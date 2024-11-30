https://sarabic.ae/20241130/محمد-بن-زايد-الإمارات-ستظل-ملتزمة-بتحقيق-السلام-وتجسيد-الدولة-الفلسطينية-المستقلة-1095346804.html

محمد بن زايد: الإمارات ستظل ملتزمة بتحقيق السلام وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة

محمد بن زايد: الإمارات ستظل ملتزمة بتحقيق السلام وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده "بتحقيق السلام المستدام، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء... 30.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-30T08:25+0000

2024-11-30T08:25+0000

2024-11-30T08:25+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة

أخبار فلسطين اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/06/1083809934_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_c4db3d934bb1fc9ee1efde2d8df8d056.jpg

ودعا ابن زايد، في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، إلى وقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة، لرفع المعاناة الإنسانية الكارثية عن الشعب الفلسطيني في القطاع. مؤكدا على دعم دولة الإمارات الثابت للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه، حسب صحيفة البيان الإماراتية.يأتي ذلك في وقت تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أن أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وتتعمد إسرائيل تجاهل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحماس.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مشدداً على موقف الرئيس فلاديمير بوتين الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن مؤخرا عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة.وعن تفاصيل المقترح الجديد، أوضح بايدن، أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة "حماس".وكانت حركة "حماس" أعلنت، مؤخرا، موافقتها على مقترح اتفاق التهدئة في غزة، إلا أن إسرائيل لم توافق حتى الآن وأقدمت على تنفيذ عملية عسكرية "محدودة" في مدينة رفح الفلسطينية، وسط محاولات مصرية - قطرية لإحياء مسار المفاوضات مرة أخرى.

https://sarabic.ae/20240324/الإمارات-ارتفاع-عدد-المساعدات-التي-جرى-إسقاطها-على-شمال-غزة-إلى-510-أطنان-فيديو-1087329522.html

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي