صور تجسد معاناة الفقر عندما يقع ضحية ألسنة الحريق

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:20 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
12:31 GMT
24 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
13:31 GMT
29 د
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بلا قيود
خبير: إعلان إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي هو بسبب التوريكا
17:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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150 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
10:03 GMT
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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صور تجسد معاناة الفقر عندما يقع ضحية ألسنة الحريق
صور تجسد معاناة الفقر عندما يقع ضحية ألسنة الحريق
سبوتنيك عربي
اندلعت النيران في منطقة سكنية في العاصمة الفلبينية مانيلا، يوم الأحد الماضي، ما أدى إلى تدمير آلاف المنازل وتشريد آلاف السكان من المنطقة، واستمر الحريق لأكثر... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

صور تجسد معاناة الفقر عندما يقع ضحية ألسنة الحريق

13:04 GMT 26.11.2024
تابعنا عبر
اندلعت النيران في منطقة سكنية في العاصمة الفلبينية مانيلا، يوم الأحد الماضي، ما أدى إلى تدمير آلاف المنازل وتشريد آلاف السكان من المنطقة، واستمر الحريق لأكثر من 6 ساعات.
© AP Photo / Aaron Favila

مواطنون يتفقدون منازلهم المحروقة بعد يوم واحد من اندلاع حريق، ما أدى إلى تشريد نحو 2000 أسرة في منطقة عشوائية في العاصمة الفلبينية مانيلا

مواطنون يتفقدون منازلهم المحروقة بعد يوم واحد من اندلاع حريق، ما أدى إلى تشريد نحو 2000 أسرة في منطقة عشوائية في العاصمة الفلبينية مانيلا - سبوتنيك عربي
1/8
© AP Photo / Aaron Favila

مواطنون يتفقدون منازلهم المحروقة بعد يوم واحد من اندلاع حريق، ما أدى إلى تشريد نحو 2000 أسرة في منطقة عشوائية في العاصمة الفلبينية مانيلا

© AP Photo / Aaron Favila

رجل يعطي الماء لكلبه في منزله المحترق بمنطقة سكنية في العاصمة الفلبينية مانيلا

رجل يعطي الماء لكلبه في منزله المحترق بمنطقة سكنية في العاصمة الفلبينية مانيلا - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Aaron Favila

رجل يعطي الماء لكلبه في منزله المحترق بمنطقة سكنية في العاصمة الفلبينية مانيلا

© AP Photo / Aaron Favila

السكان يستريحون بعد أن أدى حريق في منطقة سكنية في العاصمة الفلبينية بتشريد نحو 2000 أسرة

السكان يستريحون بعد أن أدى حريق في منطقة سكنية في العاصمة الفلبينية بتشريد نحو 2000 أسرة - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Aaron Favila

السكان يستريحون بعد أن أدى حريق في منطقة سكنية في العاصمة الفلبينية بتشريد نحو 2000 أسرة

© AP Photo / Aaron Favila

يقوم الرجال في العاصمة الفلبينية مانيلا بحرق الأسلاك الكهربائية للحصول على النحاس لبيعه، بعد أن تسبب الحريق في اشتعال النيران بمنازلهم

يقوم الرجال في العاصمة الفلبينية مانيلا بحرق الأسلاك الكهربائية للحصول على النحاس لبيعه، بعد أن تسبب الحريق في اشتعال النيران بمنازلهم - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Aaron Favila

يقوم الرجال في العاصمة الفلبينية مانيلا بحرق الأسلاك الكهربائية للحصول على النحاس لبيعه، بعد أن تسبب الحريق في اشتعال النيران بمنازلهم

© AP Photo / Aaron Favila

ديوك أنقذها أصحابها بجوار بقايا المنازل المحترقة، في العاصمة الفلبينية مانيلا

ديوك أنقذها أصحابها بجوار بقايا المنازل المحترقة، في العاصمة الفلبينية مانيلا - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Aaron Favila

ديوك أنقذها أصحابها بجوار بقايا المنازل المحترقة، في العاصمة الفلبينية مانيلا

© AP Photo / Aaron Favila

السكان يعودون إلى منازلهم بعد الحريق الذي تسبب بتشريد نحو 2000 أسرة، في العاصمة الفلبينية مانيلا

السكان يعودون إلى منازلهم بعد الحريق الذي تسبب بتشريد نحو 2000 أسرة، في العاصمة الفلبينية مانيلا - سبوتنيك عربي
6/8
© AP Photo / Aaron Favila

السكان يعودون إلى منازلهم بعد الحريق الذي تسبب بتشريد نحو 2000 أسرة، في العاصمة الفلبينية مانيلا

© AP Photo / Aaron Favila

أحد السكان المحليين يعود للبحث عن منزله بعد الحريق، الذي ضرب منطقة في العاصمة الفلبينية مانيلا

أحد السكان المحليين يعود للبحث عن منزله بعد الحريق، الذي ضرب منطقة في العاصمة الفلبينية مانيلا - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Aaron Favila

أحد السكان المحليين يعود للبحث عن منزله بعد الحريق، الذي ضرب منطقة في العاصمة الفلبينية مانيلا

© AP Photo / Aaron Favila

أحد السكان يحاول تفقد ممتلكاته في منزله المحترق بعد اندلاع الحريق، ما أدى إلى تشريد آلاف العائلات في منطقة سكنية بالعاصمة الفلبينية مانيلا

أحد السكان يحاول تفقد ممتلكاته في منزله المحترق بعد اندلاع الحريق، ما أدى إلى تشريد آلاف العائلات في منطقة سكنية بالعاصمة الفلبينية مانيلا - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Aaron Favila

أحد السكان يحاول تفقد ممتلكاته في منزله المحترق بعد اندلاع الحريق، ما أدى إلى تشريد آلاف العائلات في منطقة سكنية بالعاصمة الفلبينية مانيلا

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