فتيات يتزلجن على الجليد في حلبة التزحلق "في دي إن خا" في مدينة موسكو.
فتيات يتزلجن على الجليد في حلبة التزحلق "في دي إن خا" في مدينة موسكو.
افتتاح موسم الشتاء في حلبة التزحلق "في دي إن خا"، "أنماط الشتاء".
افتتاح موسم الشتاء في حلبة التزحلق "في دي إن خا"، "أنماط الشتاء".
مواطنون روس يشاركون في افتتاح موسم التزحلق على الجليد في موسكو.
مواطنون روس يشاركون في افتتاح موسم التزحلق على الجليد في موسكو.
أطفال يتزحلقون على الجليد في افتتاح موسم الشتاء في حلبة التزحلق "في دي إن خا"، "أنماط الشتاء".
أطفال يتزحلقون على الجليد في افتتاح موسم الشتاء في حلبة التزحلق "في دي إن خا"، "أنماط الشتاء".
افتتاح موسم الشتاء في حلبة التزحلق "في دي إن خا"، "أنماط الشتاء".
افتتاح موسم الشتاء في حلبة التزحلق "في دي إن خا"، "أنماط الشتاء".
عرض التزحلق على الجليد الذي قدمه إيليا أفيربوخ في افتتاح الموسم الـ93 لحلبة التزلج على الجليد في حديقة "غوركي" في موسكو.
عرض التزحلق على الجليد الذي قدمه إيليا أفيربوخ في افتتاح الموسم الـ93 لحلبة التزلج على الجليد في حديقة "غوركي" في موسكو.
الزوار يتحضرون للتزحلق في افتتاح الموسم الثالث والتسعين لحلبة التزحلق على الجليد في حديقة غوركي في موسكو.
الزوار يتحضرون للتزحلق في افتتاح الموسم الثالث والتسعين لحلبة التزحلق على الجليد في حديقة غوركي في موسكو.
فعاليات احتفالية خلال افتتاح الموسم الثالث والتسعين لحلبة التزحلق على الجليد في حديقة غوركي في موسكو.
فعاليات احتفالية خلال افتتاح الموسم الثالث والتسعين لحلبة التزحلق على الجليد في حديقة غوركي في موسكو.
الزوار يتزحلقون في افتتاح الموسم الـ93 لحلبة التزلج على الجليد في حديقة غوركي في موسكو.
الزوار يتزحلقون في افتتاح الموسم الـ93 لحلبة التزلج على الجليد في حديقة غوركي في موسكو.
عرض التزحلق على الجليد الذي قدمه إيليا أفيربوخ في افتتاح الموسم الـ93 لحلبة التزحلق على الجليد في حديقة غوركي في موسكو.
عرض التزحلق على الجليد الذي قدمه إيليا أفيربوخ في افتتاح الموسم الـ93 لحلبة التزحلق على الجليد في حديقة غوركي في موسكو.