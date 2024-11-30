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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241130/بمشاركة-2800-جندي-فنلندا-تبدأ-تدريبات-للقوات-البرية-بالقرب-من-الحدود-الروسية-1095343136.html
بمشاركة 2800 جندي.. فنلندا تبدأ تدريبات للقوات البرية بالقرب من الحدود الروسية
بمشاركة 2800 جندي.. فنلندا تبدأ تدريبات للقوات البرية بالقرب من الحدود الروسية
سبوتنيك عربي
تنطلق اليوم السبت، التدريبات البرية التي يشارك فيها 2800 جندي في فنلندا بالقرب من الحدود مع روسيا الاتحادية. 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T03:11+0000
2024-11-30T03:15+0000
فنلندا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وكان الجيش الفنلندي قد قال في وقت سابق إن تدريبات لواء "كاينو الرابع والعشرون" ستجري في كاياني وكوهمو في ميادين التدريب "فيوسانكا" و"سوتنبورو" في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل.وتوجد مواقع التدريب في شرق فنلندا بالقرب من الحدود مع روسيا، وسيشارك في التدريبات حوالي 2.8 ألف عسكري و600 وحدة نقل ومعدات عسكرية قتالية. كما ستشارك في التدريبات أيضًا مروحيات النقل "إن إتتش90" والمروحيات الخفيفة "إم دي 500".وسيكون التركيز الرئيسي للتدريبات هو إعداد القوات للعمليات الهجومية والدفاعية، وخوض معارك لاستنزاف العدو المتقدم، والقتال في الظلام، فضلاً عن الإعداد للعمليات المشتركة على مختلف مستويات القيادة وفروع القوات في تضاريس وظروف مقاطعة كاريليا الفنلندية في بداية فصل الشتاء.وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، ويقوم "الناتو" بتوسيع مناوراته ويطلق عليها اسم "ردع العدوان الروسي". وأعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء حشد قوات الحلف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا الاتحادية لا تهدد أحدًا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرًا على مصالحها.
https://sarabic.ae/20230929/إعلام-الجيش-الفنلندي-يبرم-عقودا-سرية-مع-أصحاب-الأراضي-المجاورة-للحدود-الروسية-1081503641.html
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فنلندا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
فنلندا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

بمشاركة 2800 جندي.. فنلندا تبدأ تدريبات للقوات البرية بالقرب من الحدود الروسية

03:11 GMT 30.11.2024 (تم التحديث: 03:15 GMT 30.11.2024)
© AP Photo / Czarek SokolowskiA soldier of Finland
A soldier of Finland - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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تنطلق اليوم السبت، التدريبات البرية التي يشارك فيها 2800 جندي في فنلندا بالقرب من الحدود مع روسيا الاتحادية.
موسكو - سبوتنيك. وكان الجيش الفنلندي قد قال في وقت سابق إن تدريبات لواء "كاينو الرابع والعشرون" ستجري في كاياني وكوهمو في ميادين التدريب "فيوسانكا" و"سوتنبورو" في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
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وتوجد مواقع التدريب في شرق فنلندا بالقرب من الحدود مع روسيا، وسيشارك في التدريبات حوالي 2.8 ألف عسكري و600 وحدة نقل ومعدات عسكرية قتالية. كما ستشارك في التدريبات أيضًا مروحيات النقل "إن إتتش90" والمروحيات الخفيفة "إم دي 500".
وسيكون التركيز الرئيسي للتدريبات هو إعداد القوات للعمليات الهجومية والدفاعية، وخوض معارك لاستنزاف العدو المتقدم، والقتال في الظلام، فضلاً عن الإعداد للعمليات المشتركة على مختلف مستويات القيادة وفروع القوات في تضاريس وظروف مقاطعة كاريليا الفنلندية في بداية فصل الشتاء.
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، ويقوم "الناتو" بتوسيع مناوراته ويطلق عليها اسم "ردع العدوان الروسي". وأعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء حشد قوات الحلف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا الاتحادية لا تهدد أحدًا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرًا على مصالحها.
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Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
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