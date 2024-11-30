https://sarabic.ae/20241130/أرسنال-يمطر-شباك-وست-هام-بخماسية-ونيوكاسل-يكتفي-بالتعادل-مع-كريستال-بالاس-فيديو-1095359299.html
"أرسنال" يمطر شباك "وست هام" بخماسية و"نيوكاسل" يكتفي بالتعادل مع "كريستال بالاس".. فيديو
"أرسنال" يمطر شباك "وست هام" بخماسية و"نيوكاسل" يكتفي بالتعادل مع "كريستال بالاس".. فيديو
سبوتنيك عربي
حقق نادي "أرسنال" الإنجليزي لكرة القدم، فوزا كبيرا على مضيفه "وست هام يونايتد"، بنتيجة (5-2)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13... 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T21:01+0000
2024-11-30T21:01+0000
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وسجل أهداف "أرسنال" كل من غابرييل ماغاليس في الدقيقة 10، ولياندرو تروسارد في الدقيقة 27، ومارتن أوديغارد من ركلة جزاء في الدقيقة 34، وكاي هافيرتز في الدقيقة 36، وبوكايو ساكا من ركلة جزاء في الدقيقة 45، بينما جاء هدفا "وست هام" عن طريق آرون فان بيساكا، وإيمرسون بالميري، في الدقيقتين 38 و40 على التوالي.وبهذا الانتصار، رفع "أرسنال" رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الثاني مؤقتا، بينما تجمد رصيد "وست هام" عند 15 نقطة في المركز الـ14.وفي مباراة أخرى من الجولة ذاتها، انتهت مواجهة فريق "نيوكاسل يونايتد" مع مضيفه "كريستال بالاس" بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة من اللقاء.وسجّل مدافع "كريستال بالاس" الدولي، مارك غويهي، هدفا في مرمى فريقة في الدقيقة 53 من عمر المباراة.
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نادي نيوكاسل الإنجليزي, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, أخبار كرة القدم
نادي نيوكاسل الإنجليزي, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, أخبار كرة القدم
"أرسنال" يمطر شباك "وست هام" بخماسية و"نيوكاسل" يكتفي بالتعادل مع "كريستال بالاس".. فيديو
حقق نادي "أرسنال" الإنجليزي لكرة القدم، فوزا كبيرا على مضيفه "وست هام يونايتد"، بنتيجة (5-2)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل أهداف "أرسنال" كل من غابرييل ماغاليس في الدقيقة 10، ولياندرو تروسارد في الدقيقة 27، ومارتن أوديغارد من ركلة جزاء في الدقيقة 34، وكاي هافيرتز في الدقيقة 36، وبوكايو ساكا من ركلة جزاء في الدقيقة 45، بينما جاء هدفا "وست هام" عن طريق آرون فان بيساكا، وإيمرسون بالميري، في الدقيقتين 38 و40 على التوالي.
وبهذا الانتصار، رفع "أرسنال" رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الثاني مؤقتا، بينما تجمد رصيد "وست هام" عند 15 نقطة في المركز الـ14.
وفي مباراة أخرى من الجولة ذاتها، انتهت مواجهة فريق "نيوكاسل يونايتد" مع مضيفه "كريستال بالاس" بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة من اللقاء.
وسجّل مدافع "كريستال بالاس" الدولي، مارك غويهي، هدفا في مرمى فريقة في الدقيقة 53 من عمر المباراة.