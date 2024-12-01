https://sarabic.ae/20241201/الشرطة-الجورجية-تفرق-مظاهرة-للمعارضة-قرب-البرلمان-في-تبليسي-1095384143.html
الشرطة الجورجية تفرق مظاهرة للمعارضة قرب البرلمان في تبليسي
الشرطة الجورجية تفرق مظاهرة للمعارضة قرب البرلمان في تبليسي
سبوتنيك عربي
بدأت قوات مكافحة الشغب الجورجية، صباح اليوم الاثنين، بتفريق مظاهرة لأنصار المعارضة تجمعوا قرب البرلمان في العاصمة تبليسي، وفقًا لما أفاد به مراسل وكالة... 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T22:47+0000
2024-12-01T22:47+0000
2024-12-01T22:48+0000
جورجيا
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تبليسي
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وتحت ضغط قوات الأمن، بدأ المتظاهرون بالتفرق عن محيط البرلمان، حيث انقسموا إلى مجموعات وانتقلوا إلى شوارع أخرى قريبة من جادة روستافيلي، حيث يقع مقر البرلمان.واندلعت سلسلة جديدة من الاحتجاجات في جورجيا يوم الخميس، عقب إعلان رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، تعليق النظر في بدء مفاوضات عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.وأفاد شهود عيان بإلقاء المتظاهرين مفرقعات نارية وحجارة وزجاجات، بالإضافة إلى العثور على زجاجات حارقة في موقع الاضطرابات.وردت قوات الأمن باستخدام معدات خاصة، منها خراطيم المياه، وأحيانًا الغاز المسيل للدموع، لاحتواء الاحتجاجات.
https://sarabic.ae/20210223/متظاهرون-يغلقون-الشارع-المجاور-لمبنى-البرلمان-الجورجي-وسط-تبليسي-1048190552.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
جورجيا, حكومة جورجيا, أخبار جورجيا, تبليسي
جورجيا, حكومة جورجيا, أخبار جورجيا, تبليسي
الشرطة الجورجية تفرق مظاهرة للمعارضة قرب البرلمان في تبليسي
22:47 GMT 01.12.2024 (تم التحديث: 22:48 GMT 01.12.2024)
بدأت قوات مكافحة الشغب الجورجية، صباح اليوم الاثنين، بتفريق مظاهرة لأنصار المعارضة تجمعوا قرب البرلمان في العاصمة تبليسي، وفقًا لما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك".
وتحت ضغط قوات الأمن، بدأ المتظاهرون بالتفرق عن محيط البرلمان، حيث انقسموا إلى مجموعات وانتقلوا إلى شوارع أخرى قريبة من جادة روستافيلي، حيث يقع مقر البرلمان.
23 فبراير 2021, 13:26 GMT
واندلعت سلسلة جديدة من الاحتجاجات
في جورجيا يوم الخميس، عقب إعلان رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، تعليق النظر في بدء مفاوضات عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وأفاد شهود عيان بإلقاء المتظاهرين مفرقعات نارية وحجارة وزجاجات، بالإضافة إلى العثور على زجاجات حارقة في موقع الاضطرابات.
وردت قوات الأمن باستخدام معدات خاصة، منها خراطيم المياه، وأحيانًا الغاز المسيل للدموع، لاحتواء الاحتجاجات.