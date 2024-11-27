https://sarabic.ae/20241127/كيف-تؤثر-قلة-المال-على-صحتك؟-دراسة-حديثة-تكشف-مفاجأة-صادمة-1095250230.html
كيف تؤثر قلة المال على صحتك؟ دراسة حديثة تكشف مفاجأة صادمة
كيف تؤثر قلة المال على صحتك؟ دراسة حديثة تكشف مفاجأة صادمة
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يقلقون بشأن وضعهم المالي، تنتظرهم عواقب صحية وخيمة مستقبلا. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T12:55+0000
2024-11-27T12:55+0000
2024-11-27T12:55+0000
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وتكشف الدراسة التي أجراها باحثون من جامعتي أكسفورد وإكستر، على أكثر من 5 آلاف شخص تجاوزوا سن الـ65 في إنجلترا، حجم تأثير الضغوط المالية على الصحة البدنية خاصة لدى الفئات العمرية الأكبر، حيث يتضاعف لديهم احتمال الإصابة بألم طويل الأمد على مستوى الظهر، مقارنة بمن يتمتعون بدخل أعلى.وأظهرت نتائج البحث بعد مرور سنتين من مراقبة المشاركين، أن الأفراد الذين كانوا يعانون من قلق مستمر بشأن الوضع المالي كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن آلام شديدة في الظهر، حيث تضاعف احتمال استمرار الألم المزمن لدى هذه الفئة مقارنة بأقرانهم ممن يتمتعون باستقرار مالي أكبر.وأشار الباحثون إلى أن التوتر الناتج عن الضغوط المالية قد يؤدي إلى تفاقم الاستجابات العصبية المرتبطة بالألم. كما أن الأشخاص الذين يعانون من أوضاع مالية صعبة كانوا أقل احتمالا لطلب العلاج الطبي أو ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وهي وسائل فعالة لتخفيف آلام الظهر.وأوضحت الدكتورة إستر ويليامسون، الخبيرة في آلام الظهر في جامعة أكسفورد وأحد أعضاء فريق البحث، أن "الأشخاص من الطبقات الاجتماعية والاقتصادية الأقل يعانون بشكل أكبر من آلام الظهر المزمنة بسبب محدودية الوصول إلى العلاج المناسب، فضلا عن كونهم أقل احتمالا للمشاركة في التمارين الرياضية التي تساعد في إدارة الألم".
https://sarabic.ae/20231208/الصحة-العالمية-تكشف-لأول-مرة-عما-هو-مسموح-ومحظور-في-علاج-آلام-أسفل-الظهر-1083892733.html
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منوعات, الصحة, رياضة
كيف تؤثر قلة المال على صحتك؟ دراسة حديثة تكشف مفاجأة صادمة
أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يقلقون بشأن وضعهم المالي، تنتظرهم عواقب صحية وخيمة مستقبلا.
وتكشف الدراسة التي أجراها باحثون من جامعتي أكسفورد وإكستر، على أكثر من 5 آلاف شخص تجاوزوا سن الـ65 في إنجلترا، حجم تأثير الضغوط المالية على الصحة البدنية خاصة لدى الفئات العمرية الأكبر، حيث يتضاعف لديهم احتمال الإصابة بألم طويل الأمد على مستوى الظهر، مقارنة بمن يتمتعون بدخل أعلى.
وأظهرت نتائج البحث بعد مرور سنتين من مراقبة المشاركين، أن الأفراد الذين كانوا يعانون من قلق مستمر بشأن الوضع المالي كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن آلام شديدة في الظهر، حيث تضاعف احتمال استمرار الألم المزمن لدى هذه الفئة مقارنة بأقرانهم ممن يتمتعون باستقرار مالي أكبر.
وأشار الباحثون
إلى أن التوتر الناتج عن الضغوط المالية قد يؤدي إلى تفاقم الاستجابات العصبية المرتبطة بالألم. كما أن الأشخاص الذين يعانون من أوضاع مالية صعبة كانوا أقل احتمالا لطلب العلاج الطبي أو ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وهي وسائل فعالة لتخفيف آلام الظهر.
وأوضحت الدكتورة إستر ويليامسون، الخبيرة في آلام الظهر في جامعة أكسفورد وأحد أعضاء فريق البحث، أن "الأشخاص من الطبقات الاجتماعية والاقتصادية الأقل يعانون بشكل أكبر من آلام الظهر المزمنة بسبب محدودية الوصول إلى العلاج المناسب، فضلا عن كونهم أقل احتمالا للمشاركة في التمارين الرياضية التي تساعد في إدارة الألم".