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https://sarabic.ae/20241130/باحث-روسي-الروبوتات-الشبيهة-بالبشر-هي-ألعاب-باهظة-الثمن-1095354176.html
باحث روسي: الروبوتات الشبيهة بالبشر هي ألعاب باهظة الثمن
باحث روسي: الروبوتات الشبيهة بالبشر هي ألعاب باهظة الثمن
سبوتنيك عربي
ذكر السكرتير العلمي للمجلس العلمي للروبوتات والميكاترونكس التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، إيفان ليونيدوفيتش إرمولوف، أن التحول إلى الروبوتات أمر لا مفر منه،... 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T13:22+0000
2024-11-30T13:22+0000
مجتمع
روسيا
علوم
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وأضاف إرمولوف في مقابلة مع مجلة "ناوتشانايا روسيا" العلمية، أنه "عند بدء الروبوتات في روسيا الحديثة، يجب علينا أولا أن نأخذ في الاعتبار تجربة الاتحاد السوفيتي، بما في ذلك السلبية".وقال إرمولوف: "اعتمدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي قرارًا بشأن الحاجة إلى روبوتات الصناعة: تم تعيين المهمة لزيادة عدد الروبوتات المستخدمة في الصناعة بشكل كبير. تم الانتهاء من المهمة، ولكن غالبًا ما اعتمد مديرو المصانع رسميًا على خطة الروبوتات. أي أنهم قاموا بتثبيت الروبوتات في الإنتاج لمجرد التنفيذ. أنا شخصيا، كطالب في السنة الأولى، قمت بتدريب داخلي في أحد مصانع بناء الآلات في موسكو ورأيت الروبوتات التي تم تركيبها، لكنها لم تعمل. لقد تم تحقيق الغرض الرسمي من القرار، لكنه لم ينتج الأثر الاقتصادي المتوقع".وتابع إرمولوف في إجاباته على الأسئلة التالية التي طرحتها عليه المجلة العلمية:لإدخال الروبوتات في الإنتاج القائم بالفعل، سيكون من الضروري إعادة بناء الخطوط الصناعية بشكل كبير. هل يمكن أن تكون هذه مشكلة؟بالتأكيد! يمكننا العودة مرة أخرى إلى التجربة السوفييتية: ففي كثير من الأحيان جرت محاولات لأتمتة عمليات تصنيع المنتجات المصممة للعمل اليدوي. لم ينجح شيء. مثال آخر: كنت في أحد المصانع القريبة من موسكو، حيث قدموا نموذجاً قامت النساء بتجميعه بأيديهن. لقد سُئلت عما إذا كان من الممكن تحويل العملية إلى روبوت. أجبت أنه في هذا الشكل، فإن إنتاج هذه المنتجات المصممة لاستخدام العمل اليدوي، من المستحيل أن يتم تصنيعه آليًا. في هذه الحالة، كان هذا بسبب حقيقة أن الأيدي البشرية أكثر تقدمًا من وجهة نظر اللمس.وبطبيعة الحال، تظل الحاجة إلى إعادة هيكلة الإنتاج عاملاً مقيدًا نفسيًا واقتصاديًا أمام إدخال الروبوتات. وسيتعين تكييف عدد من المنتجات مع التقنيات الروبوتية، وإلا فإنها ستكون عديمة الفائدة.كيف يبدو الوضع مع الروبوتات في روسيا في المرحلة الحالية؟الأرقام محزنة للغاية: مقابل كل 10 آلاف عامل في روسيا هناك أقل من عشرة روبوتات. للمقارنة: كوريا الجنوبية، التي تعد اليوم رائدة في مجال الروبوتات الصناعية، لديها نحو ألف روبوت لكل 10 آلاف عامل. مازلنا متخلفين كثيرا عن الإحصائيات العالمية. المشكلة الرئيسية التي واجهناها في السنوات الأخيرة هي العقوبات. غادرت الشركات المصنعة الرئيسية للروبوتات الصناعية سوقنا، ثم اتضح أننا لا ننتجها عمليا. في السابق، تم تطوير إنتاج الروبوتات الصناعية في Avtovaz في Togliatti، ولكن بعد أن انتقلت الشركة إلى أيدي Nissan-Renault، تمت تصفيتها. لم يتبق سوى جزر معزولة لإنتاج الروبوتات الصناعية، وعدد النماذج المنتجة صغير جدًا: أقل من عشرة نماذج للبلد بأكمله. كما أن إنتاجيتهم منخفضة. على سبيل المثال: يقدم كبار المصنعين قوائم كبيرة من النماذج ومجالات تطبيقها: يمكن للمشاركين الجادين في السوق تقديم ما بين 50 إلى 60 نموذجًا.متى يمكن صنع روبوت صناعي من مكونات روسية حصرياً؟لا يمكننا اليوم إنتاج روبوت صناعي روسي تنافسي بالكامل. إن جمال الروبوتات كفرع من العلوم هو أنه يجمع بشكل تآزري بين علوم الكمبيوتر والإلكترونيات وأجهزة الاستشعار والمحركات الكهربائية والمواد وغير ذلك الكثير. عندما ألقي محاضرات في قسم الروبوتات في جامعة MSTU "ستانكين"، أقول دائمًا: "يجب على عالم الروبوتات أن يفهم كل شيء. يرى المتخصص الحقيقي جميع المكونات بشكل فردي وكيف تعمل معًا".وختم قائلا: "يمكننا الآن إنتاج بعض المكونات: على سبيل المثال، أجزاء الجسم. لكن محركات الأقراص عالية الدقة لا يتم تصنيعها في بلدنا، على الرغم من وجود شركات اتخذت حل هذه المشكلة. نحن ننتج بعض أجهزة الاستشعار، ولكن يجب شراء الكثير منها. وفي مجال الإلكترونيات الدقيقة، ليس كل شيء متاحًا أيضًا. لتجميع روبوت صناعي في روسيا اليوم، سيكون من الضروري استخدام المكونات المستوردة، ولحل مشكلة استبدال الواردات بشكل حقيقي، سوف يستغرق الأمر عدة سنوات".
