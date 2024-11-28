https://sarabic.ae/20241128/روسكوسموس-إنشاء-صاروخ-فائق-الوزن-سيكون-جزءًا-من-مشروع-فيدرالي-منفصل-1095307565.html
روسكوسموس: إنشاء صاروخ فائق الوزن سيكون جزءًا من مشروع فيدرالي منفصل
روسكوسموس: إنشاء صاروخ فائق الوزن سيكون جزءًا من مشروع فيدرالي منفصل
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الخميس، أن العمل على إنشاء صاروخ فائق الوزن لن يتم تنفيذه في برنامج الفضاء الفيدرالي الحالي، بل تم التخطيط له... 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T23:26+0000
2024-11-28T23:26+0000
2024-11-28T23:26+0000
روسكوسموس
روسيا
وكالة الفضاء
الفضاء
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موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للوكالة، أن "العمل على إنشاء منظومة صاروخية فضائية بصاروخ إطلاق فائق الوزن لا يتم تنفيذه في إطار البرنامج الفضائي الفدرالي الحالي، بل من المخطط تنفيذه في إطار المشروع الفيدرالي [آخر] لإنشاء منظومة صاروخية فضائية بصاروخ إطلاق فائق الوزن".وأعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الخميس، أن العلماء والمهندسين الروس أكملوا عددًا من الأعمال المهمة، ونتيجة لذلك أصبح من الممكن استخدام مواد جديدة وتقنيات مضافة عند تصميم محركات وخزانات وأنظمة التحكم للصاروخ فائق الوزن.وجاء في بيان المكتب الصحفي، "أن التغيير في الأساليب، وما يتبعه من تعديل المواعيد النهائية جاء نتيجة للانتهاء من عدد من المشاريع البحثية التي أطلقتها روسكوسموس، والتي مَكنت من استخدام مواد جديدة وإدخال تقنيات مُضافة في أجزاء من العناصر الحاسمة بمجمع الصواريخ الفضائية، مثل المحركات والخزانات وأنظمة التحكم".وأشار البيان، إلى أنه في إطار برنامج الفضاء الفيدرالي الحالي الروسي، تم تنفيذ أعمال التصميم التجريبي "لعناصر إنشاء أجهزة التعويض الاستاتيكية".وأوضحت الشركة الحكومية أنه عند تطوير صاروخ من الفئة فائقة الوزن، ظهرت الحاجة لإدخال حلول مبتكرة جديدة، بما فيها استخدام المواد والمحركات الجديدة، وتقرر استكمال التصاميم المعتمدة سابقاً في مراحل التصميم التقني.
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روسكوسموس, روسيا, وكالة الفضاء, الفضاء
روسكوسموس, روسيا, وكالة الفضاء, الفضاء
روسكوسموس: إنشاء صاروخ فائق الوزن سيكون جزءًا من مشروع فيدرالي منفصل
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الخميس، أن العمل على إنشاء صاروخ فائق الوزن لن يتم تنفيذه في برنامج الفضاء الفيدرالي الحالي، بل تم التخطيط له كجزء من مشروع فيدرالي منفصل.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للوكالة، أن "العمل على إنشاء منظومة صاروخية فضائية بصاروخ إطلاق فائق الوزن لا يتم تنفيذه في إطار البرنامج الفضائي الفدرالي الحالي، بل من المخطط تنفيذه في إطار المشروع الفيدرالي [آخر] لإنشاء منظومة صاروخية فضائية بصاروخ إطلاق فائق الوزن".
وكان مستشار المدير العام لوكالة "روسكوسموس"، أوليغ غورشكوف، قد أعلن، في وقت سابق، أن بدء الرحلات المأهولة إلى القمر قد تم تأجيلها، بسبب القيود المفروضة على تمويل إنشاء صاروخ فائق الوزن في روسيا الاتحادية.
وأعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الخميس، أن العلماء والمهندسين الروس أكملوا عددًا من الأعمال المهمة، ونتيجة لذلك أصبح من الممكن استخدام مواد جديدة وتقنيات مضافة عند تصميم محركات وخزانات وأنظمة التحكم للصاروخ فائق الوزن.
وجاء في بيان المكتب الصحفي، "أن التغيير في الأساليب، وما يتبعه من تعديل المواعيد النهائية جاء نتيجة للانتهاء من عدد من المشاريع البحثية التي أطلقتها روسكوسموس، والتي مَكنت من استخدام مواد جديدة وإدخال تقنيات مُضافة في أجزاء من العناصر الحاسمة بمجمع الصواريخ الفضائية، مثل المحركات والخزانات وأنظمة التحكم".
وأشار البيان، إلى أنه في إطار برنامج الفضاء الفيدرالي الحالي الروسي، تم تنفيذ أعمال التصميم التجريبي "لعناصر إنشاء أجهزة التعويض الاستاتيكية".
وأوضحت الشركة الحكومية أنه عند تطوير صاروخ من الفئة فائقة الوزن، ظهرت الحاجة لإدخال حلول مبتكرة جديدة، بما فيها استخدام المواد والمحركات الجديدة، وتقرر استكمال التصاميم المعتمدة سابقاً في مراحل التصميم التقني.