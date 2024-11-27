الفن وسط الدمار... لوحات مفعمة بالأمل لفنانة من قطاع غزة

تنتظر الفنانة الفلسطينية ميساء يوسف، إتاحة الفرصة لها لافتتاح معارض في العديد من الدول للتعبير عن المعاناة الفلسطينية للعالم من خلال لوحاتها. واليوم، تعرض ميساء لوحاتها في ورشة أعمالها الفنية داخل منزلها، الذي تعرض للقصف الإسرائيلي خلال الحرب على قطاع غزة.