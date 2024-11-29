https://sarabic.ae/20241129/السفير-السوداني-لدى-روسيا-الفيتو-الروسي-أوقف-مشروع-قرار-بريطاني-ينتهك-سيادة-السودان-وسلامة-أراضيه-1095327616.html

السفير السوداني لدى روسيا: الفيتو الروسي أوقف مشروع قرار بريطاني ينتهك سيادة السودان وسلامة أراضيه

السفير السوداني لدى روسيا: الفيتو الروسي أوقف مشروع قرار بريطاني ينتهك سيادة السودان وسلامة أراضيه

سبوتنيك عربي

علّق السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية السودان لدى روسيا الاتحادية، محمد الغزالي التجاني سراج، حول الفيتو الروسي ضد مشروع القرار البريطاني، بأن "الفيتو ليس... 29.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-29T13:59+0000

2024-11-29T13:59+0000

2024-11-29T13:59+0000

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وأضاف سراج، ردا على سؤال مراسل "سبوتنيك" حول الفيتو الروسي، أن "استخدام الفيتو الروسي ضد مشروع القرار البريطاني يدعم تماسك الدولة وكيانها، ويعتبر عاصم لها ضد الاستهداف الممنهج من الخارج الذي يهدف إلى إعادة هندسة السياسة والمجتمع في السودان".وقال السراج، إن "روسيا بدأت تكتسب حب القارة الأفريقية، وهي تقوم على مبادئ لا تمس بالدولة وبشرعيتها، بل تقدم منفعة لهذه الدول، روسيا لا تطلب قطع علاقات مع الدول الأخرى ودون استغلال هذه الدول، ودون تنفيذ أجندة خارجية".ووفقا للسفير، فإن "قوات الدعم السريع ارتكبت فظائع جسيمة في حق السودانيين، ولم تراعي أي قوانين إنسانية أو إقليمية، حتى لم تراعي قواعد الاشتباك".وفيما يتعلق بالتدخل الأجنبي في السودان، ذكر السفير، أنه "تقاتل ميليشيا الدعم السريع بالاستعانة ببعض المرتزقة التي تدعمهم دول أجنبية، حيث تقوم هذه الدول بعرض الأموال عليهم من أجل المقاتلة في السودان لإضعاف الجيش السوداني".وأضاف السفير، أن "قوات الدعم السريع تهاجم مناطق ليس فيها أي قوات عسكرية، ولا حتى شرطة".وأكد السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية السودان لدى روسيا الاتحادية، محمد الغزالي التجاني سراج، لـ"سبوتنيك عربي"، حول مستقبل السودان وحول الدور الروسي في إعادة الإعمار: "نسعى خلال الفترة القادمة لتطوير الشراكة مع روسيا في جميع المجالات وسيكون لروسيا دور في إعادة الإعمار وبدأنا التأسيس لذلك منذ فترة وهناك خطوات وتشهد هذه الخطوات تقدما بزيارات متعددة ومتبادلة ما بين السودان وروسيا من مختلف الشركات وحتى الزيارات الرسمية".ووفقا له، فإن حجم المعاناة التي شهدها السودان وحجم الدمار والمآسي وحدت الشعب السوداني وتلاشت الخلافات السياسية والمجتمعية ووقفت ضد تدمير الجيش السوداني.وأشار إلى أن "إرادة الشعوب لا تقهر وهي تحارب الميليشيات أيضا، لذلك نرى أن مستقبل السودان سيكون مزدهرا وسيخرج من هذه المحنة".

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