https://sarabic.ae/20241201/مانشستر-يونايتد-يكتسح-شباك-إيفرتون-برباعية-قاسية-في-الدوري-الإنجليزي-الممتاز-فيديو-1095376897.html
مانشستر يونايتد يكتسح شباك إيفرتون برباعية قاسية في الدوري الإنجليزي الممتاز.. فيديو
مانشستر يونايتد يكتسح شباك إيفرتون برباعية قاسية في الدوري الإنجليزي الممتاز.. فيديو
سبوتنيك عربي
حقق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأحد، نصرا كبيرا على منافسه إيفرتون، برباعية نظيفة في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T16:57+0000
2024-12-01T16:57+0000
2024-12-01T16:57+0000
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وسجّل ماركوس راشفورد، الهدف الأول في الدقيقة 34، فيما أضاف، جوشوا زيركزي، الهدف الثاني في الدقيقة 42، ثم عاد راشفورد ليحرز هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 46، واختتم زيركزي الرباعية في الدقيقة 64.يشار إلى أن هذا الفوز هو الأول لمانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه الجديد، روبن أموريم، بعد التعادل مع نادي إيبسويتش تاون في الجولة الماضية، ورفع الفريق رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع، فيما بقي إيفرتون بـ11 نقطة في المركز الـ15.
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مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار كرة القدم, رياضة
مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار كرة القدم, رياضة
مانشستر يونايتد يكتسح شباك إيفرتون برباعية قاسية في الدوري الإنجليزي الممتاز.. فيديو
حقق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأحد، نصرا كبيرا على منافسه إيفرتون، برباعية نظيفة في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجّل ماركوس راشفورد، الهدف الأول في الدقيقة 34، فيما أضاف، جوشوا زيركزي، الهدف الثاني في الدقيقة 42، ثم عاد راشفورد ليحرز هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 46، واختتم زيركزي الرباعية في الدقيقة 64.
يشار إلى أن هذا الفوز هو الأول لمانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه الجديد، روبن أموريم، بعد التعادل مع نادي إيبسويتش تاون في الجولة الماضية، ورفع الفريق رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع، فيما بقي إيفرتون بـ11 نقطة في المركز الـ15.