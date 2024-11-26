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ع الموجة مع ايلي
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المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:20 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
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24 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
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09:17 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
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"كوميديا أبوية" من رحم الكارثة اللبنانية تجسد روحا معنوية "لا تقهر"... فيديو
"كوميديا أبوية" من رحم الكارثة اللبنانية تجسد روحا معنوية "لا تقهر"... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأب لبناني يبدو أنه يتحدث مع ابنته أمام بيته الذي هدمته الغارات الأخيرة. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T13:09+0000
2024-11-26T13:09+0000
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ويظهر في الفيديو الأب اللبناني وهو يمازح ابنته الشابة، ويقول لها: "أين كنتِ في الخارج إلى هذا الوقت؟ أين كنتِ؟ اصعدي إلى المنزل... اصعدي على الفور".وتهافتت التعليقات من المتابعين على الفيديو، بين من يواسي الرجل على فقدان منزله، وبعضهم الآخر يشيد بروح الرجل الذي يسخر من مأساته المحققة.
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نادي الفيديو, منوعات, العالم العربي, لبنان
نادي الفيديو, منوعات, العالم العربي, لبنان

"كوميديا أبوية" من رحم الكارثة اللبنانية تجسد روحا معنوية "لا تقهر"... فيديو

13:09 GMT 26.11.2024
© Photo / x.comمشهد متداول لرجل لبناني يمازح ابنته بعد دمار منزله
مشهد متداول لرجل لبناني يمازح ابنته بعد دمار منزله - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© Photo / x.com
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأب لبناني يبدو أنه يتحدث مع ابنته أمام بيته الذي هدمته الغارات الأخيرة.
ويظهر في الفيديو الأب اللبناني وهو يمازح ابنته الشابة، ويقول لها: "أين كنتِ في الخارج إلى هذا الوقت؟ أين كنتِ؟ اصعدي إلى المنزل... اصعدي على الفور".
لترد الشابة ضاحكة: "أي منزل؟"، ليجاوب الأب ضاحكا ومستغربا: "راح البيت!"، في مشهد يجسد الروح المعنوية العالية للشعب اللبناني على الرغم من الأزمة التي يمر بها.
وتهافتت التعليقات من المتابعين على الفيديو، بين من يواسي الرجل على فقدان منزله، وبعضهم الآخر يشيد بروح الرجل الذي يسخر من مأساته المحققة.
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