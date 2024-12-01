https://sarabic.ae/20241201/وزير-خارجية-إسرائيل-لا-ننحاز-إلى-طرف-في-الصراع-السوري-1095371833.html
وزير خارجية إسرائيل: لا ننحاز إلى طرف في الصراع السوري
وزير خارجية إسرائيل: لا ننحاز إلى طرف في الصراع السوري
سبوتنيك عربي
تطرق وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الأحد، إلى التطورات الأخيرة في سوريا. 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T13:16+0000
2024-12-01T13:16+0000
2024-12-01T13:16+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
غزة
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/01/1049129347_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6c1ed58194baca58a609c783f9a518dd.jpg
وقال ساعر في مؤتمر صحفي في صحيفة "إسرائيل هيوم"، إنه لا يريد أن تتخذ إسرائيل أي جانب في هذه المسألة، موضحًا أنه لا يوجد خيار جيد بين النظام السوري والتنظيمات الإرهابية، وفقا لموقع "i24" الإخباري الإسرائيلي.من ناحية أخرى، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بأن حركة حماس الفلسطينية أظهرت "مرونة أكبر"، بشأن إمكانية إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.وأكد ساعر أن الحكومة الإسرائيلية ترغب في التوصل إلى اتفاق للمضي قدما، مضيفًا: "آمل أن ننجح في المضي قدما".وأشار إلى أن إحدى نقاط الخلاف الرئيسية هي سيطرة "حماس" على قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، وهي الرغبة التي لن تتراجع إسرائيل عنها.وأفادت تقارير بأن حركة حماس الفلسطينية ستجتمع، اليوم الأحد، مع مسؤولين مصريين في القاهرة، لمناقشة صياغة الاتفاق المحتمل.
https://sarabic.ae/20241201/مسؤول-إيراني-يلمح-إلى-تورط-بعض-دول-المنطقة-بما-يحدث-في-سوريا-1095367753.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/01/1049129347_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_52d86ed13b1feb67aee4a4860bdaeba9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, أخبار فلسطين اليوم
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, أخبار فلسطين اليوم
وزير خارجية إسرائيل: لا ننحاز إلى طرف في الصراع السوري
تطرق وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الأحد، إلى التطورات الأخيرة في سوريا.
وقال ساعر في مؤتمر صحفي في صحيفة "إسرائيل هيوم"، إنه لا يريد أن تتخذ إسرائيل أي جانب في هذه المسألة، موضحًا أنه لا يوجد خيار جيد بين النظام السوري والتنظيمات الإرهابية، وفقا لموقع
"i24" الإخباري الإسرائيلي.
من ناحية أخرى، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بأن حركة حماس الفلسطينية أظهرت "مرونة أكبر"، بشأن إمكانية إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.
وأضاف: "هناك مؤشرات بشأن وقف إطلاق النار مع "حماس"، وقد نرى درجة أكبر من المرونة من جانبهم، وفي رأيي، سنعرف في الأيام المقبلة".
وأكد ساعر أن الحكومة الإسرائيلية ترغب في التوصل إلى اتفاق للمضي قدما، مضيفًا: "آمل أن ننجح في المضي قدما".
وأشار إلى أن إحدى نقاط الخلاف الرئيسية هي سيطرة "حماس" على قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، وهي الرغبة التي لن تتراجع إسرائيل عنها.
وأفادت تقارير بأن حركة حماس الفلسطينية ستجتمع، اليوم الأحد، مع مسؤولين مصريين في القاهرة، لمناقشة صياغة الاتفاق المحتمل.