https://sarabic.ae/20241126/وكالة-الأنباء-الفلسطينية-11-قتيلا-بينهم-نساء-وأطفال-في-قصف-إسرائيلي-مكثف-على-غزة-1095187002.html

11 قتيلا بينهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي مكثف على غزة

11 قتيلا بينهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي مكثف على غزة

سبوتنيك عربي

قُتل 11 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، جراء قصف مكثف شنته طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي، الليلة، على مناطق متفرقة في محافظة... 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T04:21+0000

2024-11-26T04:21+0000

2024-11-26T04:21+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

فلسطين المحتلة

أخبار فلسطين اليوم

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ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية بأن ستة قتلى، بينهم أطفال ونساء، سقطوا وأصيب آخرون إثر استهداف الجيش الإسرائيلي، منزل عائلة الجدبة قرب مسجد الرحمة في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.وفي وقت سابق، أدى قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شارع كشكو في منطقة الأبرار بحي الزيتون جنوب شرق غزة إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة عدد من الأشخاص.كما قُتل ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في قصف نفذته طائرات الجيش الإسرائيلي، على تجمع للمواطنين في مخيم الشاطئ غرب المدينة.وفي حادثة أخرى، قُتل مواطن في قصف من طائرة مسيرة شمال مخيم البريج وسط القطاع، فيما تعذر على طواقم الإسعاف الوصول إلى جثمانه بسبب القصف المتواصل واستهداف المنطقة.وفي جنوب القطاع، أطلقت آليات الجيش الإسرائيلي نيرانها بشكل مكثف على المناطق الشمالية الغربية لمواصي رفح.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، إلا أنه منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي كثّفت إسرائيل غاراتها وأطلقت "عمليات برية" جنوبي لبنان.جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم