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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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عرب بوينت بودكاست
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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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عرب بوينت بودكاست
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
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المقهى الثقافي
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السفير السوداني لدى روسيا: الفيتو الروسي أوقف مشروع قرار بريطاني ينتهك سيادة السودان وسلامة أراضيه
السفير السوداني لدى روسيا: الفيتو الروسي أوقف مشروع قرار بريطاني ينتهك سيادة السودان وسلامة أراضيه
سبوتنيك عربي
علّق السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية السودان لدى روسيا الاتحادية، محمد الغزالي التجاني سراج، حول الفيتو الروسي ضد مشروع القرار البريطاني، بأن "الفيتو ليس... 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T13:59+0000
2024-11-29T13:59+0000
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وأضاف سراج، ردا على سؤال مراسل "سبوتنيك" حول الفيتو الروسي، أن "استخدام الفيتو الروسي ضد مشروع القرار البريطاني يدعم تماسك الدولة وكيانها، ويعتبر عاصم لها ضد الاستهداف الممنهج من الخارج الذي يهدف إلى إعادة هندسة السياسة والمجتمع في السودان".وقال السراج، إن "روسيا بدأت تكتسب حب القارة الأفريقية، وهي تقوم على مبادئ لا تمس بالدولة وبشرعيتها، بل تقدم منفعة لهذه الدول، روسيا لا تطلب قطع علاقات مع الدول الأخرى ودون استغلال هذه الدول، ودون تنفيذ أجندة خارجية".ووفقا للسفير، فإن "قوات الدعم السريع ارتكبت فظائع جسيمة في حق السودانيين، ولم تراعي أي قوانين إنسانية أو إقليمية، حتى لم تراعي قواعد الاشتباك".وفيما يتعلق بالتدخل الأجنبي في السودان، ذكر السفير، أنه "تقاتل ميليشيا الدعم السريع بالاستعانة ببعض المرتزقة التي تدعمهم دول أجنبية، حيث تقوم هذه الدول بعرض الأموال عليهم من أجل المقاتلة في السودان لإضعاف الجيش السوداني".وأضاف السفير، أن "قوات الدعم السريع تهاجم مناطق ليس فيها أي قوات عسكرية، ولا حتى شرطة".وأكد السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية السودان لدى روسيا الاتحادية، محمد الغزالي التجاني سراج، لـ"سبوتنيك عربي"، حول مستقبل السودان وحول الدور الروسي في إعادة الإعمار: "نسعى خلال الفترة القادمة لتطوير الشراكة مع روسيا في جميع المجالات وسيكون لروسيا دور في إعادة الإعمار وبدأنا التأسيس لذلك منذ فترة وهناك خطوات وتشهد هذه الخطوات تقدما بزيارات متعددة ومتبادلة ما بين السودان وروسيا من مختلف الشركات وحتى الزيارات الرسمية".ووفقا له، فإن حجم المعاناة التي شهدها السودان وحجم الدمار والمآسي وحدت الشعب السوداني وتلاشت الخلافات السياسية والمجتمعية ووقفت ضد تدمير الجيش السوداني.وأشار إلى أن "إرادة الشعوب لا تقهر وهي تحارب الميليشيات أيضا، لذلك نرى أن مستقبل السودان سيكون مزدهرا وسيخرج من هذه المحنة".
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار السودان اليوم

السفير السوداني لدى روسيا: الفيتو الروسي أوقف مشروع قرار بريطاني ينتهك سيادة السودان وسلامة أراضيه

13:59 GMT 29.11.2024
© Sputnik . WASIM SULIMANالسفير فوق العادة والمفوض لجمهورية السودان لدى روسيا الاتحادية محمد الغزالي التجاني سراج
السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية السودان لدى روسيا الاتحادية محمد الغزالي التجاني سراج - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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علّق السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية السودان لدى روسيا الاتحادية، محمد الغزالي التجاني سراج، حول الفيتو الروسي ضد مشروع القرار البريطاني، بأن "الفيتو ليس مناصرا للسودان فقط، بل هو دعم للقضية الشرعية والإنسانية".
وأضاف سراج، ردا على سؤال مراسل "سبوتنيك" حول الفيتو الروسي، أن "استخدام الفيتو الروسي ضد مشروع القرار البريطاني يدعم تماسك الدولة وكيانها، ويعتبر عاصم لها ضد الاستهداف الممنهج من الخارج الذي يهدف إلى إعادة هندسة السياسة والمجتمع في السودان".
وقال السراج، إن "روسيا بدأت تكتسب حب القارة الأفريقية، وهي تقوم على مبادئ لا تمس بالدولة وبشرعيتها، بل تقدم منفعة لهذه الدول، روسيا لا تطلب قطع علاقات مع الدول الأخرى ودون استغلال هذه الدول، ودون تنفيذ أجندة خارجية".
© Sputnik . WASIM SULIMANالسفير فوق العادة والمفوض لجمهورية السودان لدى روسيا الاتحادية محمد الغزالي التجاني سراج
السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية السودان لدى روسيا الاتحادية محمد الغزالي التجاني سراج - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية السودان لدى روسيا الاتحادية محمد الغزالي التجاني سراج
© Sputnik . WASIM SULIMAN
ووفقا للسفير، فإن "قوات الدعم السريع ارتكبت فظائع جسيمة في حق السودانيين، ولم تراعي أي قوانين إنسانية أو إقليمية، حتى لم تراعي قواعد الاشتباك".
وفيما يتعلق بالتدخل الأجنبي في السودان، ذكر السفير، أنه "تقاتل ميليشيا الدعم السريع بالاستعانة ببعض المرتزقة التي تدعمهم دول أجنبية، حيث تقوم هذه الدول بعرض الأموال عليهم من أجل المقاتلة في السودان لإضعاف الجيش السوداني".
وأضاف السفير، أن "قوات الدعم السريع تهاجم مناطق ليس فيها أي قوات عسكرية، ولا حتى شرطة".
© Sputnik . WASIM SULIMANالسفير فوق العادة والمفوض لجمهورية السودان لدى روسيا الاتحادية محمد الغزالي التجاني سراج
السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية السودان لدى روسيا الاتحادية محمد الغزالي التجاني سراج - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية السودان لدى روسيا الاتحادية محمد الغزالي التجاني سراج
© Sputnik . WASIM SULIMAN
وأكد السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية السودان لدى روسيا الاتحادية، محمد الغزالي التجاني سراج، لـ"سبوتنيك عربي"، حول مستقبل السودان وحول الدور الروسي في إعادة الإعمار: "نسعى خلال الفترة القادمة لتطوير الشراكة مع روسيا في جميع المجالات وسيكون لروسيا دور في إعادة الإعمار وبدأنا التأسيس لذلك منذ فترة وهناك خطوات وتشهد هذه الخطوات تقدما بزيارات متعددة ومتبادلة ما بين السودان وروسيا من مختلف الشركات وحتى الزيارات الرسمية".
© Sputnik . WASIM SULIMANالسفير فوق العادة والمفوض لجمهورية السودان لدى روسيا الاتحادية محمد الغزالي التجاني سراج
السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية السودان لدى روسيا الاتحادية محمد الغزالي التجاني سراج - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية السودان لدى روسيا الاتحادية محمد الغزالي التجاني سراج
© Sputnik . WASIM SULIMAN
ووفقا له، فإن حجم المعاناة التي شهدها السودان وحجم الدمار والمآسي وحدت الشعب السوداني وتلاشت الخلافات السياسية والمجتمعية ووقفت ضد تدمير الجيش السوداني.
© Sputnik . WASIM SULIMANالسفير فوق العادة والمفوض لجمهورية السودان لدى روسيا الاتحادية محمد الغزالي التجاني سراج
السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية السودان لدى روسيا الاتحادية محمد الغزالي التجاني سراج - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية السودان لدى روسيا الاتحادية محمد الغزالي التجاني سراج
© Sputnik . WASIM SULIMAN
وأشار إلى أن "إرادة الشعوب لا تقهر وهي تحارب الميليشيات أيضا، لذلك نرى أن مستقبل السودان سيكون مزدهرا وسيخرج من هذه المحنة".
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