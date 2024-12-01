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صور من مسابقة المنحوتات الجليدية "ألماس ياقوتيا" في روسيا
صور من مسابقة المنحوتات الجليدية "ألماس ياقوتيا" في روسيا
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" بعض منحوتات المشاركين في مسابقة المنحوتات الجليدية "ألماس ياقوتيا" في روسيا. 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T12:35+0000
2024-12-01T12:35+0000
2024-12-01T12:35+0000
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фото, صور, روسيا
صور من مسابقة المنحوتات الجليدية "ألماس ياقوتيا" في روسيا
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" بعض منحوتات المشاركين في مسابقة المنحوتات الجليدية "ألماس ياقوتيا" في روسيا.
© Sputnik . Andrey Sorokin / الانتقال إلى بنك الصور
المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياقوتيا" في مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.
المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياقوتيا" في مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.
© Sputnik . Andrey Sorokin / الانتقال إلى بنك الصور
المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياقوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.
المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياقوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.
© Sputnik . Andrey Sorokin / الانتقال إلى بنك الصور
المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياقوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.
المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياقوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.
© Sputnik . Andrey Sorokin / الانتقال إلى بنك الصورالمسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياكوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.
المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياكوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.
© Sputnik . Andrey Sorokin / الانتقال إلى بنك الصور
المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياقوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.
المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياقوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.
© Sputnik . Andrey Sorokin / الانتقال إلى بنك الصور
المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياقوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.
المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياقوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.
© Sputnik . Andrey Sorokin / الانتقال إلى بنك الصورالمسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياكوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.
المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياكوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.
© Sputnik . Andrey Sorokin / الانتقال إلى بنك الصور
المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياقوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.
المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياقوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.
© Sputnik . Andrey Sorokin / الانتقال إلى بنك الصور
المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياقوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.
المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياقوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.
© Sputnik . Andrey Sorokin / الانتقال إلى بنك الصورالمسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياكوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.
المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياكوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.