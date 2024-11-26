11 قتيلا بينهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي مكثف على غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:20 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
12:31 GMT
24 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إعلان إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي هو بسبب التوريكا
17:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
10:03 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
13:26 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241126/وكالة-الأنباء-الفلسطينية-11-قتيلا-بينهم-نساء-وأطفال-في-قصف-إسرائيلي-مكثف-على-غزة-1095187002.html
11 قتيلا بينهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي مكثف على غزة
11 قتيلا بينهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي مكثف على غزة
سبوتنيك عربي
قُتل 11 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، جراء قصف مكثف شنته طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي، الليلة، على مناطق متفرقة في محافظة... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T04:21+0000
2024-11-26T04:21+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
فلسطين المحتلة
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093767417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c23ab28d7d0843774316b9a8edc003b6.jpg
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية بأن ستة قتلى، بينهم أطفال ونساء، سقطوا وأصيب آخرون إثر استهداف الجيش الإسرائيلي، منزل عائلة الجدبة قرب مسجد الرحمة في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.وفي وقت سابق، أدى قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شارع كشكو في منطقة الأبرار بحي الزيتون جنوب شرق غزة إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة عدد من الأشخاص.كما قُتل ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في قصف نفذته طائرات الجيش الإسرائيلي، على تجمع للمواطنين في مخيم الشاطئ غرب المدينة.وفي حادثة أخرى، قُتل مواطن في قصف من طائرة مسيرة شمال مخيم البريج وسط القطاع، فيما تعذر على طواقم الإسعاف الوصول إلى جثمانه بسبب القصف المتواصل واستهداف المنطقة.وفي جنوب القطاع، أطلقت آليات الجيش الإسرائيلي نيرانها بشكل مكثف على المناطق الشمالية الغربية لمواصي رفح.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، إلا أنه منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي كثّفت إسرائيل غاراتها وأطلقت "عمليات برية" جنوبي لبنان.جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20241124/حركة-حماس-تجدد-رفضها-لأية-تفاهمات-مع-إسرائيل-قبل-وقف-الحرب-بقطاع-غزة-1095138984.html
غزة
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093767417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e94aa1b4a56f7a218257bb0142a68e80.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم

11 قتيلا بينهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي مكثف على غزة

04:21 GMT 26.11.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaحريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024.
حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
قُتل 11 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، جراء قصف مكثف شنته طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي، الليلة، على مناطق متفرقة في محافظة غزة.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية بأن ستة قتلى، بينهم أطفال ونساء، سقطوا وأصيب آخرون إثر استهداف الجيش الإسرائيلي، منزل عائلة الجدبة قرب مسجد الرحمة في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.
عين الحلوة تشيع سامر الحاج وسط غضب واستنكار... حماس تتوعد بالرد على الاغتيال الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
حركة "حماس" تجدد رفضها لأية تفاهمات مع إسرائيل قبل وقف الحرب بقطاع غزة
24 نوفمبر, 17:31 GMT
وفي وقت سابق، أدى قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شارع كشكو في منطقة الأبرار بحي الزيتون جنوب شرق غزة إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة عدد من الأشخاص.
كما قُتل ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في قصف نفذته طائرات الجيش الإسرائيلي، على تجمع للمواطنين في مخيم الشاطئ غرب المدينة.
وفي حادثة أخرى، قُتل مواطن في قصف من طائرة مسيرة شمال مخيم البريج وسط القطاع، فيما تعذر على طواقم الإسعاف الوصول إلى جثمانه بسبب القصف المتواصل واستهداف المنطقة.
وفي جنوب القطاع، أطلقت آليات الجيش الإسرائيلي نيرانها بشكل مكثف على المناطق الشمالية الغربية لمواصي رفح.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، إلا أنه منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي كثّفت إسرائيل غاراتها وأطلقت "عمليات برية" جنوبي لبنان.
جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:50 GMTПалаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل24 نوفمبر, 12:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала