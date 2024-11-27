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بري يعلن طي صفحة تاريخية كانت الأخطر على لبنان
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10:03 GMT
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183 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
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لقاء سبوتنيك
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نائب محافظ ريف دمشق: لـ"سبوتنيك": بدء تأهيل معبر "الجديدة- المصنع" الدولي بين لبنان وسوريا
نائب محافظ ريف دمشق: لـ"سبوتنيك": بدء تأهيل معبر "الجديدة- المصنع" الدولي بين لبنان وسوريا
سبوتنيك عربي
أكد نائب محافظ ريف دمشق، محمود الجاسم، أن أعمال إعادة تأهيل الطريق الدولي الواصل بين معبر جديدة يابوس في ريف دمشق الغربي، وبين معبر المصنع اللبنانية بدأت صباح... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقال الجاسم لـ"سبوتنيك": "جميع الورش الفنية والخدمية التابعة للمحافظة، اتجهت منذ صباح اليوم الباكر إلى المعبر الدولي ‏جديدة يابوس- المصنع الواصل بين لبنان وسوريا للبدء بترميم طريق المصنع في المنطقة الدولية الحدودية اللبنانية السورية".وأكد الجاسم أن الأعمال ستستمر على مدار 24 ساعة حتى تتم إعادة فتح الطريق ‏بأسرع وقت.وخلال الساعة الأخيرة، نجحت الورشات الفنية في تمهيد طريق ترابي مؤقت للمرور بعد ردم الحفرة الكبيرة التي خلفها العدوان الإسرائيلي المتكرر على المنطقة الدولية الفاصلة بين نقطتي "جديدة يابوس" و"المصنع" الحدوديتين، لتبدأ بعدها حركة عبور إسعافية للمواطنين والسيارات.وشنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات خلال عدوانه الذي استمر لـ 66 يوماً على لبنان، استهدفت خلالها مختلف المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان.ويوم أمس، قبل سريان اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدوانا على جميع المعابر الحدودية بين الدولتين الجارتين سوريا ولبنان.
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان

نائب محافظ ريف دمشق: لـ"سبوتنيك": بدء تأهيل معبر "الجديدة- المصنع" الدولي بين لبنان وسوريا

10:36 GMT 27.11.2024 (تم التحديث: 10:51 GMT 27.11.2024)
© Sputnik . Ali Hashemعمليات أعمال إعادة تأهيل الطريق الدولي الواصل بين معبر (‏جديدة يابوس) بريف دمشق الغربي، وبين معبر (المصنع) اللبنانية
عمليات أعمال إعادة تأهيل الطريق الدولي الواصل بين معبر (‏جديدة يابوس) بريف دمشق الغربي، وبين معبر (المصنع) اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
© Sputnik . Ali Hashem
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حصري
أكد نائب محافظ ريف دمشق، محمود الجاسم، أن أعمال إعادة تأهيل الطريق الدولي الواصل بين معبر جديدة يابوس في ريف دمشق الغربي، وبين معبر المصنع اللبنانية بدأت صباح اليوم الأربعاء.
وقال الجاسم لـ"سبوتنيك": "جميع الورش الفنية والخدمية التابعة للمحافظة، اتجهت منذ صباح اليوم الباكر إلى المعبر الدولي ‏جديدة يابوس- المصنع الواصل بين لبنان وسوريا للبدء بترميم طريق المصنع في المنطقة الدولية الحدودية اللبنانية السورية".

وأضاف النائب: "تمت المباشرة الفورية بعمليات صيانة وترميم ‏وإعادة تأهيل الطريق الواصل بين معبري جديدة يابوس والمصنع على الحدود ‏السورية اللبنانية، حيث تم جلب الآليات والتركسات اللازمة لإنجاز ذلك".

وأكد الجاسم أن الأعمال ستستمر على مدار 24 ساعة حتى تتم إعادة فتح الطريق ‏بأسرع وقت.
وخلال الساعة الأخيرة، نجحت الورشات الفنية في تمهيد طريق ترابي مؤقت للمرور بعد ردم الحفرة الكبيرة التي خلفها العدوان الإسرائيلي المتكرر على المنطقة الدولية الفاصلة بين نقطتي "جديدة يابوس" و"المصنع" الحدوديتين، لتبدأ بعدها حركة عبور إسعافية للمواطنين والسيارات.
© Sputnik . Ali Hashemعمليات أعمال إعادة تأهيل الطريق الدولي الواصل بين معبر (‏جديدة يابوس) بريف دمشق الغربي، وبين معبر (المصنع) اللبنانية
عمليات أعمال إعادة تأهيل الطريق الدولي الواصل بين معبر (‏جديدة يابوس) بريف دمشق الغربي، وبين معبر (المصنع) اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
عمليات أعمال إعادة تأهيل الطريق الدولي الواصل بين معبر (‏جديدة يابوس) بريف دمشق الغربي، وبين معبر (المصنع) اللبنانية
© Sputnik . Ali Hashem

وأشار إلى أن اللجان المشتركة تواصل تنسيق العمل لفتح الطرق وترميم الأضرار وردم الحفر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، لاستئناف حركة العبور الإنساني والتجاري وإعادتها إلى وضعها المعتاد بالسرعة الممكنة، لافتاً إلى توجيه القائمين على العمل بكتثيف الجهود وإعادة فتح الطريق، لتسهيل عودة العائلات اللبنانية إلى مناطقهم.

وشنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات خلال عدوانه الذي استمر لـ 66 يوماً على لبنان، استهدفت خلالها مختلف المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان.
ويوم أمس، قبل سريان اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدوانا على جميع المعابر الحدودية بين الدولتين الجارتين سوريا ولبنان.
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