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الجيش الروسي يحرر بلدتي بيتروفكا وإيليينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20241201/ثلاثة-أطفال-ينسفون-مبنى-شاهقا-في-ثوان-فيديو-1095364631.html
ثلاثة أطفال ينسفون مبنى شاهقا في ثوان... فيديو
ثلاثة أطفال ينسفون مبنى شاهقا في ثوان... فيديو
سبوتنيك عربي
تم هدم منزل، معروف باسم "هيكسهام"، يوم أمس السبت، كجزء من خطط مجلس مدينة نيوكاسل، في إطار أعمال التجديد في المنقطة. 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T08:37+0000
2024-12-01T08:37+0000
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كانت هذه أول عملية هدم باستخدام المتفجرات في نيوكاسل منذ 16 عامًا، وتأخرت لمدة 20 دقيقة بسبب مغادرة آخر السكان للمبنى.لقد فاز من مدرسة ابتدائية في المنطقة بمنافسات لتشكيل الفريق الذي يضغط على زر الهدم.قام الشباب بالضغط على الزر لتفجير المواد المتفجرة، وتم تطهير الموقع لبناء منازل جديدة.تم تعيين شركة Thompsons of Prudhoe (Thompsons) للقيام بالعمل من قبل مجلس مدينة نيوكاسل.وقال مدير المشروع بول تيربيت، إنه كانت هناك "مشكلة صغيرة" في وقت مبكر، حيث "كان بعض السكان لا يريدون مغادرة ممتلكاتهم"، وأضاف أن "سلامة الناس هي أولويتنا الأولى".ومن المتوقع أن تستغرق عملية تنظيف الموقع عدة أشهر، وسط خطط لبناء ما يصل إلى 50 منزلا في المنطقة.
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ثلاثة أطفال ينسفون مبنى شاهقا في ثوان... فيديو

08:37 GMT 01.12.2024
© AP Photo / Gerald Herbertعمليات إنقاذ في موقع انهيار مبنى سكني مطل على المحيط بمدينة ميمامي، ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية 26 يونيو 2021
عمليات إنقاذ في موقع انهيار مبنى سكني مطل على المحيط بمدينة ميمامي، ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية 26 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
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تم هدم منزل، معروف باسم "هيكسهام"، يوم أمس السبت، كجزء من خطط مجلس مدينة نيوكاسل، في إطار أعمال التجديد في المنقطة.
كانت هذه أول عملية هدم باستخدام المتفجرات في نيوكاسل منذ 16 عامًا، وتأخرت لمدة 20 دقيقة بسبب مغادرة آخر السكان للمبنى.
لقد فاز من مدرسة ابتدائية في المنطقة بمنافسات لتشكيل الفريق الذي يضغط على زر الهدم.

فقد كتبت إميلي جين (8 سنوات) وأيدان (10 سنوات) قصائد شعرية عن الحياة في منطقة ووكر، بينما ابتكرت فرانكي (6 سنوات) بالمسابقة بعد أن صنعت نموذجًا من الورق المقوى للبرج مطليًا بأقواس قزح. وبعد الفعالية، تم منحهم شهادات من المجلس وكعكة تحمل صورة المبنى.

قام الشباب بالضغط على الزر لتفجير المواد المتفجرة، وتم تطهير الموقع لبناء منازل جديدة.
تم تعيين شركة Thompsons of Prudhoe (Thompsons) للقيام بالعمل من قبل مجلس مدينة نيوكاسل.
وقال مدير المشروع بول تيربيت، إنه كانت هناك "مشكلة صغيرة" في وقت مبكر، حيث "كان بعض السكان لا يريدون مغادرة ممتلكاتهم"، وأضاف أن "سلامة الناس هي أولويتنا الأولى".

وكان البرج، الذي بُني في عام 1968 إلى جانب برجه التوأم Titan House، من المعالم البارزة في المدينة لعقود.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية تنظيف الموقع عدة أشهر، وسط خطط لبناء ما يصل إلى 50 منزلا في المنطقة.
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