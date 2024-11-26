صور تجسد معاناة الفقر عندما يقع ضحية ألسنة الحريق

مواطنون يتفقدون منازلهم المحروقة بعد يوم واحد من اندلاع حريق، ما أدى إلى تشريد نحو 2000 أسرة في منطقة عشوائية في العاصمة الفلبينية مانيلا
مواطنون يتفقدون منازلهم المحروقة بعد يوم واحد من اندلاع حريق، ما أدى إلى تشريد نحو 2000 أسرة في منطقة عشوائية في العاصمة الفلبينية مانيلا
رجل يعطي الماء لكلبه في منزله المحترق بمنطقة سكنية في العاصمة الفلبينية مانيلا
رجل يعطي الماء لكلبه في منزله المحترق بمنطقة سكنية في العاصمة الفلبينية مانيلا
السكان يستريحون بعد أن أدى حريق في منطقة سكنية في العاصمة الفلبينية بتشريد نحو 2000 أسرة
السكان يستريحون بعد أن أدى حريق في منطقة سكنية في العاصمة الفلبينية بتشريد نحو 2000 أسرة
يقوم الرجال في العاصمة الفلبينية مانيلا بحرق الأسلاك الكهربائية للحصول على النحاس لبيعه، بعد أن تسبب الحريق في اشتعال النيران بمنازلهم
يقوم الرجال في العاصمة الفلبينية مانيلا بحرق الأسلاك الكهربائية للحصول على النحاس لبيعه، بعد أن تسبب الحريق في اشتعال النيران بمنازلهم
ديوك أنقذها أصحابها بجوار بقايا المنازل المحترقة، في العاصمة الفلبينية مانيلا
ديوك أنقذها أصحابها بجوار بقايا المنازل المحترقة، في العاصمة الفلبينية مانيلا
السكان يعودون إلى منازلهم بعد الحريق الذي تسبب بتشريد نحو 2000 أسرة، في العاصمة الفلبينية مانيلا
السكان يعودون إلى منازلهم بعد الحريق الذي تسبب بتشريد نحو 2000 أسرة، في العاصمة الفلبينية مانيلا
أحد السكان المحليين يعود للبحث عن منزله بعد الحريق، الذي ضرب منطقة في العاصمة الفلبينية مانيلا
أحد السكان المحليين يعود للبحث عن منزله بعد الحريق، الذي ضرب منطقة في العاصمة الفلبينية مانيلا
أحد السكان يحاول تفقد ممتلكاته في منزله المحترق بعد اندلاع الحريق، ما أدى إلى تشريد آلاف العائلات في منطقة سكنية بالعاصمة الفلبينية مانيلا
أحد السكان يحاول تفقد ممتلكاته في منزله المحترق بعد اندلاع الحريق، ما أدى إلى تشريد آلاف العائلات في منطقة سكنية بالعاصمة الفلبينية مانيلا