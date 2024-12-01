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خبير: الجبهات الشمالية الغربية في سوريا تشتعل من جديد بأوامر قتالية صدرت من الجانب الإسرائيلي
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وزير خارجية إسرائيل: لا ننحاز إلى طرف في الصراع السوري
وزير خارجية إسرائيل: لا ننحاز إلى طرف في الصراع السوري
سبوتنيك عربي
تطرق وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الأحد، إلى التطورات الأخيرة في سوريا. 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T13:16+0000
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وقال ساعر في مؤتمر صحفي في صحيفة "إسرائيل هيوم"، إنه لا يريد أن تتخذ إسرائيل أي جانب في هذه المسألة، موضحًا أنه لا يوجد خيار جيد بين النظام السوري والتنظيمات الإرهابية، وفقا لموقع "i24" الإخباري الإسرائيلي.من ناحية أخرى، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بأن حركة حماس الفلسطينية أظهرت "مرونة أكبر"، بشأن إمكانية إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.وأكد ساعر أن الحكومة الإسرائيلية ترغب في التوصل إلى اتفاق للمضي قدما، مضيفًا: "آمل أن ننجح في المضي قدما".وأشار إلى أن إحدى نقاط الخلاف الرئيسية هي سيطرة "حماس" على قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، وهي الرغبة التي لن تتراجع إسرائيل عنها.وأفادت تقارير بأن حركة حماس الفلسطينية ستجتمع، اليوم الأحد، مع مسؤولين مصريين في القاهرة، لمناقشة صياغة الاتفاق المحتمل.
https://sarabic.ae/20241201/مسؤول-إيراني-يلمح-إلى-تورط-بعض-دول-المنطقة-بما-يحدث-في-سوريا-1095367753.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, أخبار فلسطين اليوم

وزير خارجية إسرائيل: لا ننحاز إلى طرف في الصراع السوري

13:16 GMT 01.12.2024
© AP Photo / Jae C. Hongعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
علم إسرائيل
© AP Photo / Jae C. Hong
تابعنا عبر
تطرق وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الأحد، إلى التطورات الأخيرة في سوريا.
وقال ساعر في مؤتمر صحفي في صحيفة "إسرائيل هيوم"، إنه لا يريد أن تتخذ إسرائيل أي جانب في هذه المسألة، موضحًا أنه لا يوجد خيار جيد بين النظام السوري والتنظيمات الإرهابية، وفقا لموقع "i24" الإخباري الإسرائيلي.
من ناحية أخرى، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بأن حركة حماس الفلسطينية أظهرت "مرونة أكبر"، بشأن إمكانية إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.
وأضاف: "هناك مؤشرات بشأن وقف إطلاق النار مع "حماس"، وقد نرى درجة أكبر من المرونة من جانبهم، وفي رأيي، سنعرف في الأيام المقبلة".
الجيش السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
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وأكد ساعر أن الحكومة الإسرائيلية ترغب في التوصل إلى اتفاق للمضي قدما، مضيفًا: "آمل أن ننجح في المضي قدما".
وأشار إلى أن إحدى نقاط الخلاف الرئيسية هي سيطرة "حماس" على قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، وهي الرغبة التي لن تتراجع إسرائيل عنها.
وأفادت تقارير بأن حركة حماس الفلسطينية ستجتمع، اليوم الأحد، مع مسؤولين مصريين في القاهرة، لمناقشة صياغة الاتفاق المحتمل.
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