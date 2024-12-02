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https://sarabic.ae/20241202/افتتاح-موسم-التزحلق-على-الجليد-في-موسكو-1095403005.html
افتتاح موسم التزحلق على الجليد في موسكو
افتتاح موسم التزحلق على الجليد في موسكو
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لافتتاح موسم التزحلق على الجليد في العاصمة الروسية موسكو. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
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حلبة التزلج
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фото, صور, موسكو, حلبة التزلج
фото, صور, موسكو, حلبة التزلج

افتتاح موسم التزحلق على الجليد في موسكو

11:16 GMT 02.12.2024 (تم التحديث: 11:19 GMT 02.12.2024)
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جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لافتتاح موسم التزحلق على الجليد في العاصمة الروسية موسكو.
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات يتزلجن على الجليد في حلبة التزحلق "في دي إن خا" في مدينة موسكو.

فتيات يتزلجن على الجليد في حلبة التزحلق &quot;في دي إن خا&quot; في مدينة موسكو. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Alexey Filippov
/
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فتيات يتزلجن على الجليد في حلبة التزحلق "في دي إن خا" في مدينة موسكو.

© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور

افتتاح موسم الشتاء في حلبة التزحلق "في دي إن خا"، "أنماط الشتاء".

افتتاح موسم الشتاء في حلبة التزحلق &quot;في دي إن خا&quot;، &quot;أنماط الشتاء&quot;. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Alexey Filippov
/
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افتتاح موسم الشتاء في حلبة التزحلق "في دي إن خا"، "أنماط الشتاء".

© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور

مواطنون روس يشاركون في افتتاح موسم التزحلق على الجليد في موسكو.

مواطنون روس يشاركون في افتتاح موسم التزحلق على الجليد في موسكو. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Alexey Filippov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مواطنون روس يشاركون في افتتاح موسم التزحلق على الجليد في موسكو.

© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور

أطفال يتزحلقون على الجليد في افتتاح موسم الشتاء في حلبة التزحلق "في دي إن خا"، "أنماط الشتاء".

أطفال يتزحلقون على الجليد في افتتاح موسم الشتاء في حلبة التزحلق &quot;في دي إن خا&quot;، &quot;أنماط الشتاء&quot;. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Alexey Filippov
/
الانتقال إلى بنك الصور

أطفال يتزحلقون على الجليد في افتتاح موسم الشتاء في حلبة التزحلق "في دي إن خا"، "أنماط الشتاء".

© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور

افتتاح موسم الشتاء في حلبة التزحلق "في دي إن خا"، "أنماط الشتاء".

افتتاح موسم الشتاء في حلبة التزحلق &quot;في دي إن خا&quot;، &quot;أنماط الشتاء&quot;. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Alexey Filippov
/
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افتتاح موسم الشتاء في حلبة التزحلق "في دي إن خا"، "أنماط الشتاء".

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

عرض التزحلق على الجليد الذي قدمه إيليا أفيربوخ في افتتاح الموسم الـ93 لحلبة التزلج على الجليد في حديقة "غوركي" في موسكو.

عرض التزحلق على الجليد الذي قدمه إيليا أفيربوخ في افتتاح الموسم الـ93 لحلبة التزلج على الجليد في حديقة &quot;غوركي&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Kirill Zykov
/
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عرض التزحلق على الجليد الذي قدمه إيليا أفيربوخ في افتتاح الموسم الـ93 لحلبة التزلج على الجليد في حديقة "غوركي" في موسكو.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

الزوار يتحضرون للتزحلق في افتتاح الموسم الثالث والتسعين لحلبة التزحلق على الجليد في حديقة غوركي في موسكو.

الزوار يتحضرون للتزحلق في افتتاح الموسم الثالث والتسعين لحلبة التزحلق على الجليد في حديقة غوركي في موسكو. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Kirill Zykov
/
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الزوار يتحضرون للتزحلق في افتتاح الموسم الثالث والتسعين لحلبة التزحلق على الجليد في حديقة غوركي في موسكو.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

فعاليات احتفالية خلال افتتاح الموسم الثالث والتسعين لحلبة التزحلق على الجليد في حديقة غوركي في موسكو.

فعاليات احتفالية خلال افتتاح الموسم الثالث والتسعين لحلبة التزحلق على الجليد في حديقة غوركي في موسكو. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

فعاليات احتفالية خلال افتتاح الموسم الثالث والتسعين لحلبة التزحلق على الجليد في حديقة غوركي في موسكو.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

الزوار يتزحلقون في افتتاح الموسم الـ93 لحلبة التزلج على الجليد في حديقة غوركي في موسكو.

الزوار يتزحلقون في افتتاح الموسم الـ93 لحلبة التزلج على الجليد في حديقة غوركي في موسكو. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الزوار يتزحلقون في افتتاح الموسم الـ93 لحلبة التزلج على الجليد في حديقة غوركي في موسكو.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

عرض التزحلق على الجليد الذي قدمه إيليا أفيربوخ في افتتاح الموسم الـ93 لحلبة التزحلق على الجليد في حديقة غوركي في موسكو.

عرض التزحلق على الجليد الذي قدمه إيليا أفيربوخ في افتتاح الموسم الـ93 لحلبة التزحلق على الجليد في حديقة غوركي في موسكو. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Kirill Zykov
/
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عرض التزحلق على الجليد الذي قدمه إيليا أفيربوخ في افتتاح الموسم الـ93 لحلبة التزحلق على الجليد في حديقة غوركي في موسكو.

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