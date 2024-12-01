https://sarabic.ae/20241201/صحفيات-عربيات-وأجنبيات-بمشاركة-سبوتنيك-يتضامن-مع-الصحفيات-الفلسطينيات-1095368061.html
صحفيات عربيات وأجنبيات بمشاركة "سبوتنيك" يتضامن مع الصحفيات الفلسطينيات
صحفيات عربيات وأجنبيات بمشاركة "سبوتنيك" يتضامن مع الصحفيات الفلسطينيات
سبوتنيك عربي
عبرت صحفيات عربيات وأجنبيات وبمشاركة مذيعات وكالة "سبوتنيك"، يوم أمس السبت، عن تضامنهن مع الصحفيات الفلسطينيات، اللواتي يتعرضن لأبشع انتهاكات من قبل الجيش... 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T11:30+0000
2024-12-01T11:30+0000
2024-12-01T11:30+0000
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جاء ذلك خلال عرض مرئي حمل عنوان "صحفيات عربيات وأجنبيات يتضامنّ مع نساء فلسطين وصحفياتها"، عرضته نقابة الصحفيين الفلسطينيين – لجنة المرأة "الجندر" بمركزي التضامن الإعلامي دير البلح وخان يونس، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفي إطار حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة. وأوضح فروانة أن هذه الفعالية التي تنظمها النقابة من خلال لجنة الجندر، تأتي في إطار مشاركة النقابة في الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي بمثابة رسالة دعم من الصحفيات العربيات والأجنبيات لزميلاتهن الفلسطينيات اللواتي يعانين الأمرين بفعل ممارسات الاحتلال بحقهن، حيث استشهد أكثر من خمس وعشرين زميلة صحفية، مشيرا أن الصحفية الفلسطينية ستبقى وفية لرسالتها السامية وستظل عاشقة لوطنها وستستمر في توثيق معاناة شعبها الصامد.ووجهت شكرها باسم مجموع الصحفيين الفلسطينيين لكل الزملاء والزميلات الصحفيين والصحفيات العرب والأجانب الذين يساندون حقوق الشعب الفلسطيني دائمًا.وأكدت أن "الصحفيات العربيات على دعمهن الدائم للصحفيات الفلسطينيات اللواتي يكشفن زيف الاحتلال ويدحضن روايته الكاذبة، وطالبن الصحفيات الفلسطينيات الاستمرار في عملهن رغم كل الظروف المعقدة، ودعون العالم لضرورة توفير الحماية لهن ومحاكمة قادة الاحتلال على ما اقترفوه بحق الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين من جرائم حرب".وكان قد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان مساء يوم السبت، ارتفاع عدد القتلى في صفوف الصحفيين بالقطاع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، إلى 191.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 422ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 44 ألف تيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 105 ألف.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, قطاع غزة
صحفيات عربيات وأجنبيات بمشاركة "سبوتنيك" يتضامن مع الصحفيات الفلسطينيات
عبرت صحفيات عربيات وأجنبيات وبمشاركة مذيعات وكالة "سبوتنيك"، يوم أمس السبت، عن تضامنهن مع الصحفيات الفلسطينيات، اللواتي يتعرضن لأبشع انتهاكات من قبل الجيش الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال عرض مرئي حمل عنوان "صحفيات عربيات وأجنبيات يتضامنّ مع نساء فلسطين وصحفياتها"، عرضته نقابة الصحفيين الفلسطينيين – لجنة المرأة "الجندر" بمركزي التضامن الإعلامي دير البلح وخان يونس، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفي إطار حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.
ونقل عاهد فروانة أمين سر النقابة للصحفيات الحاضرات تحيات نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر وأعضاء الأمانة والمجلس الإداري ورئيس لجنة الجندر ريما العملة ونائبتها ميسون كحيل.
وأوضح فروانة أن هذه الفعالية التي تنظمها النقابة من خلال لجنة الجندر، تأتي في إطار مشاركة النقابة في الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي بمثابة رسالة دعم من الصحفيات العربيات والأجنبيات لزميلاتهن الفلسطينيات اللواتي يعانين الأمرين بفعل ممارسات الاحتلال بحقهن، حيث استشهد أكثر من خمس وعشرين زميلة صحفية، مشيرا أن الصحفية الفلسطينية ستبقى وفية لرسالتها السامية وستظل عاشقة لوطنها وستستمر في توثيق معاناة شعبها الصامد.
بدورها قالت شيرين الكيالي عضو لجنة الجندر بالنقابة ومنسقة العرض: "هذه الفعالية عبارة عن لمسة وفاء من قبل الزميلات الصحفيات العربيات والأجنبيات ومؤازرة قوية من قبلهن للصحفيات الفلسطينيات اللواتي يواجهن الاحتلال الإسرائيلي بالكلمة الصادقة والصورة الحقيقية لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير وتهجير".
ووجهت شكرها باسم مجموع الصحفيين الفلسطينيين لكل الزملاء والزميلات الصحفيين والصحفيات العرب والأجانب الذين يساندون حقوق الشعب الفلسطيني دائمًا.
وأكدت أن "الصحفيات العربيات على دعمهن الدائم للصحفيات الفلسطينيات اللواتي يكشفن زيف الاحتلال ويدحضن روايته الكاذبة، وطالبن الصحفيات الفلسطينيات الاستمرار في عملهن رغم كل الظروف المعقدة، ودعون العالم لضرورة توفير الحماية لهن ومحاكمة قادة الاحتلال على ما اقترفوه بحق الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين من جرائم حرب".
وبحسب صحيفة "البوابة نيوز"، فإن عددا من الصحفيات العربيات والأجنبيات شاركن من أقطار ودول مختلفة في هذا العرض، من بينهن الإعلامية المصرية كريمة الحلفاوي، ورئيسة قسم الشئون الخارجية بوكالة تونس أفريقيا الأستاذة سنية الفتوحي، والإعلامية التونسية مروة الدريري، ومذيعتي وكالة "سبوتنيكك" نغم كباس، وربى حمية، والإعلامية الجزائرية فيروز ديباري.
وكان قد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان مساء يوم السبت، ارتفاع عدد القتلى في صفوف الصحفيين بالقطاع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، إلى 191.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم بردع تل أبيب وملاحقتها في المحاكم الدولية على جرائمها المتواصلة والضغط عليها لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 422ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 44 ألف تيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 105 ألف.