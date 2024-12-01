https://sarabic.ae/20241201/أبرز-أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-المضادة-للصواريخ-الباليستية-1095382665.html
أبرز أنظمة الدفاع الجوي الروسية المضادة للصواريخ الباليستية
أبرز أنظمة الدفاع الجوي الروسية المضادة للصواريخ الباليستية
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا قدرات صاروخية دفاعية متنوعة تمكنها من التصدي لأي نوع من الصواريخ الباليستية، ويختص كل نظام بحماية الأجواء في مدى وارتفاع محدد، لتكون فيما بينها... 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T19:10+0000
2024-12-01T19:10+0000
2024-12-01T19:10+0000
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انفوجرافيك, инфографика
أبرز أنظمة الدفاع الجوي الروسية المضادة للصواريخ الباليستية
تمتلك روسيا قدرات صاروخية دفاعية متنوعة تمكنها من التصدي لأي نوع من الصواريخ الباليستية، ويختص كل نظام بحماية الأجواء في مدى وارتفاع محدد، لتكون فيما بينها شبكة دفاعية متكاملة لا يمكن اختراقها بواسطة أي نوع من الصواريخ الباليستية سواء أكانت قصيرة أو متوسطة المدى أو حتى عابرة للقارات.