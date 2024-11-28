https://sarabic.ae/20241128/ريال-مدريد-وسان-جيرمان-في-مأزق-بدوري-أبطال-أوروبا-1095271821.html
ريال مدريد وسان جيرمان في مأزق بدوري أبطال أوروبا
ريال مدريد وسان جيرمان في مأزق بدوري أبطال أوروبا
سبوتنيك عربي
أصبح فريقا ريال مدريد وسان جيرمان في مأزق حقيقي في بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يحتل الفريقان المركزين 24 و25 في ترتيب دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T07:08+0000
2024-11-28T07:08+0000
2024-11-28T07:08+0000
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وقال موقع "هاي كورة" الرياضي إن ريال مدريد يعاني من خلل في التوازن بين الهجوم والدفاع، فيما تكمن مشكلة باريس سان جيرمان في افتقاره إلى الأداء الجماعي رغم وجود نجوم عالميين. ويحتاج الفريقان بشكل ملح لتحقيق انتصارات مصيرية للحفاظ على آمالهم، فإذا فشل أحدهما في التأهل سيعد أحد أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة، وقد يثير جدلًا واسعًا حول مستقبل المدربين وخططهما للمواسم المقبلة.وشهدت الجولة الخامسة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا تغييرات مثيرة على مستوى قائمة الترتيب مع استمرار تراجع مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وريال مدريد الذي خسر 6 مراكز في جولة واحدة بعد خسارته من ليفربول بهدفين للا شيء.وأصبح ليفربول بذلك أول فريق يضمن رسمياً الصعود للأدوار الإقصائية مع تحقيقه الفوز الخامس على التوالي مواصلاً الانفراد في صدارة الترتيب، أما ميلان الإيطالي فواصل الصعود للأمام بعد أن بات برصيده 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية.يذكر ان الفرق الثمانية الأولى تتأهل إلى دور الـ16 مباشرة، في حين تلعب الفرق التي تحتل المراكز بين 9 و24 دوراً إضافياً بنظام خروج المغلوب، ذهاب وإياب، لتحديد هوية المتأهلين الثمانية الآخرين.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, منوعات, أخبار كرة القدم, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار دوري أبطال أفريقيا
رياضة, منوعات, أخبار كرة القدم, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار دوري أبطال أفريقيا
ريال مدريد وسان جيرمان في مأزق بدوري أبطال أوروبا
أصبح فريقا ريال مدريد وسان جيرمان في مأزق حقيقي في بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يحتل الفريقان المركزين 24 و25 في ترتيب دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وقال موقع
"هاي كورة" الرياضي إن ريال مدريد يعاني من خلل في التوازن بين الهجوم والدفاع، فيما تكمن مشكلة باريس سان جيرمان في افتقاره إلى الأداء الجماعي رغم وجود نجوم عالميين.
ويحتاج الفريقان بشكل ملح لتحقيق انتصارات مصيرية للحفاظ على آمالهم، فإذا فشل أحدهما في التأهل سيعد أحد أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة، وقد يثير جدلًا واسعًا حول مستقبل المدربين وخططهما للمواسم المقبلة.
وشهدت الجولة الخامسة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا تغييرات مثيرة على مستوى قائمة الترتيب مع استمرار تراجع مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وريال مدريد الذي خسر 6 مراكز في جولة واحدة بعد خسارته من ليفربول بهدفين للا شيء.
وأصبح ليفربول بذلك أول فريق يضمن رسمياً الصعود للأدوار الإقصائية مع تحقيقه الفوز الخامس على التوالي مواصلاً الانفراد في صدارة الترتيب، أما ميلان الإيطالي فواصل الصعود للأمام بعد أن بات برصيده 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية.
يذكر ان الفرق الثمانية الأولى تتأهل إلى دور الـ16 مباشرة، في حين تلعب الفرق التي تحتل المراكز بين 9 و24 دوراً إضافياً بنظام خروج المغلوب، ذهاب وإياب، لتحديد هوية المتأهلين الثمانية الآخرين.