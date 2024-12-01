https://sarabic.ae/20241201/20-دولة-تمتلك-أضخم-احتياطيات-الغاز-الطبيعي-1095373505.html
20 دولة تمتلك أضخم احتياطيات الغاز الطبيعي
20 دولة تمتلك أضخم احتياطيات الغاز الطبيعي
سبوتنيك عربي
تقاس احتياطيات الغاز الطبيعي، وفقا لحسابات جيولوجية وهندسية تحدد كميات الغاز التي يمكن استخراجها من باطن الأرض داخل نطاق كل دولة بصورة تقديرية. 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T13:55+0000
2024-12-01T13:55+0000
2024-12-01T13:55+0000
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ويمثل حجم احتياطيات الغاز المؤكدة لدولة معينة جزءًا مهمًا في تقييم قدراتها الاقتصادية، وتتصدر روسيا قائمة أضخم احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، باحتياطي يقدر بأكثر من 3 أضعاف احتياطي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تأتي في المرتبة الرابعة عالميًا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
20 دولة تمتلك أضخم احتياطيات الغاز الطبيعي
تقاس احتياطيات الغاز الطبيعي، وفقا لحسابات جيولوجية وهندسية تحدد كميات الغاز التي يمكن استخراجها من باطن الأرض داخل نطاق كل دولة بصورة تقديرية.
ويمثل حجم احتياطيات الغاز المؤكدة لدولة معينة جزءًا مهمًا في تقييم قدراتها الاقتصادية، وتتصدر روسيا قائمة أضخم احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، باحتياطي يقدر بأكثر من 3 أضعاف احتياطي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تأتي في المرتبة الرابعة عالميًا.