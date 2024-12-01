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الدفاع الصينية: الدوريات المشتركة مع روسيا ليست موجهة ضد طرف ثالث
الدفاع الصينية: الدوريات المشتركة مع روسيا ليست موجهة ضد طرف ثالث
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياو غانغ، اليوم الأحد، أن الدوريات البحرية المشتركة بين روسيا والصين ليست موجهة ضد طرف ثالث ولا علاقة لها بالوضع... 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T10:17+0000
2024-12-01T10:17+0000
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وقال تشانغ شياو في بيان نشر على حساب الوزارة على شبكة "WeChat": "تم اختبار وتعزيز قدرات القوات الجوية للبلدين بشكل فعال في التدريب والعمليات المشتركة".يذكر أن القوات الجوية الروسية والقوات الجوية الصينية أجرت دوريات مشتركة في بحر اليابان وغرب المحيط الهادئ في الفترة من 29 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي .قامت حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-95إم إس" والقاذفات الاستراتيجية "هون-6 كيه" برحلة مدتها 8 ساعات فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، الجزء الغربي من المحيط الهادئ.وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن هذه التدريبات أقيمت في إطار تنفيذ خطة التعاون العسكري لعام 2024 وليست موجهة ضد دول ثالثة.
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الصين, روسيا, العالم
الصين, روسيا, العالم

الدفاع الصينية: الدوريات المشتركة مع روسيا ليست موجهة ضد طرف ثالث

10:17 GMT 01.12.2024
© Sputnik . The press service of the Ministry of defense of the Russian Federationالمناورات الروسية الصينية "التعاون البحري-2015"
المناورات الروسية الصينية التعاون البحري-2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
© Sputnik . The press service of the Ministry of defense of the Russian Federation
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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياو غانغ، اليوم الأحد، أن الدوريات البحرية المشتركة بين روسيا والصين ليست موجهة ضد طرف ثالث ولا علاقة لها بالوضع الدولي والإقليمي الراهن.
وقال تشانغ شياو في بيان نشر على حساب الوزارة على شبكة "WeChat": "تم اختبار وتعزيز قدرات القوات الجوية للبلدين بشكل فعال في التدريب والعمليات المشتركة".

وأضاف: "الدوريات الجوية الاستراتيجية الروسية الصينية المشتركة هي جزء روتيني من خطة التعاون السنوية، وليست موجهة ضد طرف ثالث ولا علاقة لها بالوضع الدولي والإقليمي الراهن".

يذكر أن القوات الجوية الروسية والقوات الجوية الصينية أجرت دوريات مشتركة في بحر اليابان وغرب المحيط الهادئ في الفترة من 29 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي .

وأجرى الطيران الروسي تدريبات جوية مشتركة مع الطيران الصيني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

قامت حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-95إم إس" والقاذفات الاستراتيجية "هون-6 كيه" برحلة مدتها 8 ساعات فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، الجزء الغربي من المحيط الهادئ.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن هذه التدريبات أقيمت في إطار تنفيذ خطة التعاون العسكري لعام 2024 وليست موجهة ضد دول ثالثة.
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