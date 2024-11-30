https://sarabic.ae/20241130/بمشاركة-2800-جندي-فنلندا-تبدأ-تدريبات-للقوات-البرية-بالقرب-من-الحدود-الروسية-1095343136.html

بمشاركة 2800 جندي.. فنلندا تبدأ تدريبات للقوات البرية بالقرب من الحدود الروسية

بمشاركة 2800 جندي.. فنلندا تبدأ تدريبات للقوات البرية بالقرب من الحدود الروسية

سبوتنيك عربي

تنطلق اليوم السبت، التدريبات البرية التي يشارك فيها 2800 جندي في فنلندا بالقرب من الحدود مع روسيا الاتحادية. 30.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-30T03:11+0000

2024-11-30T03:11+0000

2024-11-30T03:15+0000

فنلندا

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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موسكو - سبوتنيك. وكان الجيش الفنلندي قد قال في وقت سابق إن تدريبات لواء "كاينو الرابع والعشرون" ستجري في كاياني وكوهمو في ميادين التدريب "فيوسانكا" و"سوتنبورو" في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل.وتوجد مواقع التدريب في شرق فنلندا بالقرب من الحدود مع روسيا، وسيشارك في التدريبات حوالي 2.8 ألف عسكري و600 وحدة نقل ومعدات عسكرية قتالية. كما ستشارك في التدريبات أيضًا مروحيات النقل "إن إتتش90" والمروحيات الخفيفة "إم دي 500".وسيكون التركيز الرئيسي للتدريبات هو إعداد القوات للعمليات الهجومية والدفاعية، وخوض معارك لاستنزاف العدو المتقدم، والقتال في الظلام، فضلاً عن الإعداد للعمليات المشتركة على مختلف مستويات القيادة وفروع القوات في تضاريس وظروف مقاطعة كاريليا الفنلندية في بداية فصل الشتاء.وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، ويقوم "الناتو" بتوسيع مناوراته ويطلق عليها اسم "ردع العدوان الروسي". وأعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء حشد قوات الحلف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا الاتحادية لا تهدد أحدًا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرًا على مصالحها.

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فنلندا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم