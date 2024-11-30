https://sarabic.ae/20241130/بايدن-يلتقط-كتابا-مناهضا-لإسرائيل-فكيف-علق-مؤلفه-1095356547.html
رصد بايدن وهو يحمل كتابا مناهضا لإسرائيل.. فكيف علق مؤلفه؟
رصد بايدن وهو يحمل كتابا مناهضا لإسرائيل.. فكيف علق مؤلفه؟
سبوتنيك عربي
تداول مستخدمو مواقع التواصل، لقطات للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو يحمل كتابا مناهضا لإسرائيل، في يوم التخفيضات السنوي الشهير "الجمعة السوداء". 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T16:57+0000
2024-11-30T16:57+0000
2024-11-30T16:57+0000
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وشوهد بايدن وهو يغادر متجرا لبيع الكتب في نانتوكيت بولاية ماساتشوستس، وفي يده كتاب "حرب المائة عام على فلسطين"، من تأليف الأكاديمي الأمريكي العربي، رشيد الخالدي.ويقدم الكتاب نفسه على أنه "تاريخ للاستعمار الاستيطاني والمقاومة، من عام 1917 إلى عام 2017".وأشار الخالدي في الكتاب، إلى أن "الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحكم العسكري الإسرائيلي لديهم الحق القانوني في المقاومة، وأن أنصار إسرائيل يستخدمون تكتيكات مكارثية لإسكات النقاش في أمريكا".وتعليقا منه على قراءة الرئيس الأمريكي لكتابه، قال رشيد الخالدي في تصريحات لوسائل إعلام غربية إن بايدن "تأخر 4 سنوات".يشار إلى أن العديد من الأمريكيين العرب، الذين صوتوا عادة للمرشحين الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية، حوّلوا دعمهم للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت الشهر الجاري، بسبب غضبهم من دعم بايدن لإسرائيل في الحرب ضد حركة "حماس" الفلسطينية.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
رصد بايدن وهو يحمل كتابا مناهضا لإسرائيل.. فكيف علق مؤلفه؟
تداول مستخدمو مواقع التواصل، لقطات للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو يحمل كتابا مناهضا لإسرائيل، في يوم التخفيضات السنوي الشهير "الجمعة السوداء".
وشوهد بايدن وهو يغادر متجرا لبيع الكتب في نانتوكيت بولاية ماساتشوستس، وفي يده كتاب "حرب المائة عام على فلسطين"، من تأليف الأكاديمي الأمريكي العربي، رشيد الخالدي.
ويقدم الكتاب نفسه على أنه "تاريخ للاستعمار الاستيطاني والمقاومة، من عام 1917 إلى عام 2017".
وأشار الخالدي في الكتاب، إلى أن "الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحكم العسكري الإسرائيلي لديهم الحق القانوني في المقاومة، وأن أنصار إسرائيل يستخدمون تكتيكات مكارثية لإسكات النقاش في أمريكا".
وتعليقا منه على قراءة الرئيس الأمريكي لكتابه، قال رشيد الخالدي في تصريحات لوسائل إعلام غربية إن بايدن "تأخر 4 سنوات".
يشار إلى أن العديد من الأمريكيين العرب، الذين صوتوا عادة للمرشحين الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية، حوّلوا دعمهم للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت الشهر الجاري، بسبب غضبهم من دعم بايدن لإسرائيل في الحرب ضد حركة "حماس" الفلسطينية.