https://sarabic.ae/20241127/نائب-محافظ-طرطوس-لـسبوتنيك-تقييم-أضرار-معبر-العريضة-مع-لبنان-تمهيدا-لإعادته-للخدمة-1095251542.html

نائب محافظ طرطوس لـ"سبوتنيك": تقييم أضرار معبر "العريضة" مع لبنان تمهيدا لإعادته للخدمة

نائب محافظ طرطوس لـ"سبوتنيك": تقييم أضرار معبر "العريضة" مع لبنان تمهيدا لإعادته للخدمة

سبوتنيك عربي

أُصيب 24 شخصاً، ودُّمر جسر "العريضة" البحري على الحدود السورية اللبنانية بريف طرطوس الجنوبي، جراء عدوان إسرائيلي استهدفه فجر اليوم، ما خلّف أضراراً مادية كبيرة... 27.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-27T13:22+0000

2024-11-27T13:22+0000

2024-11-27T13:22+0000

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وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في طرطوس أن "العدوان تسبّب في تدمير الجسر الواصل بين الحدود السورية واللبنانية، وهو الذي يعد الشريان الحيوي بين البلدين، كانت تمر بواسطته حركة النقل بين طرفي نهر الكبير الجنوبي، والربط بين طرطوس والحدود اللبنانية لتبادل حركة المواطنين والشحن".وأكد نائب محافظ طرطوس، القاضي حسان ناعوس، لـ"سبوتنيك" تعرض معبر "العريضة" الحدودي مع لبنان، لأضرار كبيرة وخروجه عن الخدمة كليا.وأشار ناعوس إلى "تشكيل فريق فني متخصص من المحافظة، والبدء بإجراء تقييم ومسح للأضرار الناجمة عن العدوان، تمهيدا لإعادة تأهيله واستئناف الحركة البشرية والتجارية عبره".وطوال 66 يوما من الهجوم الإسرائيلي المتكرر على المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان بأرياف دمشق وحمص، استمر معبر (العريضة) على نشاطه المعتاد في تسهيل عبور الوافدين إلى سوريا هربا من الحرب، وبالمقابل إيصال المساعدات الإنسانية إلى لبنان، إلى أن استهدافه بموجتين من العدوان فجر اليوم.بدوره، قال مدير الخدمات العامة في محافظة طرطوس جهاد قميرة لـ "سبوتنيك": "معبر العريضة خرج عن الخدمة بعد تعرضه الساعة 12.5 فجر اليوم لعدوان إسرائيلي تسبب بتدمير الجسر الفاصل بين سوريا ولبنان".وأضاف قميرة: "كما تم استهداف المعبر مرة ثانية عند الساعة 4.15 فجراً بواسطة صواريخ موجهة حيث تم تدمير بعض الغرف واحتراق آليات، بعضها كان يحمل مساعدات إنسانية وغذائية للشعب اللبناني الشقيق".من جهته، كشف مدير فرع المواصلات الطرقية بطرطوس المهندس حسين ناصر تعرض جسر العريضة لأضرار كبيرة تسببت في تدميره بالكامل من الركائز إلى بلاطات الجسر، بالإضافة لتدمير جسر قديم أثري كان موازياً له، مبيناً أن الحركة انقطعت بالكامل عبر معبر العريضة.وأشار ناصر إلى أنه "غداة العدوان تم استنفار جميع الجهات المعنية في المحافظة، و إجراء تقييم ومسح أولي لحجم الأضرار التي تعرضت لها البنية الأساسية للمعبر وأدت لتدميره بشكل شبه كامل".وحسب ناصر، يعد معبر العريضة من أهم المعابر الحيوية بين البلدين من الناحية الاقتصادية والمجتمعي المحلية حيث تمر عبره قوافل الإغاثة، مشيراً إلى انهم حالياً يعملون كفريق فني لكشف حجم الأضرار والقيام بالاجراءات الاسعافية اللازمة لإعادة الحركة للمعبر.وكشف ناصر أن إعادة تأهيل المعبر واعادته للخدمة تحتاج إلى وقت وجهد، مؤكداً عدم وجود بديل للمعبر في محافظة طرطوس.قال المدير العام لمشفى الباسل في طرطوس الدكتور اسكندر عمار لـ"سبوتنيك": "وصل إلى المشفى فجر اليوم 24 شخصاً، بينهم عناصر من منظومة الإسعاف والطوارئ، إصاباتهم تتراوح بين خفيفة ومتوسطة وحرجة، حيث تم تقديم الاسعافات اللازمة والرعاية الطبية لهم".وأشار عمار إلى وجود حالات استدعت إجراء العمل الجراحي، بينها حالة بتر في الساق، وهناك حالات لا تزال في العناية المشددة، وأكد أن الوضع الصحي العام لجميع المصابين تحت السيطرة.

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