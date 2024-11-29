أحفورة نادرة تبث الحياة بتمساح انقرض منذ 10 ملايين عام… فيديو وصور
© Photo / pixabay/PublicDomainPicturesأحفورة قديمة جدا محفوظة في الطين
© Photo / pixabay/PublicDomainPictures
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قدم علماء الحفريات في البيرو هيكلا عظميا كاملا تقريبا، لتمساح أحفوري يبلغ عمره بين 10 و12 مليون سنة، وفقا لتقارير المعهد الجيولوجي (إنغميت)، ومنظم المؤتمر الدولي لعلم الحفريات في عاصمة البلاد، ليما.
ويذكر أنه تم اكتشاف الزواحف الأحفورية في نهاية عام 2023، في صحراء أوكوكاخي في مقاطعة إيكا جنوبي البلاد.
🌟 Big news! A 12 million-year-old baby crocodile fossil was found in Peru! 🐊✨ This young gharial, about 10 feet long, was discovered in the Ocucaje desert. #Paleontologist #crocodile #baby #fossil #Peru #gharial #OcucajeDesert #dinosaurs #dinosaur #History #uncovered… pic.twitter.com/4KN5x6Ynqj— TruthSerum (@2ruthSerum) November 28, 2024
وتم استخراج بقايا التمساح من الصخور الصلبة التي تعود إلى عصر الميوسين، تحت إشراف عالم الحفريات ماريو أوربينا بمساعدة المكتب الجيولوجي الإقليمي لإنغميت.
#ICYMI Paleontologists in Peru have unveiled a fossil believed to be over 10 million years old of an ancient crocodilian species. pic.twitter.com/ySiGzm9P51— SABC News (@SABCNews) November 29, 2024
وقال العلماء المشرفون على الاكتشاف: "تتمتع حفرية التمساح هذه بمزايا فريدة، لأنها المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف عينة صغيرة في البيرو، بالإضافة إلى هيكل عظمي مفصلي شبه كامل يبلغ طوله من ثلاثة إلى أربعة أمتار، وفي مرحلة البلوغ، وصل طول هذه العينات إلى تسعة أمتار".
وأضافوا: "كان لديهم خطم ممدود وكان نظامهم الغذائي يعتمد بالكامل على الأسماك"، حسب موقع "ساينس أليرت".