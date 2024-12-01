"قرار يعرض إسرائيل للخطر".. بن غفير يأمر بمنع المساجد من استخدام مكبرات الصوت
© AP Photo / Ohad Zwigenbergوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تعليمات للشرطة الإسرائيلية بمنع المساجد في إسرائيل، من بث الأذان عبر مكبرات الصوت.
وستسمح السياسة الجديدة للشرطة الإسرائيلية بدخول المساجد ومصادرة معدات مكبرات الصوت، إذا تم العثور عليها قيد الاستخدام، كما أنه سيتم تغريم المساجد التي يتم العثور فيها على هذه المعدات وهي تبث الأذان.
وفي منشور له عبر منصة "إكس"، قال الوزير اليميني المتطرف بن غفير، إنه "فخور" بتقديم السياسة، والتي يقول إنها سـ"تضع حدا للضوضاء غير المعقولة من المساجد، والتي أصبحت تشكل خطرا على سكان إسرائيل".
קיבלתי עשרות פניות מתושבים בערים המעורבות, שאמרו לי בצורה מפורשת, אתם מצילים אותנו - תמשיכו. אין לי כוונה למצמץ. אני אומר לאחמד טיבי, איימן עודה ומנסור עבאס אל תאיימו באלימות על מדינת ישראל. כמו שעושים באירופה, כמו שעושים בכל מדינה מתוקנת בעולם, כמו שעושים בארצות ערב, גם אנחנו… pic.twitter.com/JnGW2wiDtB— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) December 1, 2024
من ناحيته، أدان أعضاء المعارضة الإسرائيلية سياسة بن غفير الجديدة، بما في ذلك عضو حزب العمل، جلعاد كاريف، الذي كتب عبر منصة "إكس"، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي "يعرّض دولة إسرائيل للخطر"، وحذّر من أن بن غفير "لن يتوقف حتى النهاية والتسبب بإشعال النار في برميل الوقود"، وفق قوله.
420 ימים בן גביר מתוסכל.— גלעד קריב (@KarivGilad) November 30, 2024
שלושה ימים אחרי ה-7 באוקטובר הוא הצהיר ששומר חומות 2 בפתח. אבל הציבור הישראלי בחר אחרת.
מאז השר הפרחח עושה הכל כדי להצית את האש. בהר הבית, בהתעלמות גורפת מגל הרציחות, בדחיפת המשטרה למעצרי שווא של אזרחים ערבים. ועכשיו - הרמקולים של המסגדים. הפרחח הזה לא… pic.twitter.com/GdaMNAs7Tp
كما أدان عضو "الكنيست" الإسرائيلي، أحمد الطيبي، هذه السياسة، متهما وزير الأمن القومي الإسرائيلي، "ببناء قاعدته على الكراهية واضطهاد العرب".
وقال إن نتنياهو "يتحمل المسؤولية عن أعمال إشعال الحرائق التي قام بها بن غفير".