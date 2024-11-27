https://sarabic.ae/20241127/إصابة-مراسل-سبوتنيك-في-لبنان-خلال-تعرض-مجموعة-صحفيين-لإطلاق-نار-من-الجيش-الإسرائيلي--1095239908.html
إصابة مراسل "سبوتنيك" في لبنان خلال تعرض مجموعة صحفيين لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي
إصابة مراسل "سبوتنيك" في لبنان خلال تعرض مجموعة صحفيين لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن مجموعة من الصحفيين أصيبوا بإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي في منطقة الخيام جنوبي لبنان. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T10:38+0000
2024-11-27T10:38+0000
2024-11-27T10:49+0000
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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، تعرض الصحفيون لإطلاق نار عندما كانوا يقومون بتغطية انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب.وأصيب مراسل "سبوتنيك"، عبد القادر الباي، بشظايا في قدمه، وتوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وتوافد سكان جنوب لبنان إلى قراهم وبلداتهم، التي أجبروا على مغادرتها في الأسابيع الماضية، جراء المواجهات التي دارت بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، رغم التحذيرات الإسرائيلية للنازحين اللبنانيين بعدم العدوة إلى قراهم ومدنهم في جنوب لبنان.ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك نحو القرى المخلاة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.وذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لبيروت، ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بالاتفاق.
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
إصابة مراسل "سبوتنيك" في لبنان خلال تعرض مجموعة صحفيين لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي
10:38 GMT 27.11.2024 (تم التحديث: 10:49 GMT 27.11.2024)
أفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن مجموعة من الصحفيين أصيبوا بإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي في منطقة الخيام جنوبي لبنان.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، تعرض الصحفيون لإطلاق نار عندما كانوا يقومون بتغطية انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب.
وأصيب مراسل "سبوتنيك"، عبد القادر الباي، بشظايا في قدمه، وتوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتوافد سكان جنوب لبنان إلى قراهم وبلداتهم، التي أجبروا على مغادرتها في الأسابيع الماضية، جراء المواجهات التي دارت بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، رغم التحذيرات الإسرائيلية للنازحين اللبنانيين بعدم العدوة إلى قراهم ومدنهم في جنوب لبنان.
ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك نحو القرى المخلاة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.
وذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لبيروت، ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بالاتفاق.