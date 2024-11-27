https://sarabic.ae/20241127/أرقام-عن-تكلفة-الحرب-على-لبنان-وإسرائيل-1095239996.html
أرقام كلفة الحرب على لبنان وإسرائيل
أرقام كلفة الحرب على لبنان وإسرائيل
سبوتنيك عربي
بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، من أجل إنهاء أكثر من عام على التصعيد، الذي بدأ مع الصراع في قطاع غزة، تلك هي بعض... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T11:35+0000
2024-11-27T11:35+0000
2024-11-27T11:38+0000
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أرقام كلفة الحرب على لبنان وإسرائيل
11:35 GMT 27.11.2024 (تم التحديث: 11:38 GMT 27.11.2024)
بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، من أجل إنهاء أكثر من عام على التصعيد، الذي بدأ مع الصراع في قطاع غزة، تلك هي بعض التكاليف الرئيسية للصراع، الذي تصاعد بشكل كبير قبل شهرين عندما شنّت إسرائيل هجوما على جنوبي لبنان.