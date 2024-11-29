الصور الأكثر لفتا للأنظار خلال أسبوع

صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، وهما يرسمان لوحة فنية أثناء اجتماعهما في أستانا.
صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، وهما يرسمان لوحة فنية أثناء اجتماعهما في أستانا.
اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، بعد إعلان فوز رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في تبليسي، جورجيا.
اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، بعد إعلان فوز رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في تبليسي، جورجيا.
برلمانيون من الحزب الحاكم وأعضاء المعارضة، وبعض الوزراء، يتشاجرون خلال جلسة برلمانية، والتي كان من المقرر أن تناقش ميزانية 2025، في بلغراد، صربيا.
برلمانيون من الحزب الحاكم وأعضاء المعارضة، وبعض الوزراء، يتشاجرون خلال جلسة برلمانية، والتي كان من المقرر أن تناقش ميزانية 2025، في بلغراد، صربيا.
أحد السكان يستخدم عوامة أثناء عودته لتفقد منزله بعد اندلاع حريق أدى إلى تشريد نحو 2000 أسرة في مانيلا، الفلبين.
أحد السكان يستخدم عوامة أثناء عودته لتفقد منزله بعد اندلاع حريق أدى إلى تشريد نحو 2000 أسرة في مانيلا، الفلبين.
لقطة طريفة لطفل بجانب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو ينظر بدهشة إلى ديك رومي، في عيد الشكر، الولايات المتحدة.
لقطة طريفة لطفل بجانب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو ينظر بدهشة إلى ديك رومي، في عيد الشكر، الولايات المتحدة.
السكان يتجولون مع الأفيال قبل معرض "آرت بازل"، في ميامي بيتش، فلوريدا.
السكان يتجولون مع الأفيال قبل معرض "آرت بازل"، في ميامي بيتش، فلوريدا.
بالون سبايدر مان يطفو في موكب عيد الشكر في نيويورك، الولايات المتحدة.
بالون سبايدر مان يطفو في موكب عيد الشكر في نيويورك، الولايات المتحدة.
احتجاجات في إسطنبول بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، تركيا.
احتجاجات في إسطنبول بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، تركيا.
متطوعون من لاس باتروناس يقدمون المساعدة للمهاجرين المتجهين إلى الولايات المتحدة على متن القطار المعروف باسم "الوحش" في غوادالوبي (فيراكروز)، المكسيك.
متطوعون من لاس باتروناس يقدمون المساعدة للمهاجرين المتجهين إلى الولايات المتحدة على متن القطار المعروف باسم "الوحش" في غوادالوبي (فيراكروز)، المكسيك.
متطوعون يصنعون الكيمتشي (طبق كوري تقليدي) للتبرع به للفقراء، استعدادًا لفصل الشتاء في معبد جوغيسا البوذي في سيئول، كوريا الجنوبية.
متطوعون يصنعون الكيمتشي (طبق كوري تقليدي) للتبرع به للفقراء، استعدادًا لفصل الشتاء في معبد جوغيسا البوذي في سيئول، كوريا الجنوبية.
صورة للمشاركات في نهائي مسابقة الجمال الأقاليمية "ملكة جمال دونباس-2024".
صورة للمشاركات في نهائي مسابقة الجمال الأقاليمية "ملكة جمال دونباس-2024".
صورة لمتظاهرين ضد حكومة الرئيس جوستافو بيترو، في بوغوتا، كولومبيا.
صورة لمتظاهرين ضد حكومة الرئيس جوستافو بيترو، في بوغوتا، كولومبيا.
مجموعة من السكان يسكبون المياه في نهر تاف، بالقرب من متحف بونتيبريد، في بونتيبريد، ويلز.
مجموعة من السكان يسكبون المياه في نهر تاف، بالقرب من متحف بونتيبريد، في بونتيبريد، ويلز.
امرأة تفحص شعر ابنها بحثًا عن القمل في بهاكتابور، نيبال.
امرأة تفحص شعر ابنها بحثًا عن القمل في بهاكتابور، نيبال.
أنصار جبهة "أمبليو" يحتفلون بفوز المرشح، ياماندو أورسي، في الانتخابات الرئاسية في مونتيفيديو، أوروغواي.
أنصار جبهة "أمبليو" يحتفلون بفوز المرشح، ياماندو أورسي، في الانتخابات الرئاسية في مونتيفيديو، أوروغواي.