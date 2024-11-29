وزير الداخلية الليبي يتعرض لحادث سقوط من فوق الحصان والدبيبة يصدر بيانا.. فيديو
© AP Photo / Dmitry Astakhovرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة
© AP Photo / Dmitry Astakhov
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تداول مستخدمو مواقع التواصل، فيديو يوثق لحادث تعرض له وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، أثناء مشاركته في مهرجان الفروسية الشعبية.
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس الخميس، عن تعرض الطرابلسي لحادث سقوط من حصانه.
وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة تفاصيل الحادث، إذ تعثر الحصان أثناء استعراض وزير الداخلية الليبي، عماد الطرابلسي لمهاراته في الفروسية أمام جمهور غفير، ما أدى إلى سقوطه أرضا، وتدخل الحضور لإسعافه، كما وثّقت لحظة نقل الوزير إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية.
#طرابلس— عمربوأسعيده (@omarbosadh) November 28, 2024
عماد الطرابلسي يسقط من حصانة 🐎 اثناء مشاركته في مهرجان للفروسية في طرابلس
سلامات سلامات #ليبيا pic.twitter.com/tU84HUYW09
وزار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، وزير داخليته، عماد الطرابلسي، في المستشفى للاطمئنان على صحته.
📽️ || الدبيبة يزور وزير داخليته عماد الطرابلسي بمصحة المواصفات بطريق المطار عقب سقوطه من على صهوة جواده في مهرجان الفروسية الشعبية. pic.twitter.com/O4LTMlohVi— وادي دينـــار (@wady_dynar) November 29, 2024
وأكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان لها، أن الطرابلسي "بحالة ممتازة".
تعرض وزير الداخلية المكلف لسقوط أثناء مهرجان الفروسية الشعبية— وزارة الداخلية - ليبيا (@moigovly) November 28, 2024
تؤكد وزارة الداخلية أن السيد وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، تعرض لسقوط من حصانه أثناء مشاركته في المهرجان السنوي للفروسية الشعبية.#وزارة_الداخلية pic.twitter.com/mp4FbbG3SP
يشار إلى أن عبد الحميد الدبيبة كان قد افتتح، يوم الأربعاء الماضي، فعاليات المهرجان السنوي، الذي شاركت فيه فرق من مختلف مناطق ليبيا.