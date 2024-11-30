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صدى الحياة
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عالم سبوتنيك
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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السوداني يؤكد للأسد استعداد العراق لتقديم الدعم لسوريا لمواجهة الإرهاب
السوداني يؤكد للأسد استعداد العراق لتقديم الدعم لسوريا لمواجهة الإرهاب
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري، بشار الأسد، استعداد العراق لتقديم كل الدعم اللازم لسوريا لمواجهة الإرهاب وكل... 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T19:25+0000
2024-11-30T19:25+0000
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وقالت الرئاسة السورية، في بيان، اليوم السبت إن "الرئيس محمد شياع السوداني أكد خلال الاتصال أن أمن سوريا والعراق هو أمن واحد، مشددا على استعداد العراق لتقديم كل الدعم اللازم لسوريا لمواجهة الإرهاب وكافة تنظيماته، مؤكدا تمسُّك بلاده باستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها".وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية، عباس عراقجي، يجري زيارة رسمية غدا إلى دمشق، ثم سيتوجه إلى أنقرة لعقد مباحثات حول آخر تطورات المنطقة.وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم السبت: "وزير الخارجية سيتوجه إلى دمشق يوم الأحد لإجراء محادثات مع السلطات السورية، ثم سيغادر إلى أنقرة وبعد التشاور مع السلطات التركية سيغادر إلى الوجهة التالية".وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى اتصالا بنظيره الروسي سيرغي لافروف لبحث التطورات الأخيرة في سوريا، حيث شدد الوزير الإيراني على ضرورة التنسيق مع موسكو بشأن سوريا "قدر الإمكان".
https://sarabic.ae/20241130/الخارجية-الإيرانية-عراقجي-يجري-زيارة-رسمية-إلى-دمشق-غدا-1095356945.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العراق
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العراق

السوداني يؤكد للأسد استعداد العراق لتقديم الدعم لسوريا لمواجهة الإرهاب

19:25 GMT 30.11.2024
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بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
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أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري، بشار الأسد، استعداد العراق لتقديم كل الدعم اللازم لسوريا لمواجهة الإرهاب وكل تنظيماته.
وقالت الرئاسة السورية، في بيان، اليوم السبت إن "الرئيس محمد شياع السوداني أكد خلال الاتصال أن أمن سوريا والعراق هو أمن واحد، مشددا على استعداد العراق لتقديم كل الدعم اللازم لسوريا لمواجهة الإرهاب وكافة تنظيماته، مؤكدا تمسُّك بلاده باستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها".
وأضافت أن "الرئيس بشار الأسد بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي التطورات الأخيرة والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وعددا من القضايا العربية والدولية".
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية، عباس عراقجي، يجري زيارة رسمية غدا إلى دمشق، ثم سيتوجه إلى أنقرة لعقد مباحثات حول آخر تطورات المنطقة.
وزير الخارحية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
الخارجية الإيرانية: عراقجي يجري زيارة رسمية إلى دمشق غدا
17:23 GMT
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم السبت: "وزير الخارجية سيتوجه إلى دمشق يوم الأحد لإجراء محادثات مع السلطات السورية، ثم سيغادر إلى أنقرة وبعد التشاور مع السلطات التركية سيغادر إلى الوجهة التالية".
وأضاف البيان: "عراقجي سيتوجه قريبا إلى عدة دول في المنطقة للتشاور حول القضايا الإقليمية وخاصة التطورات الأخيرة".
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى اتصالا بنظيره الروسي سيرغي لافروف لبحث التطورات الأخيرة في سوريا، حيث شدد الوزير الإيراني على ضرورة التنسيق مع موسكو بشأن سوريا "قدر الإمكان".
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