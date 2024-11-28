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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241128/يدعو-إلى-إنهاء-النزاع-وإحلال-السلام-ترامب-يختار-كيث-كيلوج-مبعوثا-خاصا-لروسيا-وأكرانيا-1095269137.html
يدعو إلى إنهاء النزاع وإحلال السلام.. ترامب يختار كيث كيلوج مبعوثا خاصا لروسيا وأوكرانيا
يدعو إلى إنهاء النزاع وإحلال السلام.. ترامب يختار كيث كيلوج مبعوثا خاصا لروسيا وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه اختار كيث كيلوج، وهو جنرال متقاعد من فئة ثلاث نجوم، ليكون مبعوثه الخاص لأوكرانيا وروسيا. 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T00:25+0000
2024-11-28T00:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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سيتولى كيلوج، الذي يعد أحد مهندسي كتاب السياسة المحافظ المتشدد الذي يحدد أجندة الأمن القومي "أمريكا أولاً" للإدارة القادمة، الدور مع دخول النزاع الأوكراني الروسي عامه الثالث في فبراير.وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، كيلوج (80 عامًا) وكان مستشار ترامب الأول في قضايا الدفاع لفترة طويلة، وشغل منصب مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس مايك بنس، وكان رئيسًا لهيئة أركان مجلس الأمن القومي ثم تولى منصب القائم بأعمال السكرتير.بدأت إدارة بايدن في حث أوكرانيا على زيادة حجم جيشها بسرعة من خلال تجنيد المزيد من القوات، وتجديد قوانين التعبئة للسماح بتجنيد من هم في سن 18 عامًا.دفع البيت الأبيض بأكثر من 56 مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا منذ بدء الصراع في فبراير 2022، ويتوقع إرسال مليارات أخرى قبل أن يغادر بايدن منصبه في أقل من شهرين.كثفت الولايات المتحدة مؤخرًا شحنات الأسلحة وتنازلت عن مليارات الدولارات في شكل قروض مقدمة لكييف.انتقد ترامب المليارات التي أنفقتها إدارة بايدن في دعم أوكرانيا، وقال "إنه يمكنه إنهاء الحرب في غضون 24 ساعة".كتب كيلوج في أبريل/نيسان الماضي، أن "إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا سيتطلب قيادة قوية تضع مصلحة أمريكا أولاً، لتقديم اتفاق سلام وإنهاء الأعمال العدائية بين الطرفين المتحاربين على الفور".غرد مستشار الأمن القومي المقترح لترامب، النائب الأمريكي مايكل والتز من فلوريدا، يوم الأربعاء، أن "كيث كرس حياته للدفاع عن بلدنا العظيم وملتزم بدفع الحرب في أوكرانيا إلى حل سلمي".
https://sarabic.ae/20241120/خبراء-إدارة-بايدن-تريد-توريط-ترامب-وروسيا-جادة-في-الردع-النووي--1095018001.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

يدعو إلى إنهاء النزاع وإحلال السلام.. ترامب يختار كيث كيلوج مبعوثا خاصا لروسيا وأوكرانيا

00:25 GMT 28.11.2024 (تم التحديث: 00:26 GMT 28.11.2024)
© AP Photo / Susan Walshالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وكيث كيلوج المبعوث الخاص لأوكرانيا وروسيا
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وكيث كيلوج المبعوث الخاص لأوكرانيا وروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Susan Walsh
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قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه اختار كيث كيلوج، وهو جنرال متقاعد من فئة ثلاث نجوم، ليكون مبعوثه الخاص لأوكرانيا وروسيا.
سيتولى كيلوج، الذي يعد أحد مهندسي كتاب السياسة المحافظ المتشدد الذي يحدد أجندة الأمن القومي "أمريكا أولاً" للإدارة القادمة، الدور مع دخول النزاع الأوكراني الروسي عامه الثالث في فبراير.
وقال ترامب، في إعلانه على حسابه على شبكة "تروث سوشيال"، "لقد كان معي منذ البداية.. معًا سنؤمن السلام من خلال القوة، ونجعل أمريكا والعالم آمنين مرة أخرى".
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، كيلوج (80 عامًا) وكان مستشار ترامب الأول في قضايا الدفاع لفترة طويلة، وشغل منصب مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس مايك بنس، وكان رئيسًا لهيئة أركان مجلس الأمن القومي ثم تولى منصب القائم بأعمال السكرتير.
بدأت إدارة بايدن في حث أوكرانيا على زيادة حجم جيشها بسرعة من خلال تجنيد المزيد من القوات، وتجديد قوانين التعبئة للسماح بتجنيد من هم في سن 18 عامًا.
دفع البيت الأبيض بأكثر من 56 مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا منذ بدء الصراع في فبراير 2022، ويتوقع إرسال مليارات أخرى قبل أن يغادر بايدن منصبه في أقل من شهرين.
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20 نوفمبر, 18:29 GMT
كثفت الولايات المتحدة مؤخرًا شحنات الأسلحة وتنازلت عن مليارات الدولارات في شكل قروض مقدمة لكييف.
انتقد ترامب المليارات التي أنفقتها إدارة بايدن في دعم أوكرانيا، وقال "إنه يمكنه إنهاء الحرب في غضون 24 ساعة".
كتب كيلوج في أبريل/نيسان الماضي، أن "إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا سيتطلب قيادة قوية تضع مصلحة أمريكا أولاً، لتقديم اتفاق سلام وإنهاء الأعمال العدائية بين الطرفين المتحاربين على الفور".
غرد مستشار الأمن القومي المقترح لترامب، النائب الأمريكي مايكل والتز من فلوريدا، يوم الأربعاء، أن "كيث كرس حياته للدفاع عن بلدنا العظيم وملتزم بدفع الحرب في أوكرانيا إلى حل سلمي".
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Палаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل24 نوفمبر, 12:47 GMT
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