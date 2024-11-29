وزير الداخلية الليبي يتعرض لحادث سقوط من فوق الحصان والدبيبة يصدر بيانا.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
11:03 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
12:03 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير نووي: نقل أسلحة نووية لكييف استفزاز لروسيا بسبب تفوقها
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على خطى لبنان: بوادر اتفاق حول غزة
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
على خطى لبنان: بوادر اتفاق حول غزة
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:26 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الجبهات الشمالية الغربية في سوريا تشتعل من جديد بأوامر قتالية صدرت من الجانب الإسرائيلي
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تبادل الاتهامات بين إسرائيل ولبنان بخرق الهدنة، بري يدعو البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية في 9 يناير
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241129/وزير-الداخلية-الليبي-يتعرض-لحادث-سقوط-من-فوق-الحصان-والدبيبة-يصدر-بيانا-فيديو-1095331113.html
وزير الداخلية الليبي يتعرض لحادث سقوط من فوق الحصان والدبيبة يصدر بيانا.. فيديو
وزير الداخلية الليبي يتعرض لحادث سقوط من فوق الحصان والدبيبة يصدر بيانا.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول مستخدمو مواقع التواصل، فيديو يوثق لحادث تعرض له وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، أثناء مشاركته في مهرجان الفروسية الشعبية. 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T14:49+0000
2024-11-29T14:49+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
عبد الحميد الدبيبة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091711070_0:118:1137:758_1920x0_80_0_0_4668c9d5c0a49c1d700a441ca4f9ca3f.jpg
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس الخميس، عن تعرض الطرابلسي لحادث سقوط من حصانه.وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة تفاصيل الحادث، إذ تعثر الحصان أثناء استعراض وزير الداخلية الليبي، عماد الطرابلسي لمهاراته في الفروسية أمام جمهور غفير، ما أدى إلى سقوطه أرضا، وتدخل الحضور لإسعافه، كما وثّقت لحظة نقل الوزير إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية.وزار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، وزير داخليته، عماد الطرابلسي، في المستشفى للاطمئنان على صحته.وأكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان لها، أن الطرابلسي "بحالة ممتازة".يشار إلى أن عبد الحميد الدبيبة كان قد افتتح، يوم الأربعاء الماضي، فعاليات المهرجان السنوي، الذي شاركت فيه فرق من مختلف مناطق ليبيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091711070_126:0:1137:758_1920x0_80_0_0_f478cd8c5854eff80599f0fa1ba8500f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, عبد الحميد الدبيبة
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, عبد الحميد الدبيبة

وزير الداخلية الليبي يتعرض لحادث سقوط من فوق الحصان والدبيبة يصدر بيانا.. فيديو

14:49 GMT 29.11.2024
© AP Photo / Dmitry Astakhovرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Dmitry Astakhov
تابعنا عبر
تداول مستخدمو مواقع التواصل، فيديو يوثق لحادث تعرض له وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، أثناء مشاركته في مهرجان الفروسية الشعبية.
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس الخميس، عن تعرض الطرابلسي لحادث سقوط من حصانه.
وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة تفاصيل الحادث، إذ تعثر الحصان أثناء استعراض وزير الداخلية الليبي، عماد الطرابلسي لمهاراته في الفروسية أمام جمهور غفير، ما أدى إلى سقوطه أرضا، وتدخل الحضور لإسعافه، كما وثّقت لحظة نقل الوزير إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية.
وزار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، وزير داخليته، عماد الطرابلسي، في المستشفى للاطمئنان على صحته.
وأكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان لها، أن الطرابلسي "بحالة ممتازة".
يشار إلى أن عبد الحميد الدبيبة كان قد افتتح، يوم الأربعاء الماضي، فعاليات المهرجان السنوي، الذي شاركت فيه فرق من مختلف مناطق ليبيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала