https://sarabic.ae/20241130/اختفاء-مجوهرات-بـ400-ألف-دولار-من-معرض-يثير-ضجة-في-دولة-خليجية--1095345811.html
اختفاء مجوهرات بـ400 ألف دولار من معرض يثير ضجة في دولة خليجية
اختفاء مجوهرات بـ400 ألف دولار من معرض يثير ضجة في دولة خليجية
سبوتنيك عربي
تمكنت الشرطة من استرجاع طقم مجوهرات يقدر قيمته بـ 400 ألف دولار، بعد فقدانه من أحد المحلات المشاركة في معرض المجوهرات العربية، وذلك خلال ساعتين من تلقي البلاغ. 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T07:17+0000
2024-11-30T07:17+0000
2024-11-30T07:17+0000
مجتمع
البحرين
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1e/1095345654_226:0:3867:2048_1920x0_80_0_0_36d58bd45b0c6a1c645fa7d55dbe6cad.jpg
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، يوم أمس الجمعة، عن تمكنها من استعادة طقم مجوهرات تيلغ قيمته 150 ألف دينار بحريني (نحو 400 ألف دولار).ونشرت الداخلية البحرينية صورة لطقم المجوهرات الذي تم استعادته.وتابع البيان: "فور تلقي بلاغ بفقدان الطقم، باشرت الشرطة عمليات البحث والتحري ومراجعة تسجيلات الكاميرات، وتبين قيام أحد العاملين برميه مع مخلفات في كيس قمامة ووضعه في المكان المخصص للمخلفات، حيث تم العثور على الطقم وتسليمه لمحل المجوهرات، مشيرة بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الواقعة".
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1e/1095345654_681:0:3412:2048_1920x0_80_0_0_50c936b8c74699a2f6923037229569aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
البحرين, العالم العربي
اختفاء مجوهرات بـ400 ألف دولار من معرض يثير ضجة في دولة خليجية
تمكنت الشرطة من استرجاع طقم مجوهرات يقدر قيمته بـ 400 ألف دولار، بعد فقدانه من أحد المحلات المشاركة في معرض المجوهرات العربية، وذلك خلال ساعتين من تلقي البلاغ.
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، يوم أمس الجمعة، عن تمكنها من استعادة طقم مجوهرات تيلغ قيمته 150 ألف دينار بحريني (نحو 400 ألف دولار).
ونشرت الداخلية البحرينية صورة لطقم المجوهرات الذي تم استعادته.
وقالت الداخلية: "تمكنت شرطة الجنوبية من استرجاع طقم مجوهرات يقدر قيمته بـ 150 ألف دينار بحريني، بعد فقدانه من أحد المحلات المشاركة في معرض المجوهرات العربية، وذلك خلال ساعتين من تلقي البلاغ".
وتابع البيان: "فور تلقي بلاغ بفقدان الطقم، باشرت الشرطة عمليات البحث والتحري ومراجعة تسجيلات الكاميرات، وتبين قيام أحد العاملين برميه مع مخلفات في كيس قمامة ووضعه في المكان المخصص للمخلفات، حيث تم العثور على الطقم وتسليمه لمحل المجوهرات، مشيرة بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الواقعة".