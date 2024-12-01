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ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
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https://sarabic.ae/20241201/الشرطة-الجورجية-تفرق-مظاهرة-للمعارضة-قرب-البرلمان-في-تبليسي-1095384143.html
الشرطة الجورجية تفرق مظاهرة للمعارضة قرب البرلمان في تبليسي
الشرطة الجورجية تفرق مظاهرة للمعارضة قرب البرلمان في تبليسي
سبوتنيك عربي
بدأت قوات مكافحة الشغب الجورجية، صباح اليوم الاثنين، بتفريق مظاهرة لأنصار المعارضة تجمعوا قرب البرلمان في العاصمة تبليسي، وفقًا لما أفاد به مراسل وكالة... 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T22:47+0000
2024-12-01T22:48+0000
جورجيا
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أخبار جورجيا
تبليسي
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وتحت ضغط قوات الأمن، بدأ المتظاهرون بالتفرق عن محيط البرلمان، حيث انقسموا إلى مجموعات وانتقلوا إلى شوارع أخرى قريبة من جادة روستافيلي، حيث يقع مقر البرلمان.واندلعت سلسلة جديدة من الاحتجاجات في جورجيا يوم الخميس، عقب إعلان رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، تعليق النظر في بدء مفاوضات عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.وأفاد شهود عيان بإلقاء المتظاهرين مفرقعات نارية وحجارة وزجاجات، بالإضافة إلى العثور على زجاجات حارقة في موقع الاضطرابات.وردت قوات الأمن باستخدام معدات خاصة، منها خراطيم المياه، وأحيانًا الغاز المسيل للدموع، لاحتواء الاحتجاجات.
https://sarabic.ae/20210223/متظاهرون-يغلقون-الشارع-المجاور-لمبنى-البرلمان-الجورجي-وسط-تبليسي-1048190552.html
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جورجيا, حكومة جورجيا, أخبار جورجيا, تبليسي
جورجيا, حكومة جورجيا, أخبار جورجيا, تبليسي

الشرطة الجورجية تفرق مظاهرة للمعارضة قرب البرلمان في تبليسي

22:47 GMT 01.12.2024 (تم التحديث: 22:48 GMT 01.12.2024)
© Sputnik . Vladimir Umikashvili / الانتقال إلى بنك الصوراعتصام أمام مبنى مركز الانتخابات المركزية في العاصمة الجورجية، تبليسي، جورجيا 8-9 نوفمبر 2020
اعتصام أمام مبنى مركز الانتخابات المركزية في العاصمة الجورجية، تبليسي، جورجيا 8-9 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
© Sputnik . Vladimir Umikashvili
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بدأت قوات مكافحة الشغب الجورجية، صباح اليوم الاثنين، بتفريق مظاهرة لأنصار المعارضة تجمعوا قرب البرلمان في العاصمة تبليسي، وفقًا لما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك".
وتحت ضغط قوات الأمن، بدأ المتظاهرون بالتفرق عن محيط البرلمان، حيث انقسموا إلى مجموعات وانتقلوا إلى شوارع أخرى قريبة من جادة روستافيلي، حيث يقع مقر البرلمان.
اعتصام أمام مبنى مركز الانتخابات المركزية في العاصمة الجورجية، تبليسي، جورجيا 8-9 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2021
متظاهرون يغلقون الشارع المجاور لمبنى البرلمان الجورجي وسط تبليسي
23 فبراير 2021, 13:26 GMT
واندلعت سلسلة جديدة من الاحتجاجات في جورجيا يوم الخميس، عقب إعلان رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، تعليق النظر في بدء مفاوضات عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وأفاد شهود عيان بإلقاء المتظاهرين مفرقعات نارية وحجارة وزجاجات، بالإضافة إلى العثور على زجاجات حارقة في موقع الاضطرابات.
وردت قوات الأمن باستخدام معدات خاصة، منها خراطيم المياه، وأحيانًا الغاز المسيل للدموع، لاحتواء الاحتجاجات.
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