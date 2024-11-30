محمد بن زايد: الإمارات ستظل ملتزمة بتحقيق السلام وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة

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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
على خطى لبنان: بوادر اتفاق حول غزة
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:26 GMT
34 د
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البرنامج المسائي
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شؤون عسكرية
خبير: الجبهات الشمالية الغربية في سوريا تشتعل من جديد بأوامر قتالية صدرت من الجانب الإسرائيلي
17:30 GMT
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عالم سبوتنيك
تبادل الاتهامات بين إسرائيل ولبنان بخرق الهدنة، بري يدعو البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية في 9 يناير
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مدار الليل والنهار
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19:03 GMT
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البرنامج الصباحي - اعادة
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33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
09:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:32 GMT
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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https://sarabic.ae/20241130/محمد-بن-زايد-الإمارات-ستظل-ملتزمة-بتحقيق-السلام-وتجسيد-الدولة-الفلسطينية-المستقلة-1095346804.html
محمد بن زايد: الإمارات ستظل ملتزمة بتحقيق السلام وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة
محمد بن زايد: الإمارات ستظل ملتزمة بتحقيق السلام وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده "بتحقيق السلام المستدام، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء... 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T08:25+0000
2024-11-30T08:25+0000
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ودعا ابن زايد، في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، إلى وقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة، لرفع المعاناة الإنسانية الكارثية عن الشعب الفلسطيني في القطاع. مؤكدا على دعم دولة الإمارات الثابت للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه، حسب صحيفة البيان الإماراتية.يأتي ذلك في وقت تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أن أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وتتعمد إسرائيل تجاهل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحماس.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مشدداً على موقف الرئيس فلاديمير بوتين الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن مؤخرا عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة.وعن تفاصيل المقترح الجديد، أوضح بايدن، أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة "حماس".وكانت حركة "حماس" أعلنت، مؤخرا، موافقتها على مقترح اتفاق التهدئة في غزة، إلا أن إسرائيل لم توافق حتى الآن وأقدمت على تنفيذ عملية عسكرية "محدودة" في مدينة رفح الفلسطينية، وسط محاولات مصرية - قطرية لإحياء مسار المفاوضات مرة أخرى.
https://sarabic.ae/20240324/الإمارات-ارتفاع-عدد-المساعدات-التي-جرى-إسقاطها-على-شمال-غزة-إلى-510-أطنان-فيديو-1087329522.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

محمد بن زايد: الإمارات ستظل ملتزمة بتحقيق السلام وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة

08:25 GMT 30.11.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصوررئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبو ظبي، 6 ديسمبر 2023
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبو ظبي، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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أكد الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده "بتحقيق السلام المستدام، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية".
ودعا ابن زايد، في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، إلى وقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة، لرفع المعاناة الإنسانية الكارثية عن الشعب الفلسطيني في القطاع. مؤكدا على دعم دولة الإمارات الثابت للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه، حسب صحيفة البيان الإماراتية.
يأتي ذلك في وقت تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أن أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
فلسطينيون ينتظرون المساعدات الإنسانية على شاطئ البحر في مدينة غزة، قطاع غزة، 25 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
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24 مارس, 12:21 GMT
وتتعمد إسرائيل تجاهل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحماس.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مشدداً على موقف الرئيس فلاديمير بوتين الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن مؤخرا عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة.
وعن تفاصيل المقترح الجديد، أوضح بايدن، أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة "حماس".
وكانت حركة "حماس" أعلنت، مؤخرا، موافقتها على مقترح اتفاق التهدئة في غزة، إلا أن إسرائيل لم توافق حتى الآن وأقدمت على تنفيذ عملية عسكرية "محدودة" في مدينة رفح الفلسطينية، وسط محاولات مصرية - قطرية لإحياء مسار المفاوضات مرة أخرى.
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