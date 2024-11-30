https://sarabic.ae/20241130/إمام-عاشور-يتقدم-بطلب-مفاجئ-من-النادي-الأهلي-1095355512.html
إمام عاشور يتقدم بطلب مفاجئ من النادي الأهلي
إمام عاشور يتقدم بطلب مفاجئ من النادي الأهلي
سبوتنيك عربي
كشف نجم الكرة المصرية السابق، أحمد حسن، اليوم السبت، عن طلب مفاجئ من إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي المصري، بشأن تصرفاته عقب مباراة استاد أبيدجان... 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T14:34+0000
2024-11-30T14:34+0000
2024-11-30T14:34+0000
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وقال حسن عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إن عاشور طلب عقد جلسة مع الجهاز الفني والمدير الرياضي، للاعتذار عن تصرفاته التي صدرت منه في المباراة.وشهدت الأيام الماضية أزمة كبيرة، بعدما دخل اللاعب إمام عاشور في مشادة مع محمد الشناوي، حارس الفريق، واعترض على استبعاده من المباراة، مما أدى إلى تغريمه مبلغ مليون جنيه، واستبعاده من التدريبات لمدة أسبوع.ولجأ إمام عاشور إلى وساطة كبار لاعبي الفريق، لترتيب لقاء مع المدرب، مارسيل كولر، والمدرب الفني، سامي قمصان، والمدير الرياضي، محمد رمضان، لتقديم الاعتذار.كما أنه أصدر بيانا عبر مواقع التواصل، أكد فيه تقبّله للعقوبة، واحترامه لقرارات النادي الأهلي المصري.
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أخبار كرة القدم, نادي الأهلي, رياضة
أخبار كرة القدم, نادي الأهلي, رياضة
إمام عاشور يتقدم بطلب مفاجئ من النادي الأهلي
كشف نجم الكرة المصرية السابق، أحمد حسن، اليوم السبت، عن طلب مفاجئ من إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي المصري، بشأن تصرفاته عقب مباراة استاد أبيدجان الإيفواري.
وقال حسن عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إن عاشور طلب عقد جلسة مع الجهاز الفني والمدير الرياضي، للاعتذار عن تصرفاته التي صدرت منه في المباراة.
وشهدت الأيام الماضية أزمة كبيرة، بعدما دخل اللاعب إمام عاشور في مشادة مع محمد الشناوي، حارس الفريق، واعترض على استبعاده من المباراة، مما أدى إلى تغريمه مبلغ مليون جنيه، واستبعاده من التدريبات لمدة أسبوع.
ولجأ إمام عاشور إلى وساطة كبار لاعبي الفريق، لترتيب لقاء مع المدرب، مارسيل كولر، والمدرب الفني، سامي قمصان، والمدير الرياضي، محمد رمضان، لتقديم الاعتذار.
كما أنه أصدر بيانا عبر مواقع التواصل، أكد فيه تقبّله للعقوبة، واحترامه لقرارات النادي الأهلي المصري.