https://sarabic.ae/20241129/أنصار-الله-اليمنية-تحذر-أمريكا-من-التصعيد-ضدها-وتتوعد-برد-أكبر-وأقوى-1095342319.html
"أنصار الله" اليمنية تحذر أمريكا من التصعيد ضدها وتتوعد برد "أكبر وأقوى"
"أنصار الله" اليمنية تحذر أمريكا من التصعيد ضدها وتتوعد برد "أكبر وأقوى"
سبوتنيك عربي
حذرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، أمس الجمعة، أمريكا من أي تصعيد جديد ضدها، مؤكدة استمرار هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا... 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T23:14+0000
2024-11-29T23:14+0000
2024-11-29T23:14+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، مهدي المشاط، في كلمة متلفزة عشية الذكرى الـ57 لخروج الاحتلال البريطاني من جنوب اليمن، حسب تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: "المحاولات البائسة التي نشهدها في هذه الأيام من قبل العدو الأمريكي ومعه تابعه الذليل العدو البريطاني للتحريض على بلدنا لن تحقق إلا مزيدا من الهزيمة".وأضاف: "أي محاولة للتصعيد ضد بلادنا من قبل أي كان نستطيع بعون الله مواجهتها بتصعيد أكبر ورد أقوى".وأكد المشاط استمرار هجمات "أنصار الله" ضد إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، بقوله: "نؤكد لإخواننا في غزة أن موقفنا مستمر ولن نتراجع عنه ونحن معكم وقدراتنا العسكرية ستظل جاهزة لإسنادكم حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار".وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بـ"موقف الوفد الجزائري الذي طرد وزيرة الخارجية السابقة للكيان الصهيوني من أعمال النسخة العاشرة لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في البرتغال".ويأتي تحذير "أنصار الله" لأمريكا غداة تنفيذ مقاتلات تابعة لها ولبريطانيا غارتين جويتين على مواقع للجماعة في محافظة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية جنوب البحر الأحمر.ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، أن جماعته أحصت 844 غارة وقصفا بحريا أمريكيا وبريطانيا خلال نحو عام من بدء الدولتين هجمات على مواقع الجماعة في اليمن، ردا على استهدافها السفن في البحرين الأحمر والعربي.وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، استهداف سفينة "أنادولو إس" في البحر الأحمر بالصواريخ، ضمن هجماتها المستمرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، على السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، وتبررها بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والتي وصل عددها، حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 202 سفينة، حسب الجماعة.وبدأت أمريكا وبريطانيا في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردا على الغارات الجوية.وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبدية استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
"أنصار الله" اليمنية تحذر أمريكا من التصعيد ضدها وتتوعد برد "أكبر وأقوى"
حذرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، أمس الجمعة، أمريكا من أي تصعيد جديد ضدها، مؤكدة استمرار هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا حتى إيقاف الجيش الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، مهدي المشاط، في كلمة متلفزة عشية الذكرى الـ57 لخروج الاحتلال البريطاني من جنوب اليمن، حسب تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: "المحاولات البائسة التي نشهدها في هذه الأيام من قبل العدو الأمريكي ومعه تابعه الذليل العدو البريطاني للتحريض على بلدنا لن تحقق إلا مزيدا من الهزيمة".
وأضاف: "أي محاولة للتصعيد ضد بلادنا من قبل أي كان نستطيع بعون الله مواجهتها بتصعيد أكبر ورد أقوى".
وأكد المشاط استمرار هجمات "أنصار الله" ضد إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، بقوله: "نؤكد لإخواننا في غزة أن موقفنا مستمر ولن نتراجع عنه ونحن معكم وقدراتنا العسكرية ستظل جاهزة لإسنادكم حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار".
وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بـ"موقف الوفد الجزائري الذي طرد وزيرة الخارجية السابقة للكيان الصهيوني من أعمال النسخة العاشرة لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في البرتغال".
ويأتي تحذير "أنصار الله" لأمريكا غداة تنفيذ مقاتلات تابعة لها ولبريطانيا غارتين جويتين على مواقع للجماعة في محافظة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية جنوب البحر الأحمر.
ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، أن جماعته أحصت 844 غارة وقصفا بحريا أمريكيا وبريطانيا خلال نحو عام من بدء الدولتين هجمات على مواقع الجماعة في اليمن، ردا على استهدافها السفن في البحرين الأحمر والعربي.
وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، استهداف سفينة "أنادولو إس" في البحر الأحمر بالصواريخ، ضمن هجماتها المستمرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، على السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا
، وتبررها بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والتي وصل عددها، حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 202 سفينة، حسب الجماعة.
وبدأت أمريكا وبريطانيا في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردا على الغارات الجوية.
وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبدية استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.