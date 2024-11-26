وزير خارجية العراق يقارن بين توجه بلاده الحالي وبين عهد صدام حسين

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:20 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
12:31 GMT
24 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إعلان إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي هو بسبب التوريكا
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مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
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وزير خارجية العراق يقارن بين توجه بلاده الحالي وبين عهد صدام حسين
وزير خارجية العراق يقارن بين توجه بلاده الحالي وبين عهد صدام حسين
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن بلاده كانت تؤمن بالعنف كحل للقضايا العالقة في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، أما بعد عام 2003 فأصبحت تتبع نهج الحوار. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T13:37+0000
2024-11-26T13:37+0000
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وقال حسين، في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في مؤتمر السفراء الثامن، إن "العراق في السابق كان يعتمد على فلسفة القوة في مواجهة المشكلات، ويعد العنف إحدى وسائل العمل الدبلوماسي. أما بعد عام 2003، أصبحت فلسفتنا تقوم على السلم والعمل الدبلوماسي".وأضاف وزير الخارجية العراقي: "هناك ضرورة لتفعيل دور الدبلوماسية الناعمة ومنح الجانب الاقتصادي أهمية كبيرة"، نافيا أن يكون العراق تابعا لأي جهة.وتابع: "وزارة الخارجية حققت تقدما في توسيع التمثيل الدبلوماسي وافتتاح بعثات جديدة"، مردفًا: "العراق ساعد سوريا في العودة إلى العالم العربي، والعلاقات مع دول الخليج ممتازة، كما شهدت العلاقات الاقتصادية مع الإمارات تطوراً كبيرا".يشار إلى أن 21 عاما مرت على إعلان الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دابليو بوش، في 20 مارس/ آذار 2003، غزو العراق، بحجة وجود أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها حتى الأن.وفي 9 أبريل/ نيسان من العام نفسه، أعلن سقوط نظام الرئيس العراقي، صدام حسين، الذي توارى عن الأنظار لمدة 8 أشهر، قبل أن تعثر عليه القوات الأمريكية، ويحاكم ثم يُعدم في ديسمبر/ كانون الأول 2006.
https://sarabic.ae/20240428/ابنة-صدام-حسين-تزيح-الستار-عن-مذكراته-الممنوعة-من-النشر-1088352734.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, صدام حسين, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, صدام حسين, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير خارجية العراق يقارن بين توجه بلاده الحالي وبين عهد صدام حسين

13:37 GMT 26.11.2024
© AP Photo / Johanna Geronوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Johanna Geron
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن بلاده كانت تؤمن بالعنف كحل للقضايا العالقة في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، أما بعد عام 2003 فأصبحت تتبع نهج الحوار.
وقال حسين، في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في مؤتمر السفراء الثامن، إن "العراق في السابق كان يعتمد على فلسفة القوة في مواجهة المشكلات، ويعد العنف إحدى وسائل العمل الدبلوماسي. أما بعد عام 2003، أصبحت فلسفتنا تقوم على السلم والعمل الدبلوماسي".
وأضاف وزير الخارجية العراقي: "هناك ضرورة لتفعيل دور الدبلوماسية الناعمة ومنح الجانب الاقتصادي أهمية كبيرة"، نافيا أن يكون العراق تابعا لأي جهة.
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28 أبريل, 09:46 GMT
وتابع: "وزارة الخارجية حققت تقدما في توسيع التمثيل الدبلوماسي وافتتاح بعثات جديدة"، مردفًا: "العراق ساعد سوريا في العودة إلى العالم العربي، والعلاقات مع دول الخليج ممتازة، كما شهدت العلاقات الاقتصادية مع الإمارات تطوراً كبيرا".
يشار إلى أن 21 عاما مرت على إعلان الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دابليو بوش، في 20 مارس/ آذار 2003، غزو العراق، بحجة وجود أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها حتى الأن.
وفي 9 أبريل/ نيسان من العام نفسه، أعلن سقوط نظام الرئيس العراقي، صدام حسين، الذي توارى عن الأنظار لمدة 8 أشهر، قبل أن تعثر عليه القوات الأمريكية، ويحاكم ثم يُعدم في ديسمبر/ كانون الأول 2006.
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