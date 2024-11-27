https://sarabic.ae/20241127/نائب-محافظ-ريف-دمشق-لـسبوتنيك-بدء-تأهيل-معبر-الجديدة--المصنع-الدولي-بين-لبنان-وسوريا-1095239191.html

نائب محافظ ريف دمشق: لـ"سبوتنيك": بدء تأهيل معبر "الجديدة- المصنع" الدولي بين لبنان وسوريا

نائب محافظ ريف دمشق: لـ"سبوتنيك": بدء تأهيل معبر "الجديدة- المصنع" الدولي بين لبنان وسوريا

سبوتنيك عربي

أكد نائب محافظ ريف دمشق، محمود الجاسم، أن أعمال إعادة تأهيل الطريق الدولي الواصل بين معبر جديدة يابوس في ريف دمشق الغربي، وبين معبر المصنع اللبنانية بدأت صباح... 27.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-27T10:36+0000

2024-11-27T10:36+0000

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وقال الجاسم لـ"سبوتنيك": "جميع الورش الفنية والخدمية التابعة للمحافظة، اتجهت منذ صباح اليوم الباكر إلى المعبر الدولي ‏جديدة يابوس- المصنع الواصل بين لبنان وسوريا للبدء بترميم طريق المصنع في المنطقة الدولية الحدودية اللبنانية السورية".وأكد الجاسم أن الأعمال ستستمر على مدار 24 ساعة حتى تتم إعادة فتح الطريق ‏بأسرع وقت.وخلال الساعة الأخيرة، نجحت الورشات الفنية في تمهيد طريق ترابي مؤقت للمرور بعد ردم الحفرة الكبيرة التي خلفها العدوان الإسرائيلي المتكرر على المنطقة الدولية الفاصلة بين نقطتي "جديدة يابوس" و"المصنع" الحدوديتين، لتبدأ بعدها حركة عبور إسعافية للمواطنين والسيارات.وشنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات خلال عدوانه الذي استمر لـ 66 يوماً على لبنان، استهدفت خلالها مختلف المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان.ويوم أمس، قبل سريان اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدوانا على جميع المعابر الحدودية بين الدولتين الجارتين سوريا ولبنان.

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