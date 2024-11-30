https://sarabic.ae/20241130/اختفاء-مجوهرات-بـ400-ألف-دولار-من-معرض-يثير-ضجة-في-دولة-خليجية--1095345811.html

اختفاء مجوهرات بـ400 ألف دولار من معرض يثير ضجة في دولة خليجية

اختفاء مجوهرات بـ400 ألف دولار من معرض يثير ضجة في دولة خليجية

سبوتنيك عربي

تمكنت الشرطة من استرجاع طقم مجوهرات يقدر قيمته بـ 400 ألف دولار، بعد فقدانه من أحد المحلات المشاركة في معرض المجوهرات العربية، وذلك خلال ساعتين من تلقي البلاغ. 30.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-30T07:17+0000

2024-11-30T07:17+0000

2024-11-30T07:17+0000

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وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، يوم أمس الجمعة، عن تمكنها من استعادة طقم مجوهرات تيلغ قيمته 150 ألف دينار بحريني (نحو 400 ألف دولار).ونشرت الداخلية البحرينية صورة لطقم المجوهرات الذي تم استعادته.وتابع البيان: "فور تلقي بلاغ بفقدان الطقم، باشرت الشرطة عمليات البحث والتحري ومراجعة تسجيلات الكاميرات، وتبين قيام أحد العاملين برميه مع مخلفات في كيس قمامة ووضعه في المكان المخصص للمخلفات، حيث تم العثور على الطقم وتسليمه لمحل المجوهرات، مشيرة بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الواقعة".

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