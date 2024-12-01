20 دولة تمتلك أضخم احتياطيات الغاز الطبيعي

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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
09:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
13:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تفتح مفاوضات جنيف الباب أم إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حزب الله يؤكد التنسيق مع الجيش اللبناني لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، و القوات السورية تواصل صد الهجمات الإرهابية في حلب وإدلب
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:17 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:12 GMT
18 د
ملفات ساخنة
هل تفتح مفاوضات جنيف الباب أم إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
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الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجبهات الشمالية الغربية في سوريا تشتعل من جديد بأوامر قتالية صدرت من الجانب الإسرائيلي
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
لافروف ونظيره التركي يؤكدان ضرورة تنسيق الجهود لاستقرار الوضع في سوريا، محادثات بين مصر وإسرائيل لإعادة فتح معبر رفح
18:03 GMT
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https://sarabic.ae/20241201/20-دولة-تمتلك-أضخم-احتياطيات-الغاز-الطبيعي-1095373505.html
20 دولة تمتلك أضخم احتياطيات الغاز الطبيعي
20 دولة تمتلك أضخم احتياطيات الغاز الطبيعي
سبوتنيك عربي
تقاس احتياطيات الغاز الطبيعي، وفقا لحسابات جيولوجية وهندسية تحدد كميات الغاز التي يمكن استخراجها من باطن الأرض داخل نطاق كل دولة بصورة تقديرية. 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T13:55+0000
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ويمثل حجم احتياطيات الغاز المؤكدة لدولة معينة جزءًا مهمًا في تقييم قدراتها الاقتصادية، وتتصدر روسيا قائمة أضخم احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، باحتياطي يقدر بأكثر من 3 أضعاف احتياطي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تأتي في المرتبة الرابعة عالميًا.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

20 دولة تمتلك أضخم احتياطيات الغاز الطبيعي

13:55 GMT 01.12.2024
تابعنا عبر
تقاس احتياطيات الغاز الطبيعي، وفقا لحسابات جيولوجية وهندسية تحدد كميات الغاز التي يمكن استخراجها من باطن الأرض داخل نطاق كل دولة بصورة تقديرية.
ويمثل حجم احتياطيات الغاز المؤكدة لدولة معينة جزءًا مهمًا في تقييم قدراتها الاقتصادية، وتتصدر روسيا قائمة أضخم احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، باحتياطي يقدر بأكثر من 3 أضعاف احتياطي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تأتي في المرتبة الرابعة عالميًا.
20 دولة تمتلك أضخم احتياطيات الغاز الطبيعي - سبوتنيك عربي
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