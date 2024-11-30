إضراب معلمي تونس احتجاجا على موت زميلهم انتحارا بسبب تنمر طلابه عليه

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شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
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صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
11:03 GMT
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مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
على خطى لبنان: بوادر اتفاق حول غزة
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:26 GMT
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17:30 GMT
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عالم سبوتنيك
تبادل الاتهامات بين إسرائيل ولبنان بخرق الهدنة، بري يدعو البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية في 9 يناير
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مدار الليل والنهار
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04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
09:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:30 GMT
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المقهى الثقافي
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
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مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:32 GMT
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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إضراب معلمي تونس احتجاجا على موت زميلهم انتحارا بسبب تنمر طلابه عليه
إضراب معلمي تونس احتجاجا على موت زميلهم انتحارا بسبب تنمر طلابه عليه
سبوتنيك عربي
أضرب الآلاف من الأساتذة في تونس عن التدريس، أمس الخميس واليوم الجمعة، احتجاجا على إقدام زميل لهم على الانتحار حرقا حتى الموت بعد تعرضه لحملة "تنمر" من طلبته. 30.11.2024, سبوتنيك عربي
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وأضرم أستاذ مادة التربية الإسلامية النار في جسده في مقر سكنه في مدينة المهدية وتوفي أمس الخميس متأثرا بحروقه البليغة في المستشفى المتخصص بولاية بن عروس قرب العاصمة.وقال المتحدث باسم محاكم ولايتي المهدية والمنستير، فريد بن جحا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن السلطات القضائية فتحت تحقيقا في أسباب حادثة الانتحار المروعة، التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، وفقا لصحيفة "هسبريس".وهذه أحدث مظاهر العنف والجريمة التي تشهدها مؤسسات التعليم العمومي في تونس، وقد تسببت سابقا في حالات موت لمراهقين وإيقافات لمتاجرين بالمواد المخدرة.وتعد تونس منذ عقود من أعلى نسب التمدرس في المنطقة العربية، مع ذلك أظهرت نتائج دراسة أعدتها وزارة التربية أن هناك حوالي 100 ألف طفل ينقطعون عن الدراسة مبكرا بسبب الفقر وتدهور قطاع التعليم العمومي في العقد الأخير.
https://sarabic.ae/20241129/جدل-تونسي-بشأن-مقترح-قانون-يفرض-تعويضات-مالية-على-الكفاءات-المهاجرة-1095337233.html
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العالم, منوعات, تونس
العالم, منوعات, تونس

إضراب معلمي تونس احتجاجا على موت زميلهم انتحارا بسبب تنمر طلابه عليه

11:35 GMT 30.11.2024
© Sputnik . Mariem Gdiraتونس : شلل تام في حركة النقل الجوي بسبب إضراب أعوان الخطوط التونسية
تونس : شلل تام في حركة النقل الجوي بسبب إضراب أعوان الخطوط التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
© Sputnik . Mariem Gdira
تابعنا عبر
أضرب الآلاف من الأساتذة في تونس عن التدريس، أمس الخميس واليوم الجمعة، احتجاجا على إقدام زميل لهم على الانتحار حرقا حتى الموت بعد تعرضه لحملة "تنمر" من طلبته.
وأضرم أستاذ مادة التربية الإسلامية النار في جسده في مقر سكنه في مدينة المهدية وتوفي أمس الخميس متأثرا بحروقه البليغة في المستشفى المتخصص بولاية بن عروس قرب العاصمة.
وقال المتحدث باسم محاكم ولايتي المهدية والمنستير، فريد بن جحا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن السلطات القضائية فتحت تحقيقا في أسباب حادثة الانتحار المروعة، التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، وفقا لصحيفة "هسبريس".

ووفق المسؤول القضائي، يواجه الضحية شكاية سابقة بسبب العنف في الفصل. ونشر طلبته بالفعل مقاطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مقاطع عنيفة.

تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
جدل تونسي بشأن مقترح قانون يفرض تعويضات مالية على الكفاءات المهاجرة
أمس, 17:17 GMT
وتابع بن جحا: “لم نتوصل بعد إلى الأسباب الحقيقية لكن هناك فرضية أن الضحية تعرض إلى حملة تنمر بعد نشر فيديوهات له أدت إلى انهياره نفسيا بسبب الضغوط”.
وهذه أحدث مظاهر العنف والجريمة التي تشهدها مؤسسات التعليم العمومي في تونس، وقد تسببت سابقا في حالات موت لمراهقين وإيقافات لمتاجرين بالمواد المخدرة.
وتعد تونس منذ عقود من أعلى نسب التمدرس في المنطقة العربية، مع ذلك أظهرت نتائج دراسة أعدتها وزارة التربية أن هناك حوالي 100 ألف طفل ينقطعون عن الدراسة مبكرا بسبب الفقر وتدهور قطاع التعليم العمومي في العقد الأخير.
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