https://sarabic.ae/20241127/بيلاجيا-السورية-سيدة-تدمرية-هجرها-تنظيم-داعش-فأضحت-مديرة-لأعرق-الحمامات-التراثية-في-البلاد-1095165643.html

"بيلاجيا السورية".. سيدة تدمرية هجرها تنظيم "داعش" فأضحت مديرة لأعرق الحمامات التراثية في البلاد

"بيلاجيا السورية".. سيدة تدمرية هجرها تنظيم "داعش" فأضحت مديرة لأعرق الحمامات التراثية في البلاد

سبوتنيك عربي

من خبازة تعمل على فرن الصاج إلى مديرة لثالث أهم معلم أثري في محافظة حماة وسط سوريا.. على هذا الطريق سارت السيدة التدمرية ناريمان القاسم، معلنة فخرها بمرورها... 27.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-27T11:00+0000

2024-11-27T11:00+0000

2024-11-27T11:05+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095164212_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6cefc12bda0fb0506edd02d0b537292c.jpg

في مايو/ أيار 2015، هجّرت السيدة ناريمان القاسم، من مدينتها تدمر وسط سوريا، وغادرت منزلها على عجل مع تتابع الأخبار عن الدموية والتفجيرات الانتحارية لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة) أثناء محاولته اقتحام المدينة من بواباتها الشرقية.مسكت القاسم بيد أطفالها وبدأت مع زوجها المصاب رحلة النزوح الغريزي مع الآلاف من سكان مدينتها، إذ تركوا منازلهم وكل ما يملكون وخرجوا بثيابهم التي تكسوا أجسادهم، ليخوضوا سباقا جنونيا مع الموت للوصول إلى مناطق آمنة، كان الحفاظ على حياة أطفالها الصغار يطفو على كل ما دونه."بيلاجيا" السوريةفي رحلة طافحة بالخوف، مفعمة بلحظات التمانع بين الحياة والموت، قطعت القاسم شطر البادية السورية، نحو بر الأمان في مدينة حماة، وسط سوريا.وقالت ناريمان القاسم لـ"سبوتنيك": "عند وصولنا إلى حماة، لم نكن نملك أي شيء، لا مال ولا ملابس ولا حتى منزلا نسكن إليه، بدأت على الفور رحلة البحث عن عمل، كان هاجسي الوحيد هو ألا يتشرد أطفالي في الشوارع، أريدهم أن يكملوا تعليمهم دون انقطاع"."البحث عن نقطة صفر"بدأت السيدة التدمرية رحلة أخرى تنضح بالكفاح بحثا عن "نقطة صفر" لعلها تستأنف الحياة الجديدة من حوافها، كان الأمر كان أشبه بسلسلة من الدراما المستمرة والشديدة التعقيد.وأضافت السيدة التدمرية: "قضيت أشهرا طويلة وأنا أنتقل من موقع إلى آخر بحثا عن فرصة عمل، إصابة زوجي لا تسمح له بالتحرك، ولم يكن أمامي من خيار سوى طرق كل الأبواب المحتملة، للحصول على عمل يساعدني على إطعام أطفالي الثلاثة، وإكمال تعليمهم".في عقر دار الرجاللم تمض أمور السيدة التدمرية بيسر، فإلى جانب الضغط الذي يعانيه قطاع التشغيل، وقف "النوع الاجتماعي" سدا منيعا أمامها في الحصول على عمل.في واقع الأمر، لم يكن موقد خبز الصاج مهنة القاسم بالمعنى الحرفي للكلمة، فهو يعد أحد المهام الرئيسية لسيدات المنزل في بيئة البادية السورية، حيث تستخدمه النساء لصنع الخبز للعائلة، أما المدن الكبيرة فتشهد رواجا لمثل هذه الأعمال باعتبارها تراثا محببا، وهذا لربما هو ما جذب رب العمل كحلقة جديدة من الترويج التراثي لحمامه الأثري.وقالت: "تعلمت خبز الصاج من والدتي منذ الصغر، حيث يتم شيّ العجين، بعد خبزه بشكل مستدير كبير ورقيق ويمكن أن يضاف إليه الجبن أو الزعتر أو دبس الفليفلة".قامت القاسم بتنشيط الغايات الاجتماعية للحمام، وشجعت إقامة الأعراس والمناسبات الاجتماعية المختلفة داخله، إلى جانب حفلات الحناء للعروس، وغير ذلك من المناسبات العائلية التي تديرها النساء.ووفقا لها، فإنه "بعد جهد كبير قدمته خلال مرحلة عملي الأولى، تبدلت حال توافد الزبائن وأصبح وجهة اجتماعية للكثير من العائلات الحموية، وتمكنت من أن أصبح مديرة الحمام والمسؤولة على كل شيء فيه".550 عام من التاريخوعن تاريخ الحمام، تشرح التدمرية المتحدرة من مدينة تاريخية، فيما تعمل اليوم مديرة لموقع تاريخي أيضا: "يعود تاريخ الحمّام إلى النصف الأول من القرن السادس عشر الميلادي، بناه القاضي محمد الأعوج، وكان يسمى آنذاك بالحمام الجديد، فقام الأمير حسن الأعوج، بإهدائه إلى المتسلم التركي الذي خلفه درويش باشا، فعرف بحمّام الدرويشية نسبة إليه".وبقي الحمام يعمل طيلة 500 عام ليغلق أبوابه مطلع تسعينيات القرن الماضي، إلى أن اشتراه الحاج عبد المعين الشوّاف، عام 2000، من عائلة قاسم آغا، ليستمر إغلاقه حتى العام 2017، حيث وضعت وزارة السياحة السورية ومحافظة ومديرية آثارها خطةً لترميمه.ووفق القاسم، يتألف الحمّام من القسم "البراني"، الذي يتوزع على 4 أواوين (إيوان)، تحيطه مصاطب حجرية لجلوس الزبائن، ترتفع فوقه قبة، ويتفرع إلى "الوسطاني"، الذي يشبه "البراني"، ولكن أصغر حجماً، كما يحوي 4 مقصورات واسعة ذات سقوف مرتفعة ينفذ النور من خلالها عبر قطع زجاجية، فيما تؤدي كل مقصورة إلى دهليز يفضي إلى القسم "الجواني"، وهذا الأخير قسم حارٌ وواسع تقع حوله مقاصير وأواوين متعددة تحوي تقريباً على 13 جرناً حجريا، وفي باحته أرض محدّبةٌ يتصاعد منها بخار الماء، وتسمى "بلاط النار".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي