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بوتين يشارك في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان... فيديو
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https://sarabic.ae/20241128/اللبنانيون-يغادرون-سوريا-على-أجنحة-الشوق-إلى-وطنهم-صور-1095275453.html
اللبنانيون يغادرون سوريا على أجنحة الشوق إلى وطنهم... صور
اللبنانيون يغادرون سوريا على أجنحة الشوق إلى وطنهم... صور
سبوتنيك عربي
منذ ساعات الفجر الأولى، اندفع اللبنانيون الوافدون إلى سوريا بسياراتهم، عائدين إلى ديارهم في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية. 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T08:30+0000
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كاميرا "سبوتنيك" واكبت وصول العشرات من العائلات اللبنانية إلى المعبر الحدودي "جديدة يابوس"، مرورا نحو وطنهم عبر "معبر المصنع" اللبناني.ورغم الطقس البارد، فقد شهدت منطقة الحدود اكتظاظا بالعائدين إلى بلدهم بعد نحو شهرين من مغادرة منازلهم بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، لتزدحم بهم طريق العودة اليوم وهم يمجدون انتصار المقاومة حاملين أعلام "حزب الله" وصور أمينه العام الراحل، السيد حسن نصر الله.وبيّنت لاميرا أن فرحتها بالعودة إلى ديارها لا توصف، مؤكدةً أنها لن تنسى المعاملة الحسنة والروح الأخوية التي لاقتها في سوريا.كما عبّر عدد من الأطفال عبر "سبوتنيك" عن فرحتهم بالعودة إلى منازلهم، والشوق الكبير الذي يشعرون به للقاء أصدقائهم والذهاب إلى مدارسهم.من جهتها، قالت أم حسين: في الوقت الذي أشعر فيه بالسعادة الكبيرة للعودة إلى الجنوب، إلا أنني أشعر بالحزن على فراق عائلات سورية عشنا معهم شهرين من الزمن لم نشعر إلا بالأمان بين أهلنا، مستدركةً قولها: لكن، طالما أننا نستطيع العودة، حتى ولو كان منزلنا مدمرا.. فسنعود.وكانت السلطات المحلية في محافظة ريف دمشق، قد أعادت فتح الطريق الدولي الذي يصل بين معبري جديدة يابوس والحدود اللبنانية، عبر طريق ترابي مؤقت تم إنشاؤه للالتفاف على الحفر الضخمة التي أحدثها قصف إسرائيلي استهدفه وأخرجه من الخدمة.وقال محافظ ريف دمشق أحمد خليل، إن العمل بدأ بالفعل في ترميم وإعادة تأهيل الطريق الذي أصابته الضربات الإسرائيلية، لإعادته بصورة كاملة إلى الخدمة في أسرع وقت.
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لبنان, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري

اللبنانيون يغادرون سوريا على أجنحة الشوق إلى وطنهم... صور

08:30 GMT 28.11.2024 (تم التحديث: 08:57 GMT 28.11.2024)
© Sputnik . Shams Molhemاللبنانيون يغادرون سوريا على أجنحة الشوق إلى وطنهم
اللبنانيون يغادرون سوريا على أجنحة الشوق إلى وطنهم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
© Sputnik . Shams Molhem
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حصري
منذ ساعات الفجر الأولى، اندفع اللبنانيون الوافدون إلى سوريا بسياراتهم، عائدين إلى ديارهم في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.
كاميرا "سبوتنيك" واكبت وصول العشرات من العائلات اللبنانية إلى المعبر الحدودي "جديدة يابوس"، مرورا نحو وطنهم عبر "معبر المصنع" اللبناني.
ورغم الطقس البارد، فقد شهدت منطقة الحدود اكتظاظا بالعائدين إلى بلدهم بعد نحو شهرين من مغادرة منازلهم بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، لتزدحم بهم طريق العودة اليوم وهم يمجدون انتصار المقاومة حاملين أعلام "حزب الله" وصور أمينه العام الراحل، السيد حسن نصر الله.

وأثناء انتظارها في مقر الهجرة والجوازات على الحدود السورية مع لبنان، قالت السيدة اللبنانية، لاميرا، لـ "سبوتنيك": "فرحة نصر المقاومة لا توصف، لقد عشنا الحرب في قريتنا في الجنوب لمدة 40 يوماً قبل مغادرتها إلى سوريا، العدو الاسرائيلي لم يرحم قريتنا من الضربات الصاروخية".

© Sputnik . Shams Molhemاللبنانيون يغادرون سوريا على أجنحة الشوق إلى وطنهم
اللبنانيون يغادرون سوريا على أجنحة الشوق إلى وطنهم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
اللبنانيون يغادرون سوريا على أجنحة الشوق إلى وطنهم
© Sputnik . Shams Molhem
وبيّنت لاميرا أن فرحتها بالعودة إلى ديارها لا توصف، مؤكدةً أنها لن تنسى المعاملة الحسنة والروح الأخوية التي لاقتها في سوريا.
كما عبّر عدد من الأطفال عبر "سبوتنيك" عن فرحتهم بالعودة إلى منازلهم، والشوق الكبير الذي يشعرون به للقاء أصدقائهم والذهاب إلى مدارسهم.
© Sputnik . Shams Molhemاللبنانيون يغادرون سوريا على أجنحة الشوق إلى وطنهم
اللبنانيون يغادرون سوريا على أجنحة الشوق إلى وطنهم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
اللبنانيون يغادرون سوريا على أجنحة الشوق إلى وطنهم
© Sputnik . Shams Molhem
من جهتها، قالت أم حسين: في الوقت الذي أشعر فيه بالسعادة الكبيرة للعودة إلى الجنوب، إلا أنني أشعر بالحزن على فراق عائلات سورية عشنا معهم شهرين من الزمن لم نشعر إلا بالأمان بين أهلنا، مستدركةً قولها: لكن، طالما أننا نستطيع العودة، حتى ولو كان منزلنا مدمرا.. فسنعود.
© Sputnik . Shams Molhemاللبنانيون يغادرون سوريا على أجنحة الشوق إلى وطنهم
اللبنانيون يغادرون سوريا على أجنحة الشوق إلى وطنهم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
اللبنانيون يغادرون سوريا على أجنحة الشوق إلى وطنهم
© Sputnik . Shams Molhem
وكانت السلطات المحلية في محافظة ريف دمشق، قد أعادت فتح الطريق الدولي الذي يصل بين معبري جديدة يابوس والحدود اللبنانية، عبر طريق ترابي مؤقت تم إنشاؤه للالتفاف على الحفر الضخمة التي أحدثها قصف إسرائيلي استهدفه وأخرجه من الخدمة.
© Sputnik . Shams Molhemمواطنون لبنانيون يغادرون سوريا ويعودون إلى وطنهم لبنان بعد بدء إعلان وقف إطلاق النار
اللبنانيون يغادرون سوريا على أجنحة الشوق إلى وطنهم - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Shams Molhem
مواطنون لبنانيون يغادرون سوريا ويعودون إلى وطنهم لبنان بعد بدء إعلان وقف إطلاق النار
© Sputnik . Shams Molhemمواطنون لبنانيون يغادرون سوريا ويعودون إلى وطنهم لبنان بعد بدء إعلان وقف إطلاق النار
اللبنانيون يغادرون سوريا على أجنحة الشوق إلى وطنهم - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Shams Molhem
مواطنون لبنانيون يغادرون سوريا ويعودون إلى وطنهم لبنان بعد بدء إعلان وقف إطلاق النار
© Sputnik . Shams Molhemمواطنون لبنانيون يغادرون سوريا ويعودون إلى وطنهم لبنان بعد بدء إعلان وقف إطلاق النار
اللبنانيون يغادرون سوريا على أجنحة الشوق إلى وطنهم - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Shams Molhem
مواطنون لبنانيون يغادرون سوريا ويعودون إلى وطنهم لبنان بعد بدء إعلان وقف إطلاق النار
© Sputnik . Shams Molhemمواطنون لبنانيون يغادرون سوريا ويعودون إلى وطنهم لبنان بعد بدء إعلان وقف إطلاق النار
اللبنانيون يغادرون سوريا على أجنحة الشوق إلى وطنهم - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Shams Molhem
مواطنون لبنانيون يغادرون سوريا ويعودون إلى وطنهم لبنان بعد بدء إعلان وقف إطلاق النار
© Sputnik . Shams Molhemمواطنون لبنانيون يغادرون سوريا ويعودون إلى وطنهم لبنان بعد بدء إعلان وقف إطلاق النار
اللبنانيون يغادرون سوريا على أجنحة الشوق إلى وطنهم - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Shams Molhem
مواطنون لبنانيون يغادرون سوريا ويعودون إلى وطنهم لبنان بعد بدء إعلان وقف إطلاق النار
© Sputnik . Shams Molhemمواطنون لبنانيون يغادرون سوريا ويعودون إلى وطنهم لبنان بعد بدء إعلان وقف إطلاق النار
اللبنانيون يغادرون سوريا على أجنحة الشوق إلى وطنهم - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Shams Molhem
مواطنون لبنانيون يغادرون سوريا ويعودون إلى وطنهم لبنان بعد بدء إعلان وقف إطلاق النار
© Sputnik . Shams Molhemمواطنون لبنانيون يغادرون سوريا ويعودون إلى وطنهم لبنان بعد بدء إعلان وقف إطلاق النار
اللبنانيون يغادرون سوريا على أجنحة الشوق إلى وطنهم - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Shams Molhem
مواطنون لبنانيون يغادرون سوريا ويعودون إلى وطنهم لبنان بعد بدء إعلان وقف إطلاق النار
1/7
© Sputnik . Shams Molhem
مواطنون لبنانيون يغادرون سوريا ويعودون إلى وطنهم لبنان بعد بدء إعلان وقف إطلاق النار
2/7
© Sputnik . Shams Molhem
مواطنون لبنانيون يغادرون سوريا ويعودون إلى وطنهم لبنان بعد بدء إعلان وقف إطلاق النار
3/7
© Sputnik . Shams Molhem
مواطنون لبنانيون يغادرون سوريا ويعودون إلى وطنهم لبنان بعد بدء إعلان وقف إطلاق النار
4/7
© Sputnik . Shams Molhem
مواطنون لبنانيون يغادرون سوريا ويعودون إلى وطنهم لبنان بعد بدء إعلان وقف إطلاق النار
5/7
© Sputnik . Shams Molhem
مواطنون لبنانيون يغادرون سوريا ويعودون إلى وطنهم لبنان بعد بدء إعلان وقف إطلاق النار
6/7
© Sputnik . Shams Molhem
مواطنون لبنانيون يغادرون سوريا ويعودون إلى وطنهم لبنان بعد بدء إعلان وقف إطلاق النار
7/7
© Sputnik . Shams Molhem
مواطنون لبنانيون يغادرون سوريا ويعودون إلى وطنهم لبنان بعد بدء إعلان وقف إطلاق النار
وقال محافظ ريف دمشق أحمد خليل، إن العمل بدأ بالفعل في ترميم وإعادة تأهيل الطريق الذي أصابته الضربات الإسرائيلية، لإعادته بصورة كاملة إلى الخدمة في أسرع وقت.
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