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روسيا, علوم
روسيا, علوم

باحث روسي: الروبوتات الشبيهة بالبشر هي ألعاب باهظة الثمن

13:22 GMT 30.11.2024
© Photo / Ольга Мерзлякова / "Научная Россия"السكرتير العلمي للمجلس العلمي للروبوتات والميكاترونكس التابع للأكاديمية الروسية للعلوم إيفان ليونيدوفيتش إرمولوف
السكرتير العلمي للمجلس العلمي للروبوتات والميكاترونكس التابع للأكاديمية الروسية للعلوم إيفان ليونيدوفيتش إرمولوف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
© Photo / Ольга Мерзлякова / "Научная Россия"
تابعنا عبر
ذكر السكرتير العلمي للمجلس العلمي للروبوتات والميكاترونكس التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، إيفان ليونيدوفيتش إرمولوف، أن التحول إلى الروبوتات أمر لا مفر منه، لكن الروبوتات الشبيهة بالبشر هي ألعاب باهظة الثمن.
وأضاف إرمولوف في مقابلة مع مجلة "ناوتشانايا روسيا" العلمية، أنه "عند بدء الروبوتات في روسيا الحديثة، يجب علينا أولا أن نأخذ في الاعتبار تجربة الاتحاد السوفيتي، بما في ذلك السلبية".
وقال إرمولوف: "اعتمدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي قرارًا بشأن الحاجة إلى روبوتات الصناعة: تم تعيين المهمة لزيادة عدد الروبوتات المستخدمة في الصناعة بشكل كبير. تم الانتهاء من المهمة، ولكن غالبًا ما اعتمد مديرو المصانع رسميًا على خطة الروبوتات. أي أنهم قاموا بتثبيت الروبوتات في الإنتاج لمجرد التنفيذ. أنا شخصيا، كطالب في السنة الأولى، قمت بتدريب داخلي في أحد مصانع بناء الآلات في موسكو ورأيت الروبوتات التي تم تركيبها، لكنها لم تعمل. لقد تم تحقيق الغرض الرسمي من القرار، لكنه لم ينتج الأثر الاقتصادي المتوقع".
© Photo / Ольга Мерзлякова / "Научная Россия"السكرتير العلمي للمجلس العلمي للروبوتات والميكاترونكس التابع للأكاديمية الروسية للعلوم إيفان ليونيدوفيتش إرمولوف
السكرتير العلمي للمجلس العلمي للروبوتات والميكاترونكس التابع للأكاديمية الروسية للعلوم إيفان ليونيدوفيتش إرمولوف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
السكرتير العلمي للمجلس العلمي للروبوتات والميكاترونكس التابع للأكاديمية الروسية للعلوم إيفان ليونيدوفيتش إرمولوف
© Photo / Ольга Мерзлякова / "Научная Россия"
وتابع إرمولوف في إجاباته على الأسئلة التالية التي طرحتها عليه المجلة العلمية:
لإدخال الروبوتات في الإنتاج القائم بالفعل، سيكون من الضروري إعادة بناء الخطوط الصناعية بشكل كبير. هل يمكن أن تكون هذه مشكلة؟
بالتأكيد! يمكننا العودة مرة أخرى إلى التجربة السوفييتية: ففي كثير من الأحيان جرت محاولات لأتمتة عمليات تصنيع المنتجات المصممة للعمل اليدوي. لم ينجح شيء. مثال آخر: كنت في أحد المصانع القريبة من موسكو، حيث قدموا نموذجاً قامت النساء بتجميعه بأيديهن. لقد سُئلت عما إذا كان من الممكن تحويل العملية إلى روبوت. أجبت أنه في هذا الشكل، فإن إنتاج هذه المنتجات المصممة لاستخدام العمل اليدوي، من المستحيل أن يتم تصنيعه آليًا. في هذه الحالة، كان هذا بسبب حقيقة أن الأيدي البشرية أكثر تقدمًا من وجهة نظر اللمس.
