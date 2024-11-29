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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20241129/علماء-يحذرون-من-مخاطر-مميتة-على-اللاعبين-في-كأس-العالم-2026-1095341210.html
علماء يحذرون من مخاطر مميتة على اللاعبين في كأس العالم 2026
علماء يحذرون من مخاطر مميتة على اللاعبين في كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
حذرت دراسة حديثة من مخاطر صحية قاتلة قد تواجه لاعبي كرة القدم، خلال بطولة كأس العالم للرجال لعام 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك. 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T20:37+0000
2024-11-29T20:37+0000
مجتمع
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وأشار التقرير الذي نشر، أمس الخميس، في مجلة "Scientific Reports" إلى أن توقيت البطولة بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز يتزامن مع فصل الصيف الحار في أمريكا الشمالية، مما يضع اللاعبين تحت خطر الإجهاد الحراري الشديد.وأوضحت الدراسة، بقيادة ماريك كونيفال وزملائه، أن 10 من بين 16 ملعبا مستضيفا للمباريات، معرّضة لمستويات خطيرة من الحرارة، مع أعلى المخاطر في أرلينغتون وهيوستن بولاية تكساس، ومونتيري بالمكسيك.واعتمدت الدراسة على بيانات من خدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ، واستخدمت مؤشر المناخ الحراري العالمي (UTCI) لقياس تأثير الحرارة على جسم الإنسان.وتوقعت نتائج الدراسة أن تتجاوز بعض المواقع 49.5 درجة مئوية في مؤشر المناخ الحراري العالمي، مع تسجيل ذروة الحرارة بين الساعة 2 و5 مساء، بينما في أرلينغتون وهيوستن قد تصل القيم إلى أكثر من 50 درجة مئوية، فيما تُسجل أعلى المخاطر في منتصف النهار بمدينة ميامي، وكل هذه الظروف قد تزيد من احتمالات الإصابة بالجفاف والإجهاد الحراري بين اللاعبين.وأوصى الباحثون في تقريرهم بإعادة النظر في جداول المباريات، لتجنب اللعب في أوقات الذروة الحرارية، مع الإشارة إلى أن الدراسة افترضت عدم توفر تكييف في الملاعب، ومع ذلك، فإن بعض الملاعب الأمريكية، مثل تلك في دالاس وأتلانتا، مجهزة بتكييف قد يخفف من حدة هذه المخاطر.
https://sarabic.ae/20240802/الحرارة-ترتفع-فوق-معدلها-الطبيعي-شتاء-حار-في-القطب-الجنوبي-يهدد-العالم-1091363131.html
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علوم, أخبار كرة القدم, الأخبار
علوم, أخبار كرة القدم, الأخبار

علماء يحذرون من مخاطر مميتة على اللاعبين في كأس العالم 2026

20:37 GMT 29.11.2024
© Photo / Unsplash/ Fauzan Saari كأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
كأس العالم لكرة القدم
© Photo / Unsplash/ Fauzan Saari
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حذرت دراسة حديثة من مخاطر صحية قاتلة قد تواجه لاعبي كرة القدم، خلال بطولة كأس العالم للرجال لعام 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.
وأشار التقرير الذي نشر، أمس الخميس، في مجلة "Scientific Reports" إلى أن توقيت البطولة بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز يتزامن مع فصل الصيف الحار في أمريكا الشمالية، مما يضع اللاعبين تحت خطر الإجهاد الحراري الشديد.
وأوضحت الدراسة، بقيادة ماريك كونيفال وزملائه، أن 10 من بين 16 ملعبا مستضيفا للمباريات، معرّضة لمستويات خطيرة من الحرارة، مع أعلى المخاطر في أرلينغتون وهيوستن بولاية تكساس، ومونتيري بالمكسيك.
واعتمدت الدراسة على بيانات من خدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ، واستخدمت مؤشر المناخ الحراري العالمي (UTCI) لقياس تأثير الحرارة على جسم الإنسان.
القطب الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
مجتمع
الحرارة ترتفع فوق معدلها الطبيعي.. شتاء حار في القطب الجنوبي يهدد العالم
2 أغسطس, 15:33 GMT
وتوقعت نتائج الدراسة أن تتجاوز بعض المواقع 49.5 درجة مئوية في مؤشر المناخ الحراري العالمي، مع تسجيل ذروة الحرارة بين الساعة 2 و5 مساء، بينما في أرلينغتون وهيوستن قد تصل القيم إلى أكثر من 50 درجة مئوية، فيما تُسجل أعلى المخاطر في منتصف النهار بمدينة ميامي، وكل هذه الظروف قد تزيد من احتمالات الإصابة بالجفاف والإجهاد الحراري بين اللاعبين.
وأوصى الباحثون في تقريرهم بإعادة النظر في جداول المباريات، لتجنب اللعب في أوقات الذروة الحرارية، مع الإشارة إلى أن الدراسة افترضت عدم توفر تكييف في الملاعب، ومع ذلك، فإن بعض الملاعب الأمريكية، مثل تلك في دالاس وأتلانتا، مجهزة بتكييف قد يخفف من حدة هذه المخاطر.
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