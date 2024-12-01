https://sarabic.ae/20241201/ثلاثة-أطفال-ينسفون-مبنى-شاهقا-في-ثوان-فيديو-1095364631.html

ثلاثة أطفال ينسفون مبنى شاهقا في ثوان... فيديو

ثلاثة أطفال ينسفون مبنى شاهقا في ثوان... فيديو

سبوتنيك عربي

تم هدم منزل، معروف باسم "هيكسهام"، يوم أمس السبت، كجزء من خطط مجلس مدينة نيوكاسل، في إطار أعمال التجديد في المنقطة. 01.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-01T08:37+0000

2024-12-01T08:37+0000

2024-12-01T08:37+0000

مجتمع

نادي الفيديو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/1c/1049387026_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb6c89a118b46f1c15cb863666e888f9.jpg

كانت هذه أول عملية هدم باستخدام المتفجرات في نيوكاسل منذ 16 عامًا، وتأخرت لمدة 20 دقيقة بسبب مغادرة آخر السكان للمبنى.لقد فاز من مدرسة ابتدائية في المنطقة بمنافسات لتشكيل الفريق الذي يضغط على زر الهدم.قام الشباب بالضغط على الزر لتفجير المواد المتفجرة، وتم تطهير الموقع لبناء منازل جديدة.تم تعيين شركة Thompsons of Prudhoe (Thompsons) للقيام بالعمل من قبل مجلس مدينة نيوكاسل.وقال مدير المشروع بول تيربيت، إنه كانت هناك "مشكلة صغيرة" في وقت مبكر، حيث "كان بعض السكان لا يريدون مغادرة ممتلكاتهم"، وأضاف أن "سلامة الناس هي أولويتنا الأولى".ومن المتوقع أن تستغرق عملية تنظيف الموقع عدة أشهر، وسط خطط لبناء ما يصل إلى 50 منزلا في المنطقة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

نادي الفيديو