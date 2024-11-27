https://sarabic.ae/20241127/روسيا-ظهور-صواريخ-أمريكية-متوسطة-المدى-على-الأراضي-اليابانية-يعني-تهديدا-لأمننا-1095256392.html
روسيا: ظهور صواريخ أمريكية متوسطة المدى على الأراضي اليابانية يعني تهديدا لأمننا
روسيا: ظهور صواريخ أمريكية متوسطة المدى على الأراضي اليابانية يعني تهديدا لأمننا
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن طوكيو يمكنها التعرف على التصرفات المحتملة لروسيا في حالة نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى في... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T14:10+0000
2024-11-27T14:10+0000
2024-11-27T14:10+0000
روسيا
أخبار اليابان
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وأشارت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، إلى أن موسكو "حذرت الجانب الياباني مراراً من أنه إذا وصلت الصواريخ الأمريكية المتوسطة المدى، نتيجة لهذا التعاون (مع أمريكا)، إلى أراضيها، فإن ذلك سيشكل تهديداً حقيقياً لأمن روسيا".وأضافت: "يمكن لطوكيو الحصول على فكرة واضحة عن نوع الخطة التي ستكون عليها هذه الإجراءات من خلال التعرف على الأحكام المحدثة لأساسيات سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي".وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن مسألة نشر روسيا المحتمل لصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في آسيا ردا على تصرفات أمريكية مماثلة لم تتجاوز بعد نقطة اللاعودة.ودعا واشنطن وشركاء الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى التوقف وإعادة النظر في قرار نشر الأنظمة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20241124/بيونغ-يانغ-تحذر-من-اندلاع-حرب-حقيقية-ردا-على-تدريبات-عسكرية-أمريكية-1095133867.html
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روسيا, أخبار اليابان
روسيا: ظهور صواريخ أمريكية متوسطة المدى على الأراضي اليابانية يعني تهديدا لأمننا
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن طوكيو يمكنها التعرف على التصرفات المحتملة لروسيا في حالة نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى في اليابان، إذا قرأت العقيدة الروسية المحدثة في مجال الردع النووي.
وأشارت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، إلى أن موسكو "حذرت الجانب الياباني مراراً من أنه إذا وصلت الصواريخ الأمريكية المتوسطة المدى، نتيجة لهذا التعاون (مع أمريكا)، إلى أراضيها، فإن ذلك سيشكل تهديداً حقيقياً لأمن روسيا".
وتابعت: "رداً على ذلك، سوف تضطر روسيا إلى "اتخاذ الخطوات الكافية اللازمة لتعزيز قدراتها الدفاعية".
وأضافت: "يمكن لطوكيو الحصول على فكرة واضحة عن نوع الخطة التي ستكون عليها هذه الإجراءات من خلال التعرف على الأحكام المحدثة لأساسيات سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي".
وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن مسألة نشر روسيا المحتمل لصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في آسيا ردا على تصرفات أمريكية مماثلة لم تتجاوز بعد نقطة اللاعودة.
ودعا واشنطن وشركاء الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى التوقف وإعادة النظر في قرار نشر الأنظمة الأمريكية.