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تحقيقات عاجلة.. فيديو لأستاذ جامعي وأحد طلابه يثير ضجة في مصر
تحقيقات عاجلة.. فيديو لأستاذ جامعي وأحد طلابه يثير ضجة في مصر
سبوتنيك عربي
أعلنت جامعة الوادي الجديد المصرية، إحالة أحد أعضاء هيئة التدريس لديها، إلى مجلس التأديب لإدانته بالاعتداء على أحد الطلاب. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
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وكانت الجامعة قد فتحت تحقيقا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر أستاذا في الجامعة يجبر طالبا على السير كـ"الكلب"، كنوع من العقاب.وشددت الجامعة على أن هذا التصرف "تصرف فردي، ولا يعبّر عن علاقة جموع أعضاء هيئة التدريس بأبنائهم من طلاب الجامعة"، مؤكدة أنها "لم ولن تتهاون في مواجهة أي تصرف خارج عن التقاليد الجامعية، وفقًا للإجراءات المُقررة قانونيًا لضمان عدم تكرار تلك الأفعال والتصرفات مستقبلًا".
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تحقيقات عاجلة.. فيديو لأستاذ جامعي وأحد طلابه يثير ضجة في مصر

10:47 GMT 27.11.2024 (تم التحديث: 11:19 GMT 27.11.2024)
© flickr.com / John McCabe / https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/علم مصر
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
© flickr.com / John McCabe / https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/
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أعلنت جامعة الوادي الجديد المصرية، إحالة أحد أعضاء هيئة التدريس لديها، إلى مجلس التأديب لإدانته بالاعتداء على أحد الطلاب.
وكانت الجامعة قد فتحت تحقيقا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر أستاذا في الجامعة يجبر طالبا على السير كـ"الكلب"، كنوع من العقاب.

وقالت الجامعة، في بيان لها، إن هذا التصرف "غير مسؤول ويتنافى مع القيم والتقاليد الجامعية ويشكل إخلالًا بواجبات عضو هيئة التدريس، وعدم التزامه بالعمل على غرس القيم والتقاليد الجامعية الأصيلة في نفوس الطلاب".

وقررت الجامعة إيقاف عضو هيئة التدريس، الآنف الذكر، احتياطيًا عن العمل لحين انتهاء محاكمته تأديبيًا بصدور قرار مجلس التأديب.

وشددت الجامعة على أن هذا التصرف "تصرف فردي، ولا يعبّر عن علاقة جموع أعضاء هيئة التدريس بأبنائهم من طلاب الجامعة"، مؤكدة أنها "لم ولن تتهاون في مواجهة أي تصرف خارج عن التقاليد الجامعية، وفقًا للإجراءات المُقررة قانونيًا لضمان عدم تكرار تلك الأفعال والتصرفات مستقبلًا".
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