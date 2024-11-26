"كوميديا أبوية" من رحم الكارثة اللبنانية تجسد روحا معنوية "لا تقهر"... فيديو
© Photo / x.comمشهد متداول لرجل لبناني يمازح ابنته بعد دمار منزله
© Photo / x.com
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأب لبناني يبدو أنه يتحدث مع ابنته أمام بيته الذي هدمته الغارات الأخيرة.
ويظهر في الفيديو الأب اللبناني وهو يمازح ابنته الشابة، ويقول لها: "أين كنتِ في الخارج إلى هذا الوقت؟ أين كنتِ؟ اصعدي إلى المنزل... اصعدي على الفور".
لترد الشابة ضاحكة: "أي منزل؟"، ليجاوب الأب ضاحكا ومستغربا: "راح البيت!"، في مشهد يجسد الروح المعنوية العالية للشعب اللبناني على الرغم من الأزمة التي يمر بها.
"ضحكات من رحم الدمار"... نشر نشطاء لبنانيون مقطع فيديو لأب لبناني يتحدث مع ابنته أمام منزله المدمر نتيجة الغارات الإسرائيلية الأخيرة.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 26, 2024
ويظهر في الفيديو الأب اللبناني وهو يمازح ابنته الشابة ويقول لها: "أين كنتِ في الخارج إلى هذا الوقت؟ أين كنتِ؟ اصعدي إلى المنزل... اصعدي على… pic.twitter.com/RPU8P1o2np
وتهافتت التعليقات من المتابعين على الفيديو، بين من يواسي الرجل على فقدان منزله، وبعضهم الآخر يشيد بروح الرجل الذي يسخر من مأساته المحققة.