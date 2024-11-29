الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال أسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
11:03 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
12:03 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير نووي: نقل أسلحة نووية لكييف استفزاز لروسيا بسبب تفوقها
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على خطى لبنان: بوادر اتفاق حول غزة
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
على خطى لبنان: بوادر اتفاق حول غزة
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:26 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الجبهات الشمالية الغربية في سوريا تشتعل من جديد بأوامر قتالية صدرت من الجانب الإسرائيلي
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تبادل الاتهامات بين إسرائيل ولبنان بخرق الهدنة، بري يدعو البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية في 9 يناير
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
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الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال أسبوع
الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم. 29.11.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال أسبوع

14:00 GMT 29.11.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم.
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، وهما يرسمان لوحة فنية أثناء اجتماعهما في أستانا.

صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، وهما يرسمان لوحة فنية أثناء اجتماعهما في أستانا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
/
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صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، وهما يرسمان لوحة فنية أثناء اجتماعهما في أستانا.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، بعد إعلان فوز رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في تبليسي، جورجيا.

اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، بعد إعلان فوز رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في تبليسي، جورجيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، بعد إعلان فوز رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في تبليسي، جورجيا.

© AP Photo

برلمانيون من الحزب الحاكم وأعضاء المعارضة، وبعض الوزراء، يتشاجرون خلال جلسة برلمانية، والتي كان من المقرر أن تناقش ميزانية 2025، في بلغراد، صربيا.

برلمانيون من الحزب الحاكم وأعضاء المعارضة، وبعض الوزراء، يتشاجرون خلال جلسة برلمانية، والتي كان من المقرر أن تناقش ميزانية 2025، في بلغراد، صربيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo

برلمانيون من الحزب الحاكم وأعضاء المعارضة، وبعض الوزراء، يتشاجرون خلال جلسة برلمانية، والتي كان من المقرر أن تناقش ميزانية 2025، في بلغراد، صربيا.

© AP Photo / Aaron Favila

أحد السكان يستخدم عوامة أثناء عودته لتفقد منزله بعد اندلاع حريق أدى إلى تشريد نحو 2000 أسرة في مانيلا، الفلبين.

أحد السكان يستخدم عوامة أثناء عودته لتفقد منزله بعد اندلاع حريق أدى إلى تشريد نحو 2000 أسرة في مانيلا، الفلبين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Aaron Favila

أحد السكان يستخدم عوامة أثناء عودته لتفقد منزله بعد اندلاع حريق أدى إلى تشريد نحو 2000 أسرة في مانيلا، الفلبين.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

لقطة طريفة لطفل بجانب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو ينظر بدهشة إلى ديك رومي، في عيد الشكر، الولايات المتحدة.

لقطة طريفة لطفل بجانب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو ينظر بدهشة إلى ديك رومي، في عيد الشكر، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mark Schiefelbein

لقطة طريفة لطفل بجانب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو ينظر بدهشة إلى ديك رومي، في عيد الشكر، الولايات المتحدة.

© AP Photo / Marta Lavandier

السكان يتجولون مع الأفيال قبل معرض "آرت بازل"، في ميامي بيتش، فلوريدا.

السكان يتجولون مع الأفيال قبل معرض &quot;آرت بازل&quot;، في ميامي بيتش، فلوريدا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Marta Lavandier

السكان يتجولون مع الأفيال قبل معرض "آرت بازل"، في ميامي بيتش، فلوريدا.

© AP Photo / Charles Sykes/Invision

بالون سبايدر مان يطفو في موكب عيد الشكر في نيويورك، الولايات المتحدة.

بالون سبايدر مان يطفو في موكب عيد الشكر في نيويورك، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
7/15
© AP Photo / Charles Sykes/Invision

بالون سبايدر مان يطفو في موكب عيد الشكر في نيويورك، الولايات المتحدة.

© AP Photo / Emrah Gurel

احتجاجات في إسطنبول بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، تركيا.

احتجاجات في إسطنبول بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، تركيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Emrah Gurel

احتجاجات في إسطنبول بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، تركيا.

© Getty Images / Anadolu/Adri Salido

متطوعون من لاس باتروناس يقدمون المساعدة للمهاجرين المتجهين إلى الولايات المتحدة على متن القطار المعروف باسم "الوحش" في غوادالوبي (فيراكروز)، المكسيك.

متطوعون من لاس باتروناس يقدمون المساعدة للمهاجرين المتجهين إلى الولايات المتحدة على متن القطار المعروف باسم &quot;الوحش&quot; في غوادالوبي (فيراكروز)، المكسيك. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Adri Salido

متطوعون من لاس باتروناس يقدمون المساعدة للمهاجرين المتجهين إلى الولايات المتحدة على متن القطار المعروف باسم "الوحش" في غوادالوبي (فيراكروز)، المكسيك.

© Getty Images / Chung Sung-Jun

متطوعون يصنعون الكيمتشي (طبق كوري تقليدي) للتبرع به للفقراء، استعدادًا لفصل الشتاء في معبد جوغيسا البوذي في سيئول، كوريا الجنوبية.

متطوعون يصنعون الكيمتشي (طبق كوري تقليدي) للتبرع به للفقراء، استعدادًا لفصل الشتاء في معبد جوغيسا البوذي في سيئول، كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي
10/15
© Getty Images / Chung Sung-Jun

متطوعون يصنعون الكيمتشي (طبق كوري تقليدي) للتبرع به للفقراء، استعدادًا لفصل الشتاء في معبد جوغيسا البوذي في سيئول، كوريا الجنوبية.

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة للمشاركات في نهائي مسابقة الجمال الأقاليمية "ملكة جمال دونباس-2024".

صورة للمشاركات في نهائي مسابقة الجمال الأقاليمية &quot;ملكة جمال دونباس-2024&quot;. - سبوتنيك عربي
11/15
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
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صورة للمشاركات في نهائي مسابقة الجمال الأقاليمية "ملكة جمال دونباس-2024".

© AP Photo / Ivan Valencia

صورة لمتظاهرين ضد حكومة الرئيس جوستافو بيترو، في بوغوتا، كولومبيا.

صورة لمتظاهرين ضد حكومة الرئيس جوستافو بيترو، في بوغوتا، كولومبيا. - سبوتنيك عربي
12/15
© AP Photo / Ivan Valencia

صورة لمتظاهرين ضد حكومة الرئيس جوستافو بيترو، في بوغوتا، كولومبيا.

© Getty Images / Matthew Horwood

مجموعة من السكان يسكبون المياه في نهر تاف، بالقرب من متحف بونتيبريد، في بونتيبريد، ويلز.

مجموعة من السكان يسكبون المياه في نهر تاف، بالقرب من متحف بونتيبريد، في بونتيبريد، ويلز. - سبوتنيك عربي
13/15
© Getty Images / Matthew Horwood

مجموعة من السكان يسكبون المياه في نهر تاف، بالقرب من متحف بونتيبريد، في بونتيبريد، ويلز.

© AP Photo / Niranjan Shrestha

امرأة تفحص شعر ابنها بحثًا عن القمل في بهاكتابور، نيبال.

امرأة تفحص شعر ابنها بحثًا عن القمل في بهاكتابور، نيبال. - سبوتنيك عربي
14/15
© AP Photo / Niranjan Shrestha

امرأة تفحص شعر ابنها بحثًا عن القمل في بهاكتابور، نيبال.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

أنصار جبهة "أمبليو" يحتفلون بفوز المرشح، ياماندو أورسي، في الانتخابات الرئاسية في مونتيفيديو، أوروغواي.

أنصار جبهة &quot;أمبليو&quot; يحتفلون بفوز المرشح، ياماندو أورسي، في الانتخابات الرئاسية في مونتيفيديو، أوروغواي. - سبوتنيك عربي
15/15
© AP Photo / Natacha Pisarenko

أنصار جبهة "أمبليو" يحتفلون بفوز المرشح، ياماندو أورسي، في الانتخابات الرئاسية في مونتيفيديو، أوروغواي.

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الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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