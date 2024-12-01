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https://sarabic.ae/20241201/القمة-الخليجية-الـ45-توجه-دعوة-للبنانيين-وترحب-بجهود-سعودية-وعمانية-في-بيانها-الختامي-1095375411.html
القمة الخليجية الـ45 توجه دعوة للبنانيين وترحب بجهود سعودية وعمانية في بيانها الختامي
القمة الخليجية الـ45 توجه دعوة للبنانيين وترحب بجهود سعودية وعمانية في بيانها الختامي
سبوتنيك عربي
رحبت القمة الـ45 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، التي عقدت اليوم الأحد، في الكويت، باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، فيما أدانت استمرار العدوان... 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T15:04+0000
2024-12-01T15:04+0000
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وقالت القمة في بيانها الختامي إنها تتطلع أن يكون وقف إطلاق النار في لبنان، "مقدمة لإنهاء الحرب".ووجّه قادة القمة الخليجية في بيانهم دعوة للبنانيين لـ"تغليب مصلحة الوطن العليا".كما رحّبت القمة بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، لإحياء العملية السياسية في اليمن.وطالبت بضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، وبوجوب رعاية مفاوضات جادة لوقف الحرب في قطاع غزة، كما أكدت على أهمية دعم حل الدولتين.وناشدت القمة الـ45 للمجلس كذلك، بوقف جرائم القتل والعقاب الجماعي بحق المدنيين في غزة.ودعت إلى بحث التحديات الإقليمية الحرجة والخطيرة في المنطقة، والتأكيد على أهمية تعزيز العمل المشترك لمواجهتها.وأكد إعلان الكويت كذلك، على أهمية حل الخلافات بالسبل السلمية، واحترام سيادة الدول والامتناع عن استخدام القوة.وافتتح أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في الكويت. وأكد الأمير الكويتي أن القمة الخليجية الـ45 في الكويت، "تعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد، باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مهددة تنمية شعوبنا ورخاءها، مما يتطلب منا تسريع وتيرة عملنا الهادف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي".
https://sarabic.ae/20231205/القمة-الخليجية-الـ44-تحذر-من-عواقب-وخيمة-ما-لم-يتوقف-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة-1083775863.html
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أخبار الكويت اليوم, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار فلسطين اليوم
أخبار الكويت اليوم, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار فلسطين اليوم

القمة الخليجية الـ45 توجه دعوة للبنانيين وترحب بجهود سعودية وعمانية في بيانها الختامي

15:04 GMT 01.12.2024
© AP Photoمجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
رحبت القمة الـ45 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، التي عقدت اليوم الأحد، في الكويت، باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، فيما أدانت استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وقالت القمة في بيانها الختامي إنها تتطلع أن يكون وقف إطلاق النار في لبنان، "مقدمة لإنهاء الحرب".
ووجّه قادة القمة الخليجية في بيانهم دعوة للبنانيين لـ"تغليب مصلحة الوطن العليا".
كما رحّبت القمة بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، لإحياء العملية السياسية في اليمن.
وطالبت بضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، وبوجوب رعاية مفاوضات جادة لوقف الحرب في قطاع غزة، كما أكدت على أهمية دعم حل الدولتين.
وناشدت القمة الـ45 للمجلس كذلك، بوقف جرائم القتل والعقاب الجماعي بحق المدنيين في غزة.
ودعت إلى بحث التحديات الإقليمية الحرجة والخطيرة في المنطقة، والتأكيد على أهمية تعزيز العمل المشترك لمواجهتها.
مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
القمة الخليجية الـ44 تحذر من عواقب وخيمة ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
5 ديسمبر 2023, 13:30 GMT
وأكد إعلان الكويت كذلك، على أهمية حل الخلافات بالسبل السلمية، واحترام سيادة الدول والامتناع عن استخدام القوة.
وافتتح أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في الكويت.
وأكد الأمير الكويتي أن القمة الخليجية الـ45 في الكويت، "تعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد، باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مهددة تنمية شعوبنا ورخاءها، مما يتطلب منا تسريع وتيرة عملنا الهادف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي".
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