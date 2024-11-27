الفن وسط الدمار... لوحات مفعمة بالأمل لفنانة من قطاع غزة

الفنانة الفلسطينية ميساء يوسف، التي فقدت منزلها وورشتها الفنية في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، تستمر في الإبداع الفني وسط أنقاض المباني المتضررة في غزة، في 24 نوفمبر 2024
الفنانة الفلسطينية ميساء يوسف، التي فقدت منزلها وورشتها الفنية في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، تستمر في الإبداع الفني وسط أنقاض المباني المتضررة في غزة، في 24 نوفمبر 2024
الفنانة الفلسطينية ميساء يوسف، التي فقدت منزلها وورشتها الفنية في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، تستمر في الإبداع الفني وسط أنقاض المباني المتضررة في غزة، في 24 نوفمبر 2024
الفنانة الفلسطينية ميساء يوسف، التي فقدت منزلها وورشتها الفنية في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، تستمر في الإبداع الفني وسط أنقاض المباني المتضررة في غزة، في 24 نوفمبر 2024
الفنانة الفلسطينية ميساء يوسف، التي فقدت منزلها وورشتها الفنية في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، تستمر في الإبداع الفني وسط أنقاض المباني المتضررة في غزة، في 24 نوفمبر 2024
الفنانة الفلسطينية ميساء يوسف، التي فقدت منزلها وورشتها الفنية في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، تستمر في الإبداع الفني وسط أنقاض المباني المتضررة في غزة، في 24 نوفمبر 2024
الفنانة الفلسطينية ميساء يوسف، التي فقدت منزلها وورشتها الفنية في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، تستمر في الإبداع الفني وسط أنقاض المباني المتضررة في غزة، في 24 نوفمبر 2024
الفنانة الفلسطينية ميساء يوسف، التي فقدت منزلها وورشتها الفنية في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، تستمر في الإبداع الفني وسط أنقاض المباني المتضررة في غزة، في 24 نوفمبر 2024
الفنانة الفلسطينية ميساء يوسف، التي فقدت منزلها وورشتها الفنية في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، تستمر في الإبداع الفني وسط أنقاض المباني المتضررة في غزة، في 24 نوفمبر 2024
الفنانة الفلسطينية ميساء يوسف، التي فقدت منزلها وورشتها الفنية في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، تستمر في الإبداع الفني وسط أنقاض المباني المتضررة في غزة، في 24 نوفمبر 2024
الفنانة الفلسطينية ميساء يوسف، التي فقدت منزلها وورشتها الفنية في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، تستمر في الإبداع الفني وسط أنقاض المباني المتضررة في غزة، في 24 نوفمبر 2024
الفنانة الفلسطينية ميساء يوسف، التي فقدت منزلها وورشتها الفنية في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، تستمر في الإبداع الفني وسط أنقاض المباني المتضررة في غزة، في 24 نوفمبر 2024