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إعلان إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي هو بسبب التوريكا
17:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
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21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
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03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
10:03 GMT
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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خبير: التوصل لاتفاق في لبنان وغزة صعب
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241126/روسيا-تفرض-عقوبات-على-عدد-من-السياسيين-والعسكريين-والصحفيين-البريطانيين-1095218528.html
روسيا تفرض عقوبات على عدد من السياسيين والعسكريين والصحفيين البريطانيين
روسيا تفرض عقوبات على عدد من السياسيين والعسكريين والصحفيين البريطانيين
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا فرضت حظرا على دخول السياسيين والعسكريين والصحفيين البريطانيين الذين أظهروا أنفسهم في "المجال المناهض... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T16:17+0000
2024-11-26T16:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
بريطانيا
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "رداً على الأعمال العدائية للجانب البريطاني، تم اتخاذ قرار بإدراج عدد من ممثلي المؤسسة السياسية والكتلة العسكرية وشركات التكنولوجيا الفائقة، فضلاً عن الصحفيين البريطانيين، في "قائمة الإيقاف" الروسية، الذين أثبتوا أنفسهم في المجال المناهض لروسيا".وأضاف: "السياسة المعادية للروس، والجمع بين محاولات تشويه تصرفات روسيا وعزلتها على الساحة الدولية، وانتشار المعلومات المضللة حول بلدنا، بما في ذلك في سياق العملية العسكرية الخاصة، إلى جانب الدعم العسكري للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي يقترب من التورط المباشر لبريطانيا في الصراع مع كل مخاطر التصعيد المصاحبة، يشير إلى مزاج لندن لمزيد من المواجهة النظامية فيما يتعلق بروسيا".وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "اكتشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في سياق أعمال مكافحة التجسس، وجودًا استخباريًا غير معلن لبريطانيا تحت غطاء السفارة الوطنية في موسكو".
https://sarabic.ae/20241126/-موسكو-تلغي-اعتماد-السكرتير-الثاني-في-السفارة-البريطانية-وتأمره-بمغادرة-البلاد-1095202132.html
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روسيا, بريطانيا
روسيا, بريطانيا

روسيا تفرض عقوبات على عدد من السياسيين والعسكريين والصحفيين البريطانيين

16:17 GMT 26.11.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا فرضت حظرا على دخول السياسيين والعسكريين والصحفيين البريطانيين الذين أظهروا أنفسهم في "المجال المناهض لروسيا".
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "رداً على الأعمال العدائية للجانب البريطاني، تم اتخاذ قرار بإدراج عدد من ممثلي المؤسسة السياسية والكتلة العسكرية وشركات التكنولوجيا الفائقة، فضلاً عن الصحفيين البريطانيين، في "قائمة الإيقاف" الروسية، الذين أثبتوا أنفسهم في المجال المناهض لروسيا".

وشدد البيان على أن لندن لا تتوقف عن الخطاب العدواني المناهض لروسيا، وتفرض قيودًا بشكل منهجي على روسيا.

أحد أفراد الأمن الفيدرالي الروسي مع درع واقي من الرصاص - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
موسكو تلغي اعتماد السكرتير الثاني في السفارة البريطانية وتأمره بمغادرة البلاد
12:33 GMT
وأضاف: "السياسة المعادية للروس، والجمع بين محاولات تشويه تصرفات روسيا وعزلتها على الساحة الدولية، وانتشار المعلومات المضللة حول بلدنا، بما في ذلك في سياق العملية العسكرية الخاصة، إلى جانب الدعم العسكري للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي يقترب من التورط المباشر لبريطانيا في الصراع مع كل مخاطر التصعيد المصاحبة، يشير إلى مزاج لندن لمزيد من المواجهة النظامية فيما يتعلق بروسيا".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بتجريد السكرتير الثاني في القسم السياسي في السفارة البريطانية، ويلكس إدوارد بريور، من اعتماده، وتبلّغ بأمر مغادرة البلاد بسبب قيامه بأعمال استخبارية وتخريبية هددت أمن روسيا.

وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "اكتشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في سياق أعمال مكافحة التجسس، وجودًا استخباريًا غير معلن لبريطانيا تحت غطاء السفارة الوطنية في موسكو".
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