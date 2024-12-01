https://sarabic.ae/20241201/دولتان-تتوسطان-لتسوية-النزاع-بين-إثيوبيا-والصومال-1095370847.html
دولتان تتوسطان لتسوية النزاع بين إثيوبيا والصومال
دولتان تتوسطان لتسوية النزاع بين إثيوبيا والصومال
سبوتنيك عربي
أعلنت دولتان عن استعدادهما للتوسط من أجل حل الخلاف الدائر بين الصومال وإثيوبيا. 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T12:27+0000
2024-12-01T12:27+0000
2024-12-01T12:27+0000
أخبار إثيوبيا
الصومال
أوغندا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104510/42/1045104257_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_9b30aeeac991dd5b031b7c4f4cd744d2.jpg
وصرّح الرئيس الكيني، وليام روتو، بأنه سيتعاون مع نظيره الأوغندي، يوويري موسيفيني، للتوسط في حل النزاع بين إثيوبيا والصومال، الذي يهدد استقرار المنطقة.وقال روتو في مؤتمر صحفي خلال قمة إقليمية لرؤساء الدول، إن "أمن الصومال يسهم بشكل كبير في استقرار منطقتنا وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال"، وفقا لموقع "NTV Kenya".وذكر مكتب الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، في بيان أنه التقى مع روتو وموسيفيني على هامش القمة، لكنه لم يشر إلى وساطة محتملة.وذكر مكتب محمود في بيان: "أشاد الرئيس بالرئيسين الكيني والأوغندي لقيادتهما الثاقبة وتفانيهما في التقدم الإقليمي، وأكد استعداد الصومال للمساهمة في تحقيق الأهداف المشتركة لمجموعة شرق أفريقيا، وتعكس هذه المشاركات عزما متبادلا على تعزيز السلام والازدهار والتعاون في جميع أنحاء المنطقة".ويأتي النزاع بسبب خطط إثيوبيا لبناء ميناء في أرض الصومال الانفصالية مقابل اعتراف محتمل بسيادتها، ما أثار خلافا مع حكومة مقديشو، التي توطدت علاقاتها مع إريتريا ومصر، خاصة في ظل توتر طويل بين مصر وإثيوبيا بسبب "سد النهضة".واتهمت إثيوبيا في شهر أغسطس/ آب الماضي، مصر بدعم الصومال عسكريا، واعتبرت ذلك تدخلا خارجيا مقلقا، في المقابل، لم تحرز المحادثات التي استضافتها أنقرة تقدما يُذكر، رغم انحياز تركيا إلى مقديشو لتعزيز نفوذها.
https://sarabic.ae/20241129/كيف-سيواجه-الرئيس-الجديد-لـأرض-الصومال-القضايا-الشائكة-وعلى-رأسها-الاتفاق-الموقع-مع-إثيوبيا؟-1095339045.html
الصومال
أوغندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104510/42/1045104257_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_701493ce7dfc71362020b03467cc4441.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إثيوبيا, الصومال, أوغندا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إثيوبيا, الصومال, أوغندا, العالم, أخبار العالم الآن
دولتان تتوسطان لتسوية النزاع بين إثيوبيا والصومال
أعلنت دولتان عن استعدادهما للتوسط من أجل حل الخلاف الدائر بين الصومال وإثيوبيا.
وصرّح الرئيس الكيني، وليام روتو، بأنه سيتعاون مع نظيره الأوغندي، يوويري موسيفيني، للتوسط في حل النزاع بين إثيوبيا والصومال، الذي يهدد استقرار المنطقة.
وقال روتو في مؤتمر صحفي خلال قمة إقليمية لرؤساء الدول، إن "أمن الصومال يسهم بشكل كبير في استقرار منطقتنا وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال"، وفقا لموقع
"NTV Kenya".
وذكر مكتب الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، في بيان أنه التقى مع روتو وموسيفيني على هامش القمة، لكنه لم يشر إلى وساطة محتملة.
وذكر مكتب محمود في بيان: "أشاد الرئيس بالرئيسين الكيني والأوغندي لقيادتهما الثاقبة وتفانيهما في التقدم الإقليمي، وأكد استعداد الصومال للمساهمة في تحقيق الأهداف المشتركة لمجموعة شرق أفريقيا، وتعكس هذه المشاركات عزما متبادلا على تعزيز السلام والازدهار والتعاون في جميع أنحاء المنطقة".
ويأتي النزاع بسبب خطط إثيوبيا لبناء ميناء في أرض الصومال الانفصالية مقابل اعتراف محتمل بسيادتها، ما أثار خلافا مع حكومة مقديشو، التي توطدت علاقاتها مع إريتريا ومصر، خاصة في ظل توتر طويل بين مصر وإثيوبيا بسبب "سد النهضة".
واتهمت إثيوبيا في شهر أغسطس/ آب الماضي، مصر بدعم الصومال عسكريا، واعتبرت ذلك تدخلا خارجيا مقلقا، في المقابل، لم تحرز المحادثات التي استضافتها أنقرة تقدما يُذكر، رغم انحياز تركيا إلى مقديشو لتعزيز نفوذها.