https://sarabic.ae/20241127/دول-في-أفريقيا-تعمل-فيها-شبكة-الإنترنت-عبر-الهاتف-المحمول-بشكل-أفضل-1095252645.html
دول في أفريقيا تعمل فيها شبكة الإنترنت عبر الهاتف المحمول بشكل أفضل
دول في أفريقيا تعمل فيها شبكة الإنترنت عبر الهاتف المحمول بشكل أفضل
سبوتنيك عربي
تختلف تجربة الهاتف المحمول لمستخدمي الهواتف الذكية بشكل كبير في مختلف أنحاء القارة الأفريقية. يوضح هذا الرسم البياني من "سبوتنيك"، الدول التي تتمتع بأفضل خدمة... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T13:22+0000
2024-11-27T13:22+0000
2024-11-27T13:22+0000
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انفوجرافيك, أفريقيا, شمال أفريقيا, инфографика
انفوجرافيك, أفريقيا, شمال أفريقيا, инфографика
دول في أفريقيا تعمل فيها شبكة الإنترنت عبر الهاتف المحمول بشكل أفضل
تختلف تجربة الهاتف المحمول لمستخدمي الهواتف الذكية بشكل كبير في مختلف أنحاء القارة الأفريقية. يوضح هذا الرسم البياني من "سبوتنيك"، الدول التي تتمتع بأفضل خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في القارة، وفق دراسة أجرتها شركة Opensignal الخاصة بتحليل بيانات استخدام الهواتف المحلولة.
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