© Sputnik . Ольга Мерзлякова / "Научная Россия"السكرتير العلمي للمجلس العلمي للروبوتات والميكاترونكس التابع للأكاديمية الروسية للعلوم إيفان ليونيدوفيتش إرمولوف
السكرتير العلمي للمجلس العلمي للروبوتات والميكاترونكس التابع للأكاديمية الروسية للعلوم إيفان ليونيدوفيتش إرمولوف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
السكرتير العلمي للمجلس العلمي للروبوتات والميكاترونكس التابع للأكاديمية الروسية للعلوم إيفان ليونيدوفيتش إرمولوف
© Sputnik . Ольга Мерзлякова / "Научная Россия"
وبطبيعة الحال، تظل الحاجة إلى إعادة هيكلة الإنتاج عاملاً مقيدًا نفسيًا واقتصاديًا أمام إدخال الروبوتات. وسيتعين تكييف عدد من المنتجات مع التقنيات الروبوتية، وإلا فإنها ستكون عديمة الفائدة.
كيف يبدو الوضع مع الروبوتات في روسيا في المرحلة الحالية؟
الأرقام محزنة للغاية: مقابل كل 10 آلاف عامل في روسيا هناك أقل من عشرة روبوتات. للمقارنة: كوريا الجنوبية، التي تعد اليوم رائدة في مجال الروبوتات الصناعية، لديها نحو ألف روبوت لكل 10 آلاف عامل. مازلنا متخلفين كثيرا عن الإحصائيات العالمية. المشكلة الرئيسية التي واجهناها في السنوات الأخيرة هي العقوبات. غادرت الشركات المصنعة الرئيسية للروبوتات الصناعية سوقنا، ثم اتضح أننا لا ننتجها عمليا. في السابق، تم تطوير إنتاج الروبوتات الصناعية في Avtovaz في Togliatti، ولكن بعد أن انتقلت الشركة إلى أيدي Nissan-Renault، تمت تصفيتها. لم يتبق سوى جزر معزولة لإنتاج الروبوتات الصناعية، وعدد النماذج المنتجة صغير جدًا: أقل من عشرة نماذج للبلد بأكمله. كما أن إنتاجيتهم منخفضة. على سبيل المثال: يقدم كبار المصنعين قوائم كبيرة من النماذج ومجالات تطبيقها: يمكن للمشاركين الجادين في السوق تقديم ما بين 50 إلى 60 نموذجًا.
© Photo / Ольга Мерзлякова / "Научная Россия"السكرتير العلمي للمجلس العلمي للروبوتات والميكاترونكس التابع للأكاديمية الروسية للعلوم إيفان ليونيدوفيتش إرمولوف
السكرتير العلمي للمجلس العلمي للروبوتات والميكاترونكس التابع للأكاديمية الروسية للعلوم إيفان ليونيدوفيتش إرمولوف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
السكرتير العلمي للمجلس العلمي للروبوتات والميكاترونكس التابع للأكاديمية الروسية للعلوم إيفان ليونيدوفيتش إرمولوف
© Photo / Ольга Мерзлякова / "Научная Россия"
متى يمكن صنع روبوت صناعي من مكونات روسية حصرياً؟
لا يمكننا اليوم إنتاج روبوت صناعي روسي تنافسي بالكامل. إن جمال الروبوتات كفرع من العلوم هو أنه يجمع بشكل تآزري بين علوم الكمبيوتر والإلكترونيات وأجهزة الاستشعار والمحركات الكهربائية والمواد وغير ذلك الكثير. عندما ألقي محاضرات في قسم الروبوتات في جامعة MSTU "ستانكين"، أقول دائمًا: "يجب على عالم الروبوتات أن يفهم كل شيء. يرى المتخصص الحقيقي جميع المكونات بشكل فردي وكيف تعمل معًا".
© Ольга Мерзлякова / "Научная Россия"السكرتير العلمي للمجلس العلمي للروبوتات والميكاترونكس التابع للأكاديمية الروسية للعلوم إيفان ليونيدوفيتش إرمولوف
السكرتير العلمي للمجلس العلمي للروبوتات والميكاترونكس التابع للأكاديمية الروسية للعلوم إيفان ليونيدوفيتش إرمولوف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
السكرتير العلمي للمجلس العلمي للروبوتات والميكاترونكس التابع للأكاديمية الروسية للعلوم إيفان ليونيدوفيتش إرمولوف
© Ольга Мерзлякова / "Научная Россия"
وختم قائلا: "يمكننا الآن إنتاج بعض المكونات: على سبيل المثال، أجزاء الجسم. لكن محركات الأقراص عالية الدقة لا يتم تصنيعها في بلدنا، على الرغم من وجود شركات اتخذت حل هذه المشكلة. نحن ننتج بعض أجهزة الاستشعار، ولكن يجب شراء الكثير منها. وفي مجال الإلكترونيات الدقيقة، ليس كل شيء متاحًا أيضًا. لتجميع روبوت صناعي في روسيا اليوم، سيكون من الضروري استخدام المكونات المستوردة، ولحل مشكلة استبدال الواردات بشكل حقيقي، سوف يستغرق الأمر عدة سنوات".
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