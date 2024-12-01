وزير خارجية الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية ينهي كل تبعاتها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
09:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
13:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تفتح مفاوضات جنيف الباب أم إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حزب الله يؤكد التنسيق مع الجيش اللبناني لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، و القوات السورية تواصل صد الهجمات الإرهابية في حلب وإدلب
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:17 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:12 GMT
18 د
ملفات ساخنة
هل تفتح مفاوضات جنيف الباب أم إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجبهات الشمالية الغربية في سوريا تشتعل من جديد بأوامر قتالية صدرت من الجانب الإسرائيلي
17:33 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241201/وزير-خارجية-الأردن-يؤكد-ضرورة-تكثيف-الجهود-للتوصل-لحل-سياسي-للأزمة-السورية-ينهي-كل-تبعاتها-1095370634.html
وزير خارجية الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية ينهي كل تبعاتها
وزير خارجية الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية ينهي كل تبعاتها
سبوتنيك عربي
بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع وزير الخارجية السوري بسام الصباغ، تطورات الأوضاع في... 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T12:05+0000
2024-12-01T12:05+0000
أخبار الأردن
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092268228_0:37:1385:816_1920x0_80_0_0_8d9b49124c74861e9a181b9ebf75a1cc.jpg
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان اليوم، إن "الصباغ وضع الصفدي في صورة هذه الأوضاع وتداعياتها والجهود المبذولة إزائها".وأكد الصفدي، خلال الاتصال، أن الأردن يتابع هذه التطورات بقلق، مشددًا على وقوف المملكة إلى جانب سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها، ورفض كل ما يهدد أمنها واستقرارها.كما اتفق الوزيران على استمرار التواصل حول كل الجهود المستهدفة تحقيق الأمن والاستقرار.في سياق متصل، بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما الأحداث في سوريا.وأكد الملك عبد الله الثاني وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقرارها، بحسب الديوان الملكي الأردني.بدوره، شدد السوداني على ضرورة تنسيق الجهود، ودعم العراق للعمل العربي والدولي المشترك لمواجهة التحديات، مؤكداً أن الأمن والاستقرار في سوريا يمثلان أهمية لا يمكن التهاون معها، ليس للعراق فحسب بل لكل دول المنطقة، وفقًا للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي.وأعلنت وزارة الدفاع السورية أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" [المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول]"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الوضع في مدينة حلب السورية، بأنه تعدٍ على سيادة سوريا، مؤكدًا على أن روسيا تدعم استعادة النظام في المنطقة.
https://sarabic.ae/20241201/مسؤول-إيراني-يلمح-إلى-تورط-بعض-دول-المنطقة-بما-يحدث-في-سوريا-1095367753.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092268228_18:0:1249:923_1920x0_80_0_0_cd592f5f16eba95f2685f05a0861c876.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم

وزير خارجية الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية ينهي كل تبعاتها

12:05 GMT 01.12.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertوزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
تابعنا عبر
بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع وزير الخارجية السوري بسام الصباغ، تطورات الأوضاع في سوريا، وخصوصاً في محافظتي حلب وإدلب، حيث شدد الصفدي على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية ينهي كل تبعاتها.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان اليوم، إن "الصباغ وضع الصفدي في صورة هذه الأوضاع وتداعياتها والجهود المبذولة إزائها".
وأكد الصفدي، خلال الاتصال، أن الأردن يتابع هذه التطورات بقلق، مشددًا على وقوف المملكة إلى جانب سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها، ورفض كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وشدد الصفدي على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية ينهي كل تبعاتها، ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها ويحفظ سيادتها ويخلصها من الإرهاب، بحسب البيان.

كما اتفق الوزيران على استمرار التواصل حول كل الجهود المستهدفة تحقيق الأمن والاستقرار.
في سياق متصل، بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما الأحداث في سوريا.
الجيش السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
مسؤول إيراني يلمح إلى تورط "بعض دول المنطقة" بما يحدث في سوريا
11:29 GMT
وأكد الملك عبد الله الثاني وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقرارها، بحسب الديوان الملكي الأردني.
بدوره، شدد السوداني على ضرورة تنسيق الجهود، ودعم العراق للعمل العربي والدولي المشترك لمواجهة التحديات، مؤكداً أن الأمن والاستقرار في سوريا يمثلان أهمية لا يمكن التهاون معها، ليس للعراق فحسب بل لكل دول المنطقة، وفقًا للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي.
وتشهد محافظتي حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا).
وأعلنت وزارة الدفاع السورية أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" [المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول]"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.
ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الوضع في مدينة حلب السورية، بأنه تعدٍ على سيادة سوريا، مؤكدًا على أن روسيا تدعم استعادة النظام في المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала