ساحل العاج... طليقة الرئيس السابق تعتزم خوض الانتخابات الرئاسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
09:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
13:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تفتح مفاوضات جنيف الباب أم إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حزب الله يؤكد التنسيق مع الجيش اللبناني لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، و القوات السورية تواصل صد الهجمات الإرهابية في حلب وإدلب
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:17 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:12 GMT
18 د
ملفات ساخنة
هل تفتح مفاوضات جنيف الباب أم إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الجبهات الشمالية الغربية في سوريا تشتعل من جديد بأوامر قتالية صدرت من الجانب الإسرائيلي
17:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241201/ساحل-العاج-طليقة-الرئيس-السابق-تعتزم-خوض-الانتخابات-الرئاسية-1095362638.html
ساحل العاج... طليقة الرئيس السابق تعتزم خوض الانتخابات الرئاسية
ساحل العاج... طليقة الرئيس السابق تعتزم خوض الانتخابات الرئاسية
سبوتنيك عربي
أعلنت سيمون غباغبو، طليقة الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو، اعتزامها خوض الانتخابات الرئاسية في عام 2025، متعهدةً بتحديث وتطوير الدولة. 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T06:59+0000
2024-12-01T06:59+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/07/1048606909_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8fb37c34c60edc2ee4b6cb5b9af2f0cd.jpg
ونقلت وسائل إعلام أمريكية تصريحات أدلت بها غباغبو في كلمة ألقتها، السبت، أمام المؤتمر الأول لحركتها السياسية في موسو قرب العاصمة الاقتصادية أبيدجان، قالت فيها إنها "وافقت على الترشح للانتخابات الرئاسية في أكتوبر/ تشرين الأول 2025″.يشار إلى أن لوران غباغبو هو أول رئيس سابق لدولة تقاضيه المحكمة الجنائية الدولية لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قبل أن تبرّئه من هذه التهمة، كما كانت سيمون غباغبو قد أوقفت تزامنا مع توقيف لوران في أبريل/ نيسان 2011، بعد أحداث دامية شهدتها البلاد إثر رفضه الإقرار بهزيمته في انتخابات العام 2010 أمام الرئيس الحالي الحسن وتارا.وأسفرت المواجهة بين لوران غباغبو، والحسن وتارا عن أزمة حادة قتل خلالها نحو ثلاثة آلاف شخص، فيما حكم على سيمون غباغبو في 2015، بالسجن 20 عاما لإدانتها بتقويض أمن الدولة، إلا أنها أفادت من قانون عفو للمصالحة الوطنية صدر في 2018.وكان وتارا قد أصدر قرارا بالصفح عن لوران غباغبو في 2022، ما أتاح له تجنب قضاء مدة العقوبة في السجن، لكن القوانين تمنع خوض المحكومين بالسجن الانتخابات.وطلب لوران غباغبو الطلاق من سيمون بعد عودته إلى أبيدجان عام 2021، إثر تبرئته أمام الجنائية الدولية. وأصبح طلاقهما رسميا في 2023، ولم يعلن الرئيس الحسن واتارا إن كان سيترشح لولاية رابعة في عام 2025.من جانبه، قدم حزب لوران غباغبو مرشحا أيضا للرئاسة في 2025، لكنه غير مؤهل لخوض الانتخابات بسبب حكم بالسجن 20 عاما صادر بحقه لإدانته بـ”سرقة” البنك المركزي لدول غرب أفريقيا.
https://sarabic.ae/20241127/3-دول-عربية-تترقب-طفرة-ضخمة-بالنفط-والغاز-في-أفريقيا----1095234258.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/07/1048606909_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2e90b157c4c4614b86739387e4ebaccf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ساحل العاج... طليقة الرئيس السابق تعتزم خوض الانتخابات الرئاسية

06:59 GMT 01.12.2024
© AFP 2023 / PETER DEJONGرئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو
رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
© AFP 2023 / PETER DEJONG
تابعنا عبر
أعلنت سيمون غباغبو، طليقة الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو، اعتزامها خوض الانتخابات الرئاسية في عام 2025، متعهدةً بتحديث وتطوير الدولة.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية تصريحات أدلت بها غباغبو في كلمة ألقتها، السبت، أمام المؤتمر الأول لحركتها السياسية في موسو قرب العاصمة الاقتصادية أبيدجان، قالت فيها إنها "وافقت على الترشح للانتخابات الرئاسية في أكتوبر/ تشرين الأول 2025″.
يشار إلى أن لوران غباغبو هو أول رئيس سابق لدولة تقاضيه المحكمة الجنائية الدولية لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قبل أن تبرّئه من هذه التهمة، كما كانت سيمون غباغبو قد أوقفت تزامنا مع توقيف لوران في أبريل/ نيسان 2011، بعد أحداث دامية شهدتها البلاد إثر رفضه الإقرار بهزيمته في انتخابات العام 2010 أمام الرئيس الحالي الحسن وتارا.
وأسفرت المواجهة بين لوران غباغبو، والحسن وتارا عن أزمة حادة قتل خلالها نحو ثلاثة آلاف شخص، فيما حكم على سيمون غباغبو في 2015، بالسجن 20 عاما لإدانتها بتقويض أمن الدولة، إلا أنها أفادت من قانون عفو للمصالحة الوطنية صدر في 2018.
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
مجتمع
3 دول عربية في أفريقيا تترقب "طفرة ضخمة" في استثمارات النفط والغاز
27 نوفمبر, 07:48 GMT
وكان وتارا قد أصدر قرارا بالصفح عن لوران غباغبو في 2022، ما أتاح له تجنب قضاء مدة العقوبة في السجن، لكن القوانين تمنع خوض المحكومين بالسجن الانتخابات.
وطلب لوران غباغبو الطلاق من سيمون بعد عودته إلى أبيدجان عام 2021، إثر تبرئته أمام الجنائية الدولية. وأصبح طلاقهما رسميا في 2023، ولم يعلن الرئيس الحسن واتارا إن كان سيترشح لولاية رابعة في عام 2025.
من جانبه، قدم حزب لوران غباغبو مرشحا أيضا للرئاسة في 2025، لكنه غير مؤهل لخوض الانتخابات بسبب حكم بالسجن 20 عاما صادر بحقه لإدانته بـ”سرقة” البنك المركزي لدول غرب أفريقيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала