https://sarabic.ae/20241127/لماذا-قررت-تركيا-تقليص-صفقة-تبلغ-قيمتها-23-مليار-دولار-لشراء-مقاتلات-إف-16-من-أمريكا-1095241146.html
لماذا قررت تركيا تقليص صفقة بقيمة 23 مليار دولار لشراء "إف-16" من أمريكا؟
لماذا قررت تركيا تقليص صفقة بقيمة 23 مليار دولار لشراء "إف-16" من أمريكا؟
سبوتنيك عربي
قررت تركيا تقليص صفقة تبلغ قيمتها 23 مليار دولار لشراء مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة، وفقًا لوزير الدفاع التركي يشار غولر. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقال الوزير خلال جلسة استماع في البرلمان، مساء الثلاثاء، إن بلاده التي سددت 1.4 مليار دولار، كدفعة أولية لشراء 40 طائرة من طراز "إف-16 بلوك-70 فايبر" كانت تعتزم شراء 79 مجموعة تحديث، لكنها ألغت شراء هذه المجموعات من معدات التحديث لأسطولها الحالي.كانت تركيا أبرمت صفقة لشراء 40 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 و79 مجموعة معدات لتحديث طائراتها الحالية من ذلك الطراز من الولايات المتحدة، في خطوة طال انتظارها.ويعكس هذا التعديل تطورًا مهمًا في سياسة تركيا الدفاعية التي تسعى إلى تقوية صناعتها العسكرية المحلية وتعزيز استقلالها التكنولوجي في المجال العسكري.ولطالما أيدت الحكومة الأمريكية بيع هذه الطائرات إلى تركيا، إلا أن أعضاء في الكونغرس، لا سيما من الحزب الديموقراطي، عارضوا ذلك وعطلوا الصفقة، وربطوا الموافقة بمصادقة تركيا على انضمام السويد.
https://sarabic.ae/20240124/تركيا-تأمل-من-أن-تفي-واشنطن-بوعدها-بشأن-طائرات-إف-16-بعد-موافقتها-على-انضمام-السويد-إلى-الناتو-1085348507.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, أخبار اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, أخبار اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
لماذا قررت تركيا تقليص صفقة بقيمة 23 مليار دولار لشراء "إف-16" من أمريكا؟
11:19 GMT 27.11.2024 (تم التحديث: 11:20 GMT 27.11.2024)
قررت تركيا تقليص صفقة تبلغ قيمتها 23 مليار دولار لشراء مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة، وفقًا لوزير الدفاع التركي يشار غولر.
وقال الوزير خلال جلسة استماع في البرلمان، مساء الثلاثاء، إن بلاده التي سددت 1.4 مليار دولار، كدفعة أولية لشراء 40 طائرة من طراز "إف-16 بلوك-70 فايبر" كانت تعتزم شراء 79 مجموعة تحديث، لكنها ألغت شراء هذه المجموعات من معدات التحديث لأسطولها الحالي.
وتابع: "تخلينا عن مجموعات التحديث تلك البالغة 79. وسبب تخلينا عنها أن مرافق شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش) قادرة على تنفيذ هذا التحديث بنفسها، لذلك تركنا الأمر لهم".
كانت تركيا أبرمت صفقة لشراء 40 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 و79 مجموعة معدات لتحديث طائراتها الحالية من ذلك الطراز من الولايات المتحدة، في خطوة طال انتظارها.
ويعكس هذا التعديل تطورًا مهمًا في سياسة تركيا الدفاعية التي تسعى إلى تقوية صناعتها العسكرية المحلية وتعزيز استقلالها التكنولوجي في المجال العسكري.
ولطالما أيدت الحكومة الأمريكية بيع هذه الطائرات إلى تركيا، إلا أن أعضاء في الكونغرس، لا سيما من الحزب الديموقراطي، عارضوا ذلك وعطلوا الصفقة، وربطوا الموافقة بمصادقة تركيا على انضمام السويد.