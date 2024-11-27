https://sarabic.ae/20241127/لماذا-قررت-تركيا-تقليص-صفقة-تبلغ-قيمتها-23-مليار-دولار-لشراء-مقاتلات-إف-16-من-أمريكا-1095241146.html

لماذا قررت تركيا تقليص صفقة بقيمة 23 مليار دولار لشراء "إف-16" من أمريكا؟

لماذا قررت تركيا تقليص صفقة بقيمة 23 مليار دولار لشراء "إف-16" من أمريكا؟

سبوتنيك عربي

قررت تركيا تقليص صفقة تبلغ قيمتها 23 مليار دولار لشراء مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة، وفقًا لوزير الدفاع التركي يشار غولر. 27.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-27T11:19+0000

2024-11-27T11:19+0000

2024-11-27T11:20+0000

العالم

أخبار تركيا اليوم

الأخبار

أخبار اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101388/68/1013886888_0:112:3001:1800_1920x0_80_0_0_f08e840daaf212b186a7c1a72dfcd150.jpg

وقال الوزير خلال جلسة استماع في البرلمان، مساء الثلاثاء، إن بلاده التي سددت 1.4 مليار دولار، كدفعة أولية لشراء 40 طائرة من طراز "إف-16 بلوك-70 فايبر" كانت تعتزم شراء 79 مجموعة تحديث، لكنها ألغت شراء هذه المجموعات من معدات التحديث لأسطولها الحالي.كانت تركيا أبرمت صفقة لشراء 40 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 و79 مجموعة معدات لتحديث طائراتها الحالية من ذلك الطراز من الولايات المتحدة، في خطوة طال انتظارها.ويعكس هذا التعديل تطورًا مهمًا في سياسة تركيا الدفاعية التي تسعى إلى تقوية صناعتها العسكرية المحلية وتعزيز استقلالها التكنولوجي في المجال العسكري.ولطالما أيدت الحكومة الأمريكية بيع هذه الطائرات إلى تركيا، إلا أن أعضاء في الكونغرس، لا سيما من الحزب الديموقراطي، عارضوا ذلك وعطلوا الصفقة، وربطوا الموافقة بمصادقة تركيا على انضمام السويد.

https://sarabic.ae/20240124/تركيا-تأمل-من-أن-تفي-واشنطن-بوعدها-بشأن-طائرات-إف-16-بعد-موافقتها-على-انضمام-السويد-إلى-الناتو-1085348507.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, أخبار اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية