كيف تؤثر قلة المال على صحتك؟ دراسة حديثة تكشف مفاجأة صادمة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
10:03 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:26 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التوصل لاتفاق في لبنان وغزة صعب
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:17 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
12:31 GMT
29 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
13:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241127/كيف-تؤثر-قلة-المال-على-صحتك؟-دراسة-حديثة-تكشف-مفاجأة-صادمة-1095250230.html
كيف تؤثر قلة المال على صحتك؟ دراسة حديثة تكشف مفاجأة صادمة
كيف تؤثر قلة المال على صحتك؟ دراسة حديثة تكشف مفاجأة صادمة
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يقلقون بشأن وضعهم المالي، تنتظرهم عواقب صحية وخيمة مستقبلا. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T12:55+0000
2024-11-27T12:55+0000
مجتمع
منوعات
الصحة
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/07/1050064966_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f62c02fd6f7a42c29a0c08ed06fafd68.jpg
وتكشف الدراسة التي أجراها باحثون من جامعتي أكسفورد وإكستر، على أكثر من 5 آلاف شخص تجاوزوا سن الـ65 في إنجلترا، حجم تأثير الضغوط المالية على الصحة البدنية خاصة لدى الفئات العمرية الأكبر، حيث يتضاعف لديهم احتمال الإصابة بألم طويل الأمد على مستوى الظهر، مقارنة بمن يتمتعون بدخل أعلى.وأظهرت نتائج البحث بعد مرور سنتين من مراقبة المشاركين، أن الأفراد الذين كانوا يعانون من قلق مستمر بشأن الوضع المالي كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن آلام شديدة في الظهر، حيث تضاعف احتمال استمرار الألم المزمن لدى هذه الفئة مقارنة بأقرانهم ممن يتمتعون باستقرار مالي أكبر.وأشار الباحثون إلى أن التوتر الناتج عن الضغوط المالية قد يؤدي إلى تفاقم الاستجابات العصبية المرتبطة بالألم. كما أن الأشخاص الذين يعانون من أوضاع مالية صعبة كانوا أقل احتمالا لطلب العلاج الطبي أو ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وهي وسائل فعالة لتخفيف آلام الظهر.وأوضحت الدكتورة إستر ويليامسون، الخبيرة في آلام الظهر في جامعة أكسفورد وأحد أعضاء فريق البحث، أن "الأشخاص من الطبقات الاجتماعية والاقتصادية الأقل يعانون بشكل أكبر من آلام الظهر المزمنة بسبب محدودية الوصول إلى العلاج المناسب، فضلا عن كونهم أقل احتمالا للمشاركة في التمارين الرياضية التي تساعد في إدارة الألم".
https://sarabic.ae/20231208/الصحة-العالمية-تكشف-لأول-مرة-عما-هو-مسموح-ومحظور-في-علاج-آلام-أسفل-الظهر-1083892733.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/07/1050064966_66:0:1846:1335_1920x0_80_0_0_fefb8edbfd5ae338d5608fb9a0491adb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصحة, رياضة
منوعات, الصحة, رياضة

كيف تؤثر قلة المال على صحتك؟ دراسة حديثة تكشف مفاجأة صادمة

12:55 GMT 27.11.2024
© Depositphotos.com / Stockassoآلام أسفل الظهر
آلام أسفل الظهر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
© Depositphotos.com / Stockasso
تابعنا عبر
أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يقلقون بشأن وضعهم المالي، تنتظرهم عواقب صحية وخيمة مستقبلا.
وتكشف الدراسة التي أجراها باحثون من جامعتي أكسفورد وإكستر، على أكثر من 5 آلاف شخص تجاوزوا سن الـ65 في إنجلترا، حجم تأثير الضغوط المالية على الصحة البدنية خاصة لدى الفئات العمرية الأكبر، حيث يتضاعف لديهم احتمال الإصابة بألم طويل الأمد على مستوى الظهر، مقارنة بمن يتمتعون بدخل أعلى.
وأظهرت نتائج البحث بعد مرور سنتين من مراقبة المشاركين، أن الأفراد الذين كانوا يعانون من قلق مستمر بشأن الوضع المالي كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن آلام شديدة في الظهر، حيث تضاعف احتمال استمرار الألم المزمن لدى هذه الفئة مقارنة بأقرانهم ممن يتمتعون باستقرار مالي أكبر.
مجسم لنهاية العمود الفقري لدى الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
مجتمع
الصحة العالمية تكشف لأول مرة عما هو "مسموح ومحظور" في علاج آلام أسفل الظهر
8 ديسمبر 2023, 17:00 GMT
وأشار الباحثون إلى أن التوتر الناتج عن الضغوط المالية قد يؤدي إلى تفاقم الاستجابات العصبية المرتبطة بالألم. كما أن الأشخاص الذين يعانون من أوضاع مالية صعبة كانوا أقل احتمالا لطلب العلاج الطبي أو ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وهي وسائل فعالة لتخفيف آلام الظهر.
وأوضحت الدكتورة إستر ويليامسون، الخبيرة في آلام الظهر في جامعة أكسفورد وأحد أعضاء فريق البحث، أن "الأشخاص من الطبقات الاجتماعية والاقتصادية الأقل يعانون بشكل أكبر من آلام الظهر المزمنة بسبب محدودية الوصول إلى العلاج المناسب، فضلا عن كونهم أقل احتمالا للمشاركة في التمارين الرياضية التي تساعد في إدارة الألم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:15 GMTПалаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل24 نوفمبر, 12:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала