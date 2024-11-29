https://sarabic.ae/20241129/علماء-يحذرون-من-مخاطر-مميتة-على-اللاعبين-في-كأس-العالم-2026-1095341210.html

علماء يحذرون من مخاطر مميتة على اللاعبين في كأس العالم 2026

علماء يحذرون من مخاطر مميتة على اللاعبين في كأس العالم 2026

سبوتنيك عربي

حذرت دراسة حديثة من مخاطر صحية قاتلة قد تواجه لاعبي كرة القدم، خلال بطولة كأس العالم للرجال لعام 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك. 29.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-29T20:37+0000

2024-11-29T20:37+0000

2024-11-29T20:37+0000

مجتمع

علوم

أخبار كرة القدم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1d/1095341054_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_f46a9fc509c04e87b80602b381b87e2a.jpg

وأشار التقرير الذي نشر، أمس الخميس، في مجلة "Scientific Reports" إلى أن توقيت البطولة بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز يتزامن مع فصل الصيف الحار في أمريكا الشمالية، مما يضع اللاعبين تحت خطر الإجهاد الحراري الشديد.وأوضحت الدراسة، بقيادة ماريك كونيفال وزملائه، أن 10 من بين 16 ملعبا مستضيفا للمباريات، معرّضة لمستويات خطيرة من الحرارة، مع أعلى المخاطر في أرلينغتون وهيوستن بولاية تكساس، ومونتيري بالمكسيك.واعتمدت الدراسة على بيانات من خدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ، واستخدمت مؤشر المناخ الحراري العالمي (UTCI) لقياس تأثير الحرارة على جسم الإنسان.وتوقعت نتائج الدراسة أن تتجاوز بعض المواقع 49.5 درجة مئوية في مؤشر المناخ الحراري العالمي، مع تسجيل ذروة الحرارة بين الساعة 2 و5 مساء، بينما في أرلينغتون وهيوستن قد تصل القيم إلى أكثر من 50 درجة مئوية، فيما تُسجل أعلى المخاطر في منتصف النهار بمدينة ميامي، وكل هذه الظروف قد تزيد من احتمالات الإصابة بالجفاف والإجهاد الحراري بين اللاعبين.وأوصى الباحثون في تقريرهم بإعادة النظر في جداول المباريات، لتجنب اللعب في أوقات الذروة الحرارية، مع الإشارة إلى أن الدراسة افترضت عدم توفر تكييف في الملاعب، ومع ذلك، فإن بعض الملاعب الأمريكية، مثل تلك في دالاس وأتلانتا، مجهزة بتكييف قد يخفف من حدة هذه المخاطر.

https://sarabic.ae/20240802/الحرارة-ترتفع-فوق-معدلها-الطبيعي-شتاء-حار-في-القطب-الجنوبي-يهدد-العالم-1091363131.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, أخبار كرة القدم, الأخبار