صور من مسابقة المنحوتات الجليدية "ألماس ياقوتيا" في روسيا

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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
09:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
13:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تفتح مفاوضات جنيف الباب أم إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حزب الله يؤكد التنسيق مع الجيش اللبناني لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، و القوات السورية تواصل صد الهجمات الإرهابية في حلب وإدلب
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:17 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:12 GMT
18 د
ملفات ساخنة
هل تفتح مفاوضات جنيف الباب أم إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجبهات الشمالية الغربية في سوريا تشتعل من جديد بأوامر قتالية صدرت من الجانب الإسرائيلي
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
لافروف ونظيره التركي يؤكدان ضرورة تنسيق الجهود لاستقرار الوضع في سوريا، محادثات بين مصر وإسرائيل لإعادة فتح معبر رفح
18:03 GMT
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https://sarabic.ae/20241201/1095368623.html
صور من مسابقة المنحوتات الجليدية "ألماس ياقوتيا" في روسيا
صور من مسابقة المنحوتات الجليدية "ألماس ياقوتيا" في روسيا
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" بعض منحوتات المشاركين في مسابقة المنحوتات الجليدية "ألماس ياقوتيا" في روسيا. 01.12.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

صور من مسابقة المنحوتات الجليدية "ألماس ياقوتيا" في روسيا

12:35 GMT 01.12.2024
تابعنا عبر
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" بعض منحوتات المشاركين في مسابقة المنحوتات الجليدية "ألماس ياقوتيا" في روسيا.
© Sputnik . Andrey Sorokin / الانتقال إلى بنك الصور

المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياقوتيا" في مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.

المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد &quot;ألماس ياقوتيا&quot; في مهرجان الشتاء &quot;الشتاء يبدأ مع ياقوتيا&quot; في ياكوتسك. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Andrey Sorokin
/
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المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياقوتيا" في مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.

© Sputnik . Andrey Sorokin / الانتقال إلى بنك الصور

المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياقوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.

المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد &quot;ألماس ياقوتيا&quot; مهرجان الشتاء &quot;الشتاء يبدأ مع ياقوتيا&quot; في ياكوتسك. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Andrey Sorokin
/
الانتقال إلى بنك الصور

المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياقوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.

© Sputnik . Andrey Sorokin / الانتقال إلى بنك الصور

المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياقوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.

المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد &quot;ألماس ياقوتيا&quot; مهرجان الشتاء &quot;الشتاء يبدأ مع ياقوتيا&quot; في ياكوتسك. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Andrey Sorokin
/
الانتقال إلى بنك الصور

المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياقوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.

© Sputnik . Andrey Sorokin / الانتقال إلى بنك الصورالمسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياكوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.
شاب يقوم برسم منحوتات ثلجية. المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد ألماس ياكوتيا في روسيا - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Andrey Sorokin
/
الانتقال إلى بنك الصور
المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياكوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.
© Sputnik . Andrey Sorokin / الانتقال إلى بنك الصور

المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياقوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.

المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد &quot;ألماس ياقوتيا&quot; مهرجان الشتاء &quot;الشتاء يبدأ مع ياقوتيا&quot; في ياكوتسك. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Andrey Sorokin
/
الانتقال إلى بنك الصور

المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياقوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.

© Sputnik . Andrey Sorokin / الانتقال إلى بنك الصور

المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياقوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.

المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد &quot;ألماس ياقوتيا&quot; مهرجان الشتاء &quot;الشتاء يبدأ مع ياقوتيا&quot; في ياكوتسك. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Andrey Sorokin
/
الانتقال إلى بنك الصور

المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياقوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.

© Sputnik . Andrey Sorokin / الانتقال إلى بنك الصورالمسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياكوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.
شاب يقوم بتقطيع الثلج للبدء في النحت. المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد ألماس ياكوتيا مهرجان الشتاء الشتاء يبدأ مع ياقوتيا في ياكوتسك. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Andrey Sorokin
/
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المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياكوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.
© Sputnik . Andrey Sorokin / الانتقال إلى بنك الصور

المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياقوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.

المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد &quot;ألماس ياقوتيا&quot; مهرجان الشتاء &quot;الشتاء يبدأ مع ياقوتيا&quot; في ياكوتسك. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Andrey Sorokin
/
الانتقال إلى بنك الصور

المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياقوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.

© Sputnik . Andrey Sorokin / الانتقال إلى بنك الصور

المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياقوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.

المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد &quot;ألماس ياقوتيا&quot; مهرجان الشتاء &quot;الشتاء يبدأ مع ياقوتيا&quot; في ياكوتسك. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Andrey Sorokin
/
الانتقال إلى بنك الصور

المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياقوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.

© Sputnik . Andrey Sorokin / الانتقال إلى بنك الصورالمسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياكوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.
المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد ألماس ياكوتيا مهرجان الشتاء الشتاء يبدأ مع ياقوتيا في ياكوتسك. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Andrey Sorokin
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المسابقة الدولية لمنحوتات الثلج والجليد "ألماس ياكوتيا" مهرجان الشتاء "الشتاء يبدأ مع ياقوتيا" في ياكوتسك.
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