صحفيات عربيات وأجنبيات بمشاركة "سبوتنيك" يتضامن مع الصحفيات الفلسطينيات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
09:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
13:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تفتح مفاوضات جنيف الباب أم إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حزب الله يؤكد التنسيق مع الجيش اللبناني لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، و القوات السورية تواصل صد الهجمات الإرهابية في حلب وإدلب
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:17 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:12 GMT
18 د
ملفات ساخنة
هل تفتح مفاوضات جنيف الباب أم إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجبهات الشمالية الغربية في سوريا تشتعل من جديد بأوامر قتالية صدرت من الجانب الإسرائيلي
17:33 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241201/صحفيات-عربيات-وأجنبيات-بمشاركة-سبوتنيك-يتضامن-مع-الصحفيات-الفلسطينيات-1095368061.html
صحفيات عربيات وأجنبيات بمشاركة "سبوتنيك" يتضامن مع الصحفيات الفلسطينيات
صحفيات عربيات وأجنبيات بمشاركة "سبوتنيك" يتضامن مع الصحفيات الفلسطينيات
سبوتنيك عربي
عبرت صحفيات عربيات وأجنبيات وبمشاركة مذيعات وكالة "سبوتنيك"، يوم أمس السبت، عن تضامنهن مع الصحفيات الفلسطينيات، اللواتي يتعرضن لأبشع انتهاكات من قبل الجيش... 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T11:30+0000
2024-12-01T11:30+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091698764_0:0:1193:671_1920x0_80_0_0_2c75538cb653185d55a8cc61d450331f.jpg
جاء ذلك خلال عرض مرئي حمل عنوان "صحفيات عربيات وأجنبيات يتضامنّ مع نساء فلسطين وصحفياتها"، عرضته نقابة الصحفيين الفلسطينيين – لجنة المرأة "الجندر" بمركزي التضامن الإعلامي دير البلح وخان يونس، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفي إطار حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة. وأوضح فروانة أن هذه الفعالية التي تنظمها النقابة من خلال لجنة الجندر، تأتي في إطار مشاركة النقابة في الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي بمثابة رسالة دعم من الصحفيات العربيات والأجنبيات لزميلاتهن الفلسطينيات اللواتي يعانين الأمرين بفعل ممارسات الاحتلال بحقهن، حيث استشهد أكثر من خمس وعشرين زميلة صحفية، مشيرا أن الصحفية الفلسطينية ستبقى وفية لرسالتها السامية وستظل عاشقة لوطنها وستستمر في توثيق معاناة شعبها الصامد.ووجهت شكرها باسم مجموع الصحفيين الفلسطينيين لكل الزملاء والزميلات الصحفيين والصحفيات العرب والأجانب الذين يساندون حقوق الشعب الفلسطيني دائمًا.وأكدت أن "الصحفيات العربيات على دعمهن الدائم للصحفيات الفلسطينيات اللواتي يكشفن زيف الاحتلال ويدحضن روايته الكاذبة، وطالبن الصحفيات الفلسطينيات الاستمرار في عملهن رغم كل الظروف المعقدة، ودعون العالم لضرورة توفير الحماية لهن ومحاكمة قادة الاحتلال على ما اقترفوه بحق الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين من جرائم حرب".وكان قد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان مساء يوم السبت، ارتفاع عدد القتلى في صفوف الصحفيين بالقطاع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، إلى 191.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 422ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 44 ألف تيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 105 ألف.
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091698764_133:0:1028:671_1920x0_80_0_0_9759d16cfba3ead1e4b161545074fc17.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, قطاع غزة

صحفيات عربيات وأجنبيات بمشاركة "سبوتنيك" يتضامن مع الصحفيات الفلسطينيات

11:30 GMT 01.12.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatصورة لنزوح العائلات الفلسطينية نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
صورة لنزوح العائلات الفلسطينية نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
عبرت صحفيات عربيات وأجنبيات وبمشاركة مذيعات وكالة "سبوتنيك"، يوم أمس السبت، عن تضامنهن مع الصحفيات الفلسطينيات، اللواتي يتعرضن لأبشع انتهاكات من قبل الجيش الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال عرض مرئي حمل عنوان "صحفيات عربيات وأجنبيات يتضامنّ مع نساء فلسطين وصحفياتها"، عرضته نقابة الصحفيين الفلسطينيين – لجنة المرأة "الجندر" بمركزي التضامن الإعلامي دير البلح وخان يونس، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفي إطار حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

ونقل عاهد فروانة أمين سر النقابة للصحفيات الحاضرات تحيات نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر وأعضاء الأمانة والمجلس الإداري ورئيس لجنة الجندر ريما العملة ونائبتها ميسون كحيل.

وأوضح فروانة أن هذه الفعالية التي تنظمها النقابة من خلال لجنة الجندر، تأتي في إطار مشاركة النقابة في الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي بمثابة رسالة دعم من الصحفيات العربيات والأجنبيات لزميلاتهن الفلسطينيات اللواتي يعانين الأمرين بفعل ممارسات الاحتلال بحقهن، حيث استشهد أكثر من خمس وعشرين زميلة صحفية، مشيرا أن الصحفية الفلسطينية ستبقى وفية لرسالتها السامية وستظل عاشقة لوطنها وستستمر في توثيق معاناة شعبها الصامد.

بدورها قالت شيرين الكيالي عضو لجنة الجندر بالنقابة ومنسقة العرض: "هذه الفعالية عبارة عن لمسة وفاء من قبل الزميلات الصحفيات العربيات والأجنبيات ومؤازرة قوية من قبلهن للصحفيات الفلسطينيات اللواتي يواجهن الاحتلال الإسرائيلي بالكلمة الصادقة والصورة الحقيقية لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير وتهجير".

ووجهت شكرها باسم مجموع الصحفيين الفلسطينيين لكل الزملاء والزميلات الصحفيين والصحفيات العرب والأجانب الذين يساندون حقوق الشعب الفلسطيني دائمًا.
وأكدت أن "الصحفيات العربيات على دعمهن الدائم للصحفيات الفلسطينيات اللواتي يكشفن زيف الاحتلال ويدحضن روايته الكاذبة، وطالبن الصحفيات الفلسطينيات الاستمرار في عملهن رغم كل الظروف المعقدة، ودعون العالم لضرورة توفير الحماية لهن ومحاكمة قادة الاحتلال على ما اقترفوه بحق الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين من جرائم حرب".

وبحسب صحيفة "البوابة نيوز"، فإن عددا من الصحفيات العربيات والأجنبيات شاركن من أقطار ودول مختلفة في هذا العرض، من بينهن الإعلامية المصرية كريمة الحلفاوي، ورئيسة قسم الشئون الخارجية بوكالة تونس أفريقيا الأستاذة سنية الفتوحي، والإعلامية التونسية مروة الدريري، ومذيعتي وكالة "سبوتنيكك" نغم كباس، وربى حمية، والإعلامية الجزائرية فيروز ديباري.

وكان قد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان مساء يوم السبت، ارتفاع عدد القتلى في صفوف الصحفيين بالقطاع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، إلى 191.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم بردع تل أبيب وملاحقتها في المحاكم الدولية على جرائمها المتواصلة والضغط عليها لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 422ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 44 ألف تيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 105 ألف